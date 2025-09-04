Nowe świadczenie wspierające dla osób z niepełnosprawnościami
Od 1 stycznia 2024 roku obowiązuje nowe świadczenie wspierające, które ma na celu finansowe wsparcie osób z niepełnosprawnościami. Przyznawane jest niezależnie od dochodów i innych otrzymywanych świadczeń.
Kto może ubiegać się o świadczenie?
Aby otrzymać świadczenie wspierające, należy spełnić kilka warunków:
- mieć co najmniej 18 lat;
- posiadać polskie obywatelstwo lub obywatelstwo jednego z państw UE lub EFTA, a także legalnie przebywać w Polsce i mieć dostęp do rynku pracy;
- mieszkać na terenie Polski;
- otrzymać decyzję o ustaleniu poziomu potrzeby wsparcia na poziomie od 70 do 100 punktów.
Wysokość świadczenia i terminy wypłat
Wysokość świadczenia wspierającego jest uzależniona od liczby przyznanych punktów i stanowi określony procent renty socjalnej, która od 1 marca 2025 roku wynosi 1878,91 zł.
- 70–74 pkt: 751,56 zł (40 proc. renty socjalnej),
- 75–79 pkt: 1127,35 zł (60 proc. renty socjalnej),
- 80–84 pkt: 1503,13 zł (80 proc. renty socjalnej),
- 85–89 pkt: 2254,69 zł (120 proc. renty socjalnej),
- 90–94 pkt: 3382,04 zł (180 proc. renty socjalnej),
- 95–100 pkt: 4133,60 zł (220 proc. renty socjalnej).
Wypłaty są realizowane w różnych terminach, zależnych od przypisanej daty, która może przypadać 2, 4, 7, 9, 12, 14, 16, 18, 20 lub 22 dnia miesiąca. Jeśli termin wypłaty wypada w dzień wolny od pracy, pieniądze są przelewane dzień wcześniej.
Jak złożyć wniosek?
Proces ubiegania się o świadczenie składa się z dwóch etapów:
- Uzyskanie decyzji o potrzebie wsparcia. Należy złożyć wniosek w Wojewódzkim Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności (WZON). Zespół wyda decyzję, która określi liczbę punktów wsparcia.
- Złożenie wniosku do ZUS. Po otrzymaniu decyzji z WZON, wniosek o świadczenie można złożyć do ZUS. Nie trzeba dołączać samej decyzji, wystarczy podać jej numer. Wniosek można złożyć online przez: platformę PUE ZUS; portal Emp@tia; bankowość elektroniczną.
Etapy wprowadzania świadczenia
Świadczenie wspierające jest wprowadzane stopniowo, w trzech etapach:
- I etap (od 1 stycznia 2024 roku) – dla osób, które otrzymały od 87 do 100 punktów wsparcia.
- II etap (od 1 stycznia 2025 roku) – dla osób z poziomem potrzeby wsparcia od 78 do 86 punktów.
- III etap (od 1 stycznia 2026 roku) – dla osób z poziomem potrzeby wsparcia od 70 do 77 punktów.
Pamiętaj, że wysokość świadczenia jest zawsze uzależniona od liczby punktów, a nie od etapu, w którym składasz wniosek.