Ile wynosi ryczałt energetyczny od 1 marca 2026 roku?

Zgodnie z oficjalnymi komunikatami, kwota ryczałtu energetycznego jest ogłaszana przez Szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych i podlega corocznej waloryzacji. Nowa kwota od 1 marca 2026 (Wartość zaktualizowana o wskaźnik waloryzacji ok. 5,1 proc.) wyniesie ok. 305 zł miesięcznie. Pieniądze te są wypłacane przez ZUS wraz z Twoim podstawowym świadczeniem. Co ważne - ryczałt jest zwolniony z podatku dochodowego.

Ryczałt energetyczny 2026. Kto może otrzymać pieniądze na prąd i gaz?

Zgodnie z wytycznymi ZUS, ryczałt energetyczny nie przysługuje każdemu emerytowi. Jest to świadczenie celowe dla konkretnych grup:

  • kombatantów i innych osób uprawnionych (np. osoby represjonowane),
  • żołnierzy zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianych w kopalniach węgla lub kamieniołomach,
  • wdów lub wdowców po kombatantach i osobach uprawnionych.

Ważne: Jeśli pobierasz więcej niż jedno świadczenie (np. emeryturę z ZUS i rentę z KRUS), przysługuje Ci tylko jeden ryczałt energetyczny.

Jak złożyć wniosek do ZUS? (Formularz ZUS-ER-DKB-01)

W przeciwieństwie do dodatku pielęgnacyjnego dla osób 75+, ryczałt energetyczny nie jest przyznawany automatycznie. Aby otrzymać pieniądze, należy:

  1. Pobrać i wypełnić wniosek ZUS-ER-DKB-01.
  2. Dołączyć decyzję Szefa Urzędu ds. Kombatantów potwierdzającą Twoje uprawnienia lub zaświadczenie o pracy przymusowej w kopalni.
  3. Złożyć dokumenty osobiście lub przesłać pocztą do oddziału ZUS, który wypłaca Ci emeryturę.
Czy ryczałt energetyczny łączy się z innymi dodatkami?

Tak. Pobieranie ryczałtu energetycznego nie wyklucza prawa do:

  • Dodatku pielęgnacyjnego,
  • Dodatku kombatanckiego,
  • Świadczenia pieniężnego dla osób deportowanych.

Wszystkie te kwoty sumują się, co może znacząco podnieść realną wysokość przelewu, jaki senior otrzymuje z ZUS po marcu 2026 roku.

FAQ- Najczęstsze pytania o ryczałt energetyczny z ZUS

  1. Czy muszę co roku składać wniosek o nową kwotę ryczałtu? Nie. Raz przyznany ryczałt jest wypłacany bezterminowo, a jego kwota jest aktualizowana automatycznie przez system ZUS co roku w marcu.
  2. Co jeśli przeprowadzę się do domu seniora (DPS)? Nadal masz prawo do ryczałtu energetycznego, o ile zachowujesz prawo do pobierania emerytury lub renty. Miejsce zamieszkania nie wpływa na prawo do tego świadczenia.
  3. Czy dochód wpływa na prawo do ryczałtu? Nie. Podobnie jak w przypadku dodatku kombatanckiego, wysokość Twojej emerytury nie ma znaczenia. Liczą się tylko nabyte uprawnienia kombatanckie lub status osoby represjonowanej.