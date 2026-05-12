Firmy budowlane ostrożnie patrzą w przyszłość. Nastroje najgorsze od ponad trzech lat

oprac. Tomasz Lipczyński
dzisiaj, 10:42
Polska budowlanka coraz mocniej odczuwa spowolnienie. Nastroje firm w drugim kwartale 2026 roku wyraźnie się pogorszyły, a przedsiębiorcy ograniczają oczekiwania dotyczące sprzedaży i poprawy sytuacji finansowej. Subindeks Barometru EFL dla branży spadł do najniższego poziomu od końca 2022 roku, co może być sygnałem nadchodzących trudniejszych miesięcy dla całego sektora.

Nastroje firm najgorsze od 2022 roku

Subindeks Barometru EFL dla budownictwa spadł w drugim kwartale 2026 r. do 47,1 pkt. z 51,4 pkt. kwartał wcześniej. To najniższy poziom od końca 2022 r. Firmy wyraźnie ograniczyły oczekiwania dotyczące sprzedaży i poprawy płynności finansowej - wynika z opublikowanego we wtorek raportu EFL.

Jak dodano, subindeks zszedł tym samym poniżej neutralnego poziomu 50 pkt., który oddziela warunki sprzyjające rozwojowi od niekorzystnych. W całym 2023, 2024 i 2025 roku branża utrzymywała wyniki powyżej obecnego poziomu.

Firmy tną oczekiwania sprzedaży i płynności

Najmocniej pogorszyły się prognozy dotyczące sprzedaży i płynności finansowej. Wzrostu sprzedaży w drugim kwartale spodziewa się jedynie 3 proc. firm budowlanych wobec 19 proc. kwartał wcześniej. To oznacza, że grupa firm liczących na większe obroty zmniejszyła się ponad sześciokrotnie.

„Wynik subindeksu na poziomie 47,1 pkt. pokazuje, że branża budowlana weszła w drugi kwartał w zdecydowanie słabszych nastrojach niż na początku roku. (...) Niepokoi oczywiście sam spadek wskaźnika, ale także skala wyhamowania optymizmu w obszarze sprzedaży i płynności finansowej” – ocenił cytowany w raporcie dyrektor departamentu sprzedaży rynku maszyn i urządzeń w EFL Piotr Warmuła.

Jak dodał, firmy nie sygnalizują gwałtownego załamania, ale coraz mniej przedsiębiorców oczekuje poprawy sytuacji w najbliższych miesiącach. Według EFL, branża koncentruje się obecnie przede wszystkim na utrzymaniu stabilności, kontroli kosztów oraz ograniczaniu ryzyka.

Plany inwestycyjne

Raport wskazuje, że mimo pogorszenia nastrojów część przedsiębiorstw nadal planuje inwestycje. Wyższe nakłady przewiduje 14 proc. firm wobec 13 proc. kwartał wcześniej. Jednocześnie 31 proc. przedsiębiorców spodziewa się ograniczenia inwestycji.

W raporcie podkreślono, że nowe wydatki będą realizowane głównie w obszarach związanych z bieżącymi kontraktami, poprawą efektywności lub modernizacją parku maszynowego.

Ograniczanie projektów do czasu poprawy sytuacji rynkowej

Wyraźnie spadło również zapotrzebowanie na finansowanie zewnętrzne. Większą potrzebę korzystania z takiego finansowania deklaruje tylko 1 proc. firm budowlanych wobec 11 proc. w poprzednim kwartale.

Zdaniem autorów raportu może to oznaczać ograniczanie projektów wymagających dodatkowego kapitału lub odkładanie decyzji inwestycyjnych do czasu poprawy sytuacji rynkowej. Według EFL, sektor budowlany wchodzi w II kwartał z bardziej defensywnym nastawieniem, koncentrując się na ochronie płynności i utrzymaniu działalności.

Barometr EFL jest syntetycznym wskaźnikiem informującym o skłonności firm z sektora MŚP do wzrostu. Prognozowana na dany kwartał kondycja finansowa firm MŚP daje punkt odniesienia do wnioskowania o zakładanym kierunku zmian, które sprzyjają wzrostowi lub działają hamująco na rozwój firm. W badaniu, które odbyło się od 15 marca do 15 kwietnia 2026 roku wzięła udział reprezentatywna grupa 600 mikro, małych i średnich firm.

Źródło: PAP
