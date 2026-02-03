Statyczne próby obciążeniowe

Jak poinformowała we wtorek rzeczniczka prasowa rzeszowskiego oddziału GDDKiA Joanna Rarus, pod powstającym wiaduktem w Cergowej wbito 40 pali o średnicy jednego metra.

Reklama

– Cztery z tych pali przeszły właśnie statyczne próby obciążeniowe na wciskanie. Badanie pojedynczego pala trwa około 4–5 godzin, dlatego komplet testów dla całego obiektu zajął blisko 20 godzin. Każdy z elementów został obciążony siłą 5177 kN, co odpowiada około 520 tonom – wyjaśniła rzeczniczka.

/> />

Weryfikacja rzeczywistej nośności fundamentów

Rarus dodała, że celem badań była weryfikacja rzeczywistej nośności fundamentów palowych. Próba polega na stopniowym obciążaniu głowicy pala, przy jednoczesnym pomiarze jego osiadania. Pozwala to precyzyjnie ocenić zachowanie fundamentu pod docelowym ciężarem konstrukcji.

/> />

Jedna z najtrudniejszych inwestycji drogowych w Polsce

Odcinek S19 Dukla – Barwinek (granica państwa) to jedna z najtrudniejszych inwestycji drogowych pod względem budowy geologicznej i uwarunkowań środowiskowych w Polsce. Wykonawcą prac jest firma Polaqua, a wartość kontraktu opiewa na ponad 1,5 mld zł.

Zakres prac na odcinku S19 Dukla – Barwinek

W ramach inwestycji powstanie m.in. węzeł drogowy Barwinek, zlokalizowany w miejscu połączenia drogi ekspresowej S19 z istniejącą drogą krajową nr 19. Zaplanowano budowę licznych obiektów inżynierskich, w tym 15 estakad.Najdłuższa z nich będzie miała 1100 metrów długości i zostanie osadzona na filarach o wysokości ok. 27 metrów nad poziomem terenu.

Ma powstać też siedem mostów, cztery wiadukty drogowe oraz pięć przejść dla zwierząt.

Inwestycja jest dofinansowana z unijnego instrumentu „Łącząc Europę”. Kwota wsparcia przekracza 326 mln euro i obejmuje projektowanie, budowę trasy oraz wykup gruntów niezbędnych do realizacji projektu zarówno po stronie polskiej, jak i słowackiej.