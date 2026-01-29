Wyzwania podatkowe dla firm w 2026 roku i wdrożenie systemu KSeF

Mimo że najbardziej radykalne przekształcenia systemu danin publicznych zostały odroczone, polscy przedsiębiorcy w 2026 roku i tak staną przed koniecznością dostosowania się do szeregu istotnych nowelizacji. Fundamentem nadchodzących zmian technologicznych i organizacyjnych staje się powszechne wdrożenie Krajowego Systemu e-Faktur, które w połączeniu z nowymi wymogami dotyczącymi Jednolitych Plików Kontrolnych wymusi na firmach głęboką cyfryzację procesów księgowych. Eksperci serwisu prawo.pl podkreślają, że te kroki mają na celu uszczelnienie systemu podatkowego, jednak dla właścicieli biznesów oznaczają one przede wszystkim potrzebę aktualizacji oprogramowania oraz audytu dotychczasowych procedur obiegu dokumentów finansowych.

Wzrost składek zdrowotnych oraz podwyżka płacy minimalnej w 2026 roku

Sytuacja finansowa przedsiębiorców skomplikuje się dodatkowo ze względu na brak zapowiadanej reformy obciążeń zdrowotnych, co jest bezpośrednim następstwem weta prezydenta Andrzeja Dudy wobec nowej ustawy. Jak wskazuje Grzegorz Grochowina z firmy doradczej KPMG, brak zmian systemowych oznacza realny wzrost kosztów prowadzenia działalności. Minimalna składka zdrowotna drastycznie pójdzie w górę, rosnąc o ponad sto siedemnaście złotych miesięcznie, co w skali roku stanowi już odczuwalną kwotę dla mikroprzedsiębiorców. Tak znaczący skok wynika z nowej metodologii obliczeń, ponieważ podstawą wymiaru daniny będzie teraz pełna kwota minimalnego wynagrodzenia, a nie jego trzy czwarte, jak miało to miejsce w poprzednich latach. Sytuację potęguje fakt, że sama płaca minimalna również została podniesiona do poziomu 4806 złotych, co generuje dodatkową presję płacową i zwiększa ogólne koszty zatrudnienia.

Ograniczenia w ulgach podatkowych i koniec preferencji IP Box oraz CIT estońskiego

Rok 2026 może okazać się momentem przełomowym dla podmiotów korzystających dotychczas z atrakcyjnych preferencji podatkowych, gdyż rząd rozważa wprowadzenie rygorystycznych limitów dla najpopularniejszych mechanizmów optymalizacyjnych. Pod znakiem zapytania stoi dalsze funkcjonowanie ulgi IP Box opartej na pięcioprocentowej stawce podatku, a także szeroka dostępność tak zwanego estońskiego CIT-u, który dotychczas pozwalał na efektywne reinwestowanie zysków bez natychmiastowego opodatkowania. Dodatkowo ustawodawca planuje zamknąć lukę pozwalającą na sprzedaż samochodów wykupionych z leasingu bez konieczności odprowadzania podatku, co do tej pory było powszechną praktyką wśród drobnych przedsiębiorców budujących swój kapitał prywatny na bazie środków firmowych.

Nowe limity amortyzacji i rozliczania kosztów leasingu pojazdów osobowych

Ostatnim filarem nadchodzących zmian są restrykcje dotyczące rozliczania kosztów związanych z eksploatacją i nabywaniem samochodów firmowych. Nowe regulacje wprowadzają znacznie niższe progi kwotowe przy odliczaniu wydatków na leasing oraz przy dokonywaniu odpisów amortyzacyjnych. Dotychczasowy limit wynoszący 150 tysięcy złotych zostanie zredukowany do 100 tysięcy złotych, co w dobie rosnących cen pojazdów drastycznie obniży opłacalność zakupu aut klasy średniej i wyższej na firmę. Takie posunięcie ma bezpośrednio wpłynąć na strukturę kosztów w przedsiębiorstwach i wymusić rewizję polityki zarządzania flotą, czyniąc droższe modele pojazdów znacznie mniej efektywnymi podatkowo niż dotychczas.

