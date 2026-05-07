Wyraźne odbicie popytu

Eksperci CBRE zwrócili uwagę, że choć dostępność kredytów poprawiła się dzięki niższym stopom procentowym, to jednak ceny znacznej części oferowanych w Warszawie mieszkań przekraczają możliwości przeciętnego nabywcy.

W ciągu pierwszych trzech miesięcy 2026 r. w Warszawie sprzedano 4239 nowych mieszkań. To o 12,8 proc. więcej niż w poprzednim kwartale oraz o 12,1 proc. powyżej średniej kwartalnej z ostatnich pięciu lat, wynoszącej 3781 lokali. Był to jednocześnie najlepszy wynik sprzedażowy od dwóch lat, czyli od czasu, kiedy na rynek przestał oddziaływać rządowy program dopłat „Bezpieczny Kredyt 2 proc.”.

„Dane potwierdzają wyraźne odbicie popytu, które w dużej mierze wspierane jest poprawą warunków kredytowych – pozostają one jednym z najważniejszych czynników wpływających na rynek. Od maja 2025 roku do marca 2026 roku stopy procentowe zostały obniżone łącznie o 2 punkty procentowe, co przełożyło się na wzrost dostępności kredytów i większe zainteresowanie zakupem mieszkań” – zauważyła Agnieszka Mikulska, ekspertka rynku mieszkaniowego w CBRE.

Mniej ofert na rynku

Jednocześnie widać spadek podaży. W pierwszym kwartale deweloperzy wprowadzili do sprzedaży 2850 mieszkań, czyli o 29,7 proc. mniej niż kwartał wcześniej. Spadek nowych inwestycji przy jednoczesnym wzroście sprzedaży przełożył się na ograniczenie oferty - na koniec marca br. dostępnych było 15 255 mieszkań, tj. o 8,6 proc. mniej niż w grudniu 2025 r. To również najniższy poziom od września 2024 r. Jednocześnie na rynku utrzymuje się wysoki udział lokali gotowych i niesprzedanych, które stanowią już ponad jedną piątą całej oferty - co również stanowi rekord.

Na rynek trafiają głównie drogie lokale

Na koniec pierwszego kwartału 2026 r. przeciętna cena ofertowa nowego mieszkania w Warszawie wyniosła 19 358 zł za mkw., co oznacza wzrost o 6,4 proc. rok do roku. Jednocześnie średnia ofertowa cena mieszkań sprzedanych była wyraźnie niższa i wyniosła 17 449 zł za mkw., co w ujęciu rocznym oznacza symboliczny spadek o 0,3 proc.

Autorzy raportu zwrócili uwagę, że obecnie na warszawski rynek trafiają głównie drogie lokale. Mieszkania wprowadzane do sprzedaży w pierwszym kwartale kosztowały średnio 20 335 zł/mkw. Przy tym - jak zaznaczyli eksperci CBRE - w obliczeniach nie wzięto pod uwagę kilku projektów o nietypowo wysokich cenach, które mogłyby zaburzyć obraz rynku.

Ceny mieszkań będą rosnąć?

„Utrzymanie korzystniejszych warunków kredytowych, w połączeniu z szeroką ofertą mieszkań gotowych i bliskich ukończenia, będzie dalej wspierać popyt w kolejnych miesiącach. Wyprzedaż tańszych mieszkań oraz wprowadzanie na rynek droższych projektów mogą podtrzymywać wzrost średnich cen ofertowych. Jednocześnie wysoki udział gotowych lokali oznacza, że kupujący wciąż mogą liczyć na atrakcyjne promocje, szczególnie w przypadku mieszkań długo pozostających w ofercie” – przewiduje Mikulska.

CBRE Group jest globalną firmą doradczą w zakresie nieruchomości komercyjnych i inwestycyjnych. Firma zatrudnia ponad 140 000 pracowników obsługujących klientów w ponad 100 krajach.