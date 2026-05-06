Spada liczba ofert

„W kwietniu z serwisów ogłoszeniowych zniknęło ok. 33 tys. ofert mieszkań z rynku wtórnego. To o 7 proc. mniej niż w marcu oraz aż o 37 proc. mniej niż w kwietniu ubiegłego roku” – podano w opublikowanej w środę analizie portalu GetHome. pl.

Zmiany średnich cen w największych miastach

Jak wynika z danych portalu, w kwietniu - w ujęciu miesiąc do miesiąca - wzrosty średniej ceny metra kwadratowego na rynku wtórym na poziomie ok. 1 proc. odnotowano w Warszawie (do ok. 18,2 tys. zł/mkw.), Trójmieście (do ok. 17,0 tys. zł/mkw.) oraz Katowicach (do ok. 11,7 tys. zł/mkw.).

Średnia cena pozostała bez zmian w Krakowie (ok. 16,9 tys. zł/mkw.), Poznaniu (ok. 12,1 tys. zł/mkw.) i Łodzi (8,7 tys. zł/mkw.), natomiast we Wrocławiu spadła miesiąc do miesiąca o ok. 4 proc. - do 13,6 tys. zł/mkw.

Najszybciej rosną ceny w Trójmieście

„Równie zróżnicowany obraz widać w porównaniu rok do roku. Trójmiasto pozostaje liderem wzrostów, z podwyżką średniej ceny metra kwadratowego o ok. 8 proc. Wyraźne wzrosty odnotowano także w Poznaniu (+4 proc.). Z kolei w Wrocławiu ceny są dziś średnio o ok. 5 proc. niższe niż rok temu, w Krakowie o 1 proc., a w Łodzi o 2 proc.” – wskazano.

Rynek pierwotny stabilizuje rynek

Istotnym czynnikiem stabilizującym ceny na rynku wtórnym pozostaje bardzo duża oferta mieszkań deweloperskich - ocenili autorzy raportu. W kwietniu we wszystkich analizowanych metropoliach liczba lokali oferowanych przez deweloperów była większa niż liczba mieszkań z drugiej ręki dostępnych w sprzedaży.

„W samej Warszawie w ofercie rynku pierwotnego było około 16,4 tys. mieszkań, wobec 15,6 tys. na rynku wtórnym. W Krakowie deweloperzy oferowali ok. 11,8 tys. lokali, a na rynku wtórnym dostępnych było niespełna 8 tys. Podobne proporcje widać we Wrocławiu, Poznaniu, Łodzi i Katowicach” – dodano.

Mniej nowych ofert

Jednocześnie wskazano, że napływ nowych ofert w kwietniu był mniejszy niż w marcu. W efekcie łączna liczba mieszkań dostępnych w sprzedaży pozostaje niższa niż rok temu – zarówno w skali kraju, jak i w największych metropoliach.

„W Warszawie liczba dostępnych ofert jest niższa rok do roku o ok. 18 proc., we Wrocławiu o 24 proc., w Krakowie o 19 proc., a w Łodzi o 16 proc. Jedynym wyjątkiem pozostaje Trójmiasto, gdzie w kwietniu odnotowano niewielki, 2-procentowy wzrost miesiąc do miesiąca, choć wciąż oferta jest mniejsza niż rok wcześniej” – przekazał portal.