Kiedy ZUS wypłaca 800 plus?

Świadczenie wychowawcze, zwane potocznie świadczeniem 800 plus, zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. 2016 poz. 195) wypłacane jest w okresach miesięcznych. ZUS standardowo przekazuje pieniądze w jednym z 10 wybranych terminów: 2, 4, 7, 9, 12, 14, 16, 18, 20 oraz 22 dnia każdego miesiąca.

Kiedy ZUS wypłaci 800 plus, jeśli termin wypłaty świadczenia wypada w dzień wolny?

W sytuacji, gdy termin wypłaty świadczenia przypada na sobotę, niedzielę lub inny dzień ustawowo wolny od pracy, ZUS przekazuje pieniądze najpóźniej w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym ten termin. Środki trafiają na pocztę z trzydniowym wyprzedzeniem względem daty wypłaty, natomiast na konto bankowe – dzień roboczy wcześniej.

800 plus - nowe terminy wypłat w październiku 2025

W październiku 2025 roku część beneficjentów programu 800 plus dostanie przelewy z ZUS wcześniej niż zwykle, właśnie z powodu układu dni w kalendarzu. Harmonogram wypłat świadczeń na ten miesiąc przedstawia się następująco:

2 października (czwartek);

3 października (piątek) - w tym terminie zostaną wypłacone świadczenia, które miałyby zostać wypłacone 4 października (sobota);

7 października (wtorek);

9 października (czwartek);

10 października (piątek) - w tym terminie zostaną wypłacone świadczenia, które miałyby zostać wypłacone 12 października (niedziela);

14 października (wtorek);

16 października (czwartek);

17 października (piątek) - w tym terminie zostaną wypłacone świadczenia, które miałyby zostać wypłacone 18 października (sobota);

20 października (poniedziałek);

22 października (środa).

Oznacza to, że osoby, które otrzymują swoje świadczenia 4, 12 i 18 dnia każdego miesiąca w październiku otrzymają 800 plus wcześniej. To jednak nie koniec niespodzianek.

Niektórzy świadczeniobiorcy otrzymają w październiku 800 plus dwukrotnie

Na to, jakie przelewy wpłyną na konta rodziców uprawnionych do świadczenia rodzicielskiego w październiku 2025 roku, wpływa również fakt, że 2 listopada przypada w tym roku w niedzielę. Oznacza to, że osoby, których termin wypłaty 800 plus przypada na drugi dzień miesiąca, otrzymają świadczenie listopadowe wcześniej, czyli najpóźniej do 31 października. W praktyce w październiku 2025 roku dostaną oni przelewy z ZUS dwa razy.

Jak złożyć wniosek o 800 plus?

Świadczenie 800 plus można uzyskać wyłącznie po złożeniu wniosku online. Nie ma już możliwości składania dokumentów w wersji papierowej. Formularz można przesłać za pomocą:

Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS,

portalu Emp@tia,

bankowości elektronicznej,

aplikacji mobilnej mZUS.

Po zalogowaniu się do wybranego systemu wystarczy uzupełnić wniosek, wpisując dane dziecka oraz rodzica lub opiekuna prawnego, a następnie przesłać dokument do ZUS. Po jego pozytywnej weryfikacji, świadczenie jest przyznawane i co miesiąc przelewane na wskazany rachunek bankowy.

800 plus nie dla wszystkich rodziców. Komu nie przysługuje?

Świadczenie 800 plus co do zasady przysługuje na każde dziecko do ukończenia 18. roku życia, jednak istnieją sytuacje, w których wsparcie to nie zostanie przyznane. Nie otrzyma się go, jeśli: