Nowe świadczenie wspierające dla osób z niepełnosprawnościami

Od 1 stycznia 2024 roku obowiązuje nowe świadczenie wspierające, które ma na celu finansowe wsparcie osób z niepełnosprawnościami. Przyznawane jest niezależnie od dochodów i innych otrzymywanych świadczeń.

Kto może ubiegać się o świadczenie?

Aby otrzymać świadczenie wspierające, należy spełnić kilka warunków:

mieć co najmniej 18 lat;

posiadać polskie obywatelstwo lub obywatelstwo jednego z państw UE lub EFTA, a także legalnie przebywać w Polsce i mieć dostęp do rynku pracy;

mieszkać na terenie Polski;

otrzymać decyzję o ustaleniu poziomu potrzeby wsparcia na poziomie od 70 do 100 punktów.

Wysokość świadczenia i terminy wypłat

Wysokość świadczenia wspierającego jest uzależniona od liczby przyznanych punktów i stanowi określony procent renty socjalnej, która od 1 marca 2025 roku wynosi 1878,91 zł.

70–74 pkt: 751,56 zł (40 proc. renty socjalnej),

75–79 pkt: 1127,35 zł (60 proc. renty socjalnej),

80–84 pkt: 1503,13 zł (80 proc. renty socjalnej),

85–89 pkt: 2254,69 zł (120 proc. renty socjalnej),

90–94 pkt: 3382,04 zł (180 proc. renty socjalnej),

95–100 pkt: 4133,60 zł (220 proc. renty socjalnej).

Wypłaty są realizowane w różnych terminach, zależnych od przypisanej daty, która może przypadać 2, 4, 7, 9, 12, 14, 16, 18, 20 lub 22 dnia miesiąca. Jeśli termin wypłaty wypada w dzień wolny od pracy, pieniądze są przelewane dzień wcześniej.

Jak złożyć wniosek?

Proces ubiegania się o świadczenie składa się z dwóch etapów:

Uzyskanie decyzji o potrzebie wsparcia. Należy złożyć wniosek w Wojewódzkim Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności (WZON). Zespół wyda decyzję, która określi liczbę punktów wsparcia. Złożenie wniosku do ZUS. Po otrzymaniu decyzji z WZON, wniosek o świadczenie można złożyć do ZUS. Nie trzeba dołączać samej decyzji, wystarczy podać jej numer. Wniosek można złożyć online przez: platformę PUE ZUS; portal Emp@tia; bankowość elektroniczną.

Etapy wprowadzania świadczenia

Świadczenie wspierające jest wprowadzane stopniowo, w trzech etapach:

I etap (od 1 stycznia 2024 roku) – dla osób, które otrzymały od 87 do 100 punktów wsparcia.

II etap (od 1 stycznia 2025 roku) – dla osób z poziomem potrzeby wsparcia od 78 do 86 punktów.

III etap (od 1 stycznia 2026 roku) – dla osób z poziomem potrzeby wsparcia od 70 do 77 punktów.

Pamiętaj, że wysokość świadczenia jest zawsze uzależniona od liczby punktów, a nie od etapu, w którym składasz wniosek.