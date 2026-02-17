Bezrobocie w Wielkiej Brytanii najwyższe od pandemii Covid-19

Według poprzednich danych, obejmujących okres od września do listopada 2025 r. włącznie, stopa bezrobocia wynosiła 5,1 proc. Ten wzrost był zgodny z przewidywaniami analityków i wiązał się z obowiązującymi od grudnia zmianami w prawie pracy, które zwiększają koszty ponoszone przez pracodawców.

Reklama

Obecny poziom bezrobocia jest najwyższy od okresu pomiędzy listopadem 2020 r. i styczniem 2021 r., czyli czasu pandemii Covid-19, gdy wiele sektorów gospodarki musiało wstrzymać aktywność. Wyłączywszy okres pandemii, po raz ostatni bezrobocie było na takim poziomie ponad 10 lat temu - w trzech miesiącach do października 2015 r. włącznie.

Najwyższe bezrobocie wśród młodych

W szczególności zwraca uwagę poziom bezrobocia w grupie wiekowej 18-24 lata, które w ostatnich trzech miesiącach ubiegłego roku wynosiło 14 proc.

Gdy Partia Pracy obejmowała władzę w lipcu 2024 r. - obiecując ożywienie gospodarcze - bezrobocie w Wielkiej Brytanii utrzymywało się na poziomie 4,1 proc.

Równocześnie ONS podał, że roczny wzrost płac w ostatnich trzech miesiącach 2025 r. wyniósł 4,4 proc., co oznacza najniższy poziom od prawie czterech lat. Ale realny wzrost płac, czyli pomniejszony o inflację, wyniósł tylko 0,8 proc.