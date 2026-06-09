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Państwa nuklearne wydały fortunę na broń atomową. Kwota szokuje

oprac. Tomasz Lipczyńskiredaktor, wydawca
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dzisiaj, 10:26
Państwa nuklearne wydały fortunę na broń atomową. Kwota szokuje
Państwa nuklearne wydały fortunę na broń atomową. Kwota szokuje/ShutterStock
Podczas gdy wiele krajów mierzy się z problemami gospodarczymi i konfliktami zbrojnymi, państwa nuklearne wydały rekordowe miliardy na broń atomową. W ciągu zaledwie roku wydatki na arsenał nuklearny wzrosły o 19 proc., osiągając poziom 119 mld dolarów. Najwięcej wydały Stany Zjednoczone.

Broń atomowa pochłania coraz więcej pieniędzy

W 2025 roku państwa posiadające broń jądrową wydały na nią 119 mld dolarów, o 19 proc. więcej niż rok wcześniej – ogłosiła w nocy z poniedziałku na wtorek Międzynarodowa Kampania na rzecz Zniesienia Broni Nuklearnej (ICAN).

Łączne wydatki na broń jądrową dziewięciu państw – USA, Rosji, Chin, Francji, Wielkiej Brytanii, Indii, Pakistanu, Korei Północnej i Izraela – osiągnęły najwyższy poziom, odkąd w 2020 roku Kampania zaczęła prowadzić takie statystyki – podkreśliła agencja Reutera.

Wyścig nuklearny przyspiesza. USA wydały najwięcej

„Zbliża się nowy wyścig zbrojeń nuklearnych” – ostrzegła ICAN.

W raporcie napisano, że Stany Zjednoczone przeznaczyły w 2025 roku na broń jądrową 69,2 mld dolarów, czyli o 22 proc. więcej niż rok wcześniej i więcej niż wszystkie pozostałe kraje łącznie. Towarzyszyło to generalnemu wzrostowi wydatków wojskowych Waszyngtonu – zaznaczono.

Na drugim miejscu uplasowały się Chiny, które wydały na broń nuklearną 13,5 mld dolarów, o 7 proc. więcej niż w 2024 roku. Wielka Brytania wyprzedziła Rosję i znalazła się na trzecim miejscu, zwiększając wydatki o 17 proc. do 12,6 mld dolarów. Wydatki Rosji wzrosły o 6 proc. do 9,5 mld USD.

Broń jądrowa jako narzędzie siły państwowej

W osobnym raporcie, opublikowanym w poniedziałek, Sztokholmski Międzynarodowy Instytut Badań nad Pokojem (SIPRI) podkreślił, że broń jądrowa jest coraz częściej używana jako narzędzie siły państwowej, mimo rosnącego ryzyka błędnej oceny sytuacji i eskalacji. Instytut zwrócił przy tym uwagę na rosnące znaczenie Chin w wyścigu zbrojeń nuklearnych.

Nagrodzona w 2017 roku Pokojową Nagrodą Nobla Międzynarodowa Kampania na rzecz Zniesienia Broni Nuklearnej (ICAN) to koalicja setek organizacji pozarządowych z ponad 100 państw, założona w 2007 roku w Melbourne, z główną siedzibą w Genewie.

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Źródło: PAP
oprac. Tomasz Lipczyński
redaktor, wydawca
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Tematy: zbrojeniabezpieczeństwobroń jądrowawydatki na zbrojenia
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