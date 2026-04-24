Forsal logo

Marzec bez zmian na rynku pracy. Nowe dane GUS o bezrobociu

oprac. Tomasz Lipczyński
Ten tekst przeczytasz w 1 minutę
dzisiaj, 10:04
Stopa bezrobocia w marcu utrzymała się na poziomie 6,1 proc., czyli dokładnie takim samym jak w lutym - wynika z danych GUS. Odczyt ten potwierdził wcześniejsze szacunki resortu rodziny, pracy i polityki społecznej, co oznacza stabilizację sytuacji na rynku pracy.

Stopa bezrobocia bez zmian

Stopa bezrobocia w marcu wyniosła 6,1 proc., wobec 6,1 proc. miesiąc wcześniej - podał Główny Urząd Statystyczny. Resort rodziny, pracy i polityki społecznej wcześniej szacował, że stopa bezrobocia w marcu wyniosła 6,1 proc.

Mniej zarejestrowanych bezrobotnych

Jednocześnie nieznacznie spadła liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy - z 954,9 tys. w lutym do 949,8 tys. w marcu. To sygnał, że mimo braku zmiany samej stopy bezrobocia, część osób znalazła zatrudnienie lub wyrejestrowała się z ewidencji.

Podobny trend widać w liczbie nowych rejestracji. W marcu do urzędów pracy zgłosiło się 99,6 tys. osób, czyli mniej niż miesiąc wcześniej (101,0 tys.).

INFOR Kalkulatory – narzędzia, którym ufa biznesDarmowe kalkulatory - Sprawdź
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: PAP
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraMarzec bez zmian na rynku pracy. Nowe dane GUS o bezrobociu »
Tematy: pracabezrobociegospodarkastopa bezrobocia
Zapisz się na newsletter
Zapraszamy na newsletter Forsal.pl zawierający najważniejsze i najciekawsze informacje ze świata gospodarki, finansów i bezpieczeństwa.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj