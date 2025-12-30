Droga ekspresowa S19 to element międzynarodowego szlaku Via Carpatia łączącego Europę Północną i Południową. W Polsce trasa ta będzie miała ponad 700 km. W skład szlaku Via Carpatia wchodzą odcinki dróg ekspresowych S61, S16 i S19 przebiegające przez teren pięciu województw - podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, lubelskiego i podkarpackiego.

Na Podkarpaciu Via Carpatia ma już 102 km

Jak poinformowała rzeczniczka prasowa oddziału GDDKiA w Rzeszowie Joanna Rarus, na Podkarpaciu Via Carpatia docelowo będzie miała długość ok. 169 km. - W tym roku oddaliśmy kolejne ponad 20 km, co oznacza, że kierowcy mają już do dyspozycji niemal 102 km trasy – dodała.

Tuż przed świętami Bożego Narodzenia oddane zostały dwa odcinki S19: Krosno–Miejsce Piastowe oraz Miejsce Piastowe–Dukla. To w sumie ponad 20 km nowej trasy, która odciążyła dotychczasową drogę krajową nr 19, a w szczególności rondo w Miejscu Piastowym na skrzyżowaniu DK19 z DK28.

Odcinki S19 w budowie

W budowie pozostają jeszcze pozostałe odcinki na południe od Rzeszowa. Jak podkreśliła Rarus, są one na różnych etapach realizacji: w budowie, na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowę (tj. decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - ZRID) lub opracowywania dokumentacji do wniosku o tę decyzję.

- Roboty budowlane prowadzone są w naszym województwie na ponad 64 km, co czyni S19 jednym z największych placów budowy i najbardziej zaawansowanym projektem infrastrukturalnym w Polsce – zaznaczyła.

Tunele na S19

W 2025 r. znaczącym wydarzeniem było zakończenie drążenia pierwszej, ponad 2-kilometrowej nawy tunelu, jaki powstaje na odcinku S19 Rzeszów Południe-Babica. Jak podała rzeczniczka rzeszowskiego oddziału, w regionie w ramach budowy S19 powstaną kolejne tunele o długości prawie 3 km na odcinku Jawornik-Lutcza i ponad 900 m na odcinku Lutcza-Domaradz.

Prace trwają również na jednym odcinku na północ od Rzeszowa, gdzie na fragmencie Sokołów Małopolski Północ – Jasionka trwa dobudowywanie drugiej jezdni na długości niemal 14 km. Zakończenie prac zaplanowane zostało na 2026 r.