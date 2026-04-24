Marzec bez zmian na rynku pracy. Nowe dane GUS o bezrobociu

Stopa bezrobocia bez zmian

Stopa bezrobocia w marcu wyniosła 6,1 proc., wobec 6,1 proc. miesiąc wcześniej - podał Główny Urząd Statystyczny. Resort rodziny, pracy i polityki społecznej wcześniej szacował, że stopa bezrobocia w marcu wyniosła 6,1 proc.

Mniej zarejestrowanych bezrobotnych

Jednocześnie nieznacznie spadła liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy - z 954,9 tys. w lutym do 949,8 tys. w marcu. To sygnał, że mimo braku zmiany samej stopy bezrobocia, część osób znalazła zatrudnienie lub wyrejestrowała się z ewidencji.

Podobny trend widać w liczbie nowych rejestracji. W marcu do urzędów pracy zgłosiło się 99,6 tys. osób, czyli mniej niż miesiąc wcześniej (101,0 tys.).