Broń atomowa pochłania coraz więcej pieniędzy

W 2025 roku państwa posiadające broń jądrową wydały na nią 119 mld dolarów, o 19 proc. więcej niż rok wcześniej – ogłosiła w nocy z poniedziałku na wtorek Międzynarodowa Kampania na rzecz Zniesienia Broni Nuklearnej (ICAN).

Łączne wydatki na broń jądrową dziewięciu państw – USA, Rosji, Chin, Francji, Wielkiej Brytanii, Indii, Pakistanu, Korei Północnej i Izraela – osiągnęły najwyższy poziom, odkąd w 2020 roku Kampania zaczęła prowadzić takie statystyki – podkreśliła agencja Reutera.

Wyścig nuklearny przyspiesza. USA wydały najwięcej

„Zbliża się nowy wyścig zbrojeń nuklearnych” – ostrzegła ICAN.

W raporcie napisano, że Stany Zjednoczone przeznaczyły w 2025 roku na broń jądrową 69,2 mld dolarów, czyli o 22 proc. więcej niż rok wcześniej i więcej niż wszystkie pozostałe kraje łącznie. Towarzyszyło to generalnemu wzrostowi wydatków wojskowych Waszyngtonu – zaznaczono.

Na drugim miejscu uplasowały się Chiny, które wydały na broń nuklearną 13,5 mld dolarów, o 7 proc. więcej niż w 2024 roku. Wielka Brytania wyprzedziła Rosję i znalazła się na trzecim miejscu, zwiększając wydatki o 17 proc. do 12,6 mld dolarów. Wydatki Rosji wzrosły o 6 proc. do 9,5 mld USD.

Broń jądrowa jako narzędzie siły państwowej

W osobnym raporcie, opublikowanym w poniedziałek, Sztokholmski Międzynarodowy Instytut Badań nad Pokojem (SIPRI) podkreślił, że broń jądrowa jest coraz częściej używana jako narzędzie siły państwowej, mimo rosnącego ryzyka błędnej oceny sytuacji i eskalacji. Instytut zwrócił przy tym uwagę na rosnące znaczenie Chin w wyścigu zbrojeń nuklearnych.

Nagrodzona w 2017 roku Pokojową Nagrodą Nobla Międzynarodowa Kampania na rzecz Zniesienia Broni Nuklearnej (ICAN) to koalicja setek organizacji pozarządowych z ponad 100 państw, założona w 2007 roku w Melbourne, z główną siedzibą w Genewie.