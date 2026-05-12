Firmy postawiły na sztuczną inteligencję

Jak wynika z badania „Jak polskie firmy wdrażają AI”, w ostatnim kwartale ubiegłego roku 77 proc. polskich firm zadeklarowało, że chce w ciągu 18 miesięcy zwiększyć wydatki na wprowadzenie narzędzi opartych na sztucznej inteligencji.

Z tego odsetka jedna trzecia przedsiębiorców wskazała na chęć znaczącego zwiększenia budżetów na AI. Według 53 proc. badanych wdrożenie sztucznej inteligencji wpłynęło na obniżenie kosztów. Natomiast 52 proc. wskazało na poprawę jakości usług dzięki AI, a 49 proc. - na wzrost przychodów firmy.

Sztuczna inteligencja rozczarowała polskie firmy

Eksperci EY ostrzegli jednak przed nadmiernym optymizmem. Z badania wynika, że 49 proc. firm doświadczyło mniejszego lub większego rozczarowania wdrożeniami AI. Natomiast 17 proc. badanych oceniło wyniki implementacji tak nisko, że gdyby mieli wiedzę o efektach, nie zdecydowaliby się ponownie na wdrożenie AI. Jednocześnie 40 proc. firm zrealizowało swoje cele związane z tą technologią. W 11 proc. przypadków efekty wdrożeń okazały się lepsze niż oczekiwano.

„Rozdźwięk pomiędzy skalą podejmowanych inicjatyw, a ich wpływem na procesy, i to na poziomie całego przedsiębiorstwa, jest znaczący. Często wynika on z dużych oczekiwań względem samej technologii. Tymczasem to od wizji liderów, umiejętności osadzenia sztucznej inteligencji w codziennej pracy przedsiębiorstwa, zaangażowania pracowników w wykorzystanie technologii, zależy to, czy firma zbuduje przewagę konkurencyjną w oparciu o AI. Punktem wyjścia do wdrożenia powinno być zawsze pytanie: jaki problem biznesowy ma rozwiązać sztuczna inteligencja? W innym przypadku istnieje duże ryzyko, że pozostanie ona kosztownym gadżetem” – podkreśliła Iwona Kozera z EY Consulting.

Poziom transformacji

Z badania wynika, że w ostatnim kwartale ub.r. większość firm znajdowała się na początkowym etapie transformacji opartej o sztuczną inteligencję. 67 proc. przedsiębiorstw znajdowało się na poziomie trzecim lub niższym w 5-stopniowej skali dojrzałości AI, co oznacza, że część z nich używało już AI w wielu obszarach, a część była na etapie pierwszych eksperymentów. Tylko 10 proc. polskich firm przyznało, że dzięki AI przekształca swój model biznesowy i tworzy innowacyjne produkty oraz usługi - podali autorzy badania.

W branży finansowej 72 proc. firm znajdowało się pod koniec ub.r. na drugim i trzecim poziomie dojrzałości AI. W sektorze energetycznym 21 proc. firm wykorzystywało AI w sposób bardziej zaawansowany, a 42 proc. realizowało pierwsze wdrożenia. W przemyśle 29 proc. firm znajdowało się na 3 etapie dojrzałości. W branży handlowej 23 proc. firm zadeklarowało wykorzystanie AI w kluczowych procesach biznesowych, ale eksperci EY zwrócili uwagę, że większość wdrożeń w tym sektorze miała charakter punktowy.

„AI dzisiaj najczęściej przyspiesza istniejące procesy, obniża koszty, ale rzadko prowadzi do pełnej zmiany modelu biznesowego” - podsumowali autorzy badania.

Główne ograniczenia transformacji

Ich zdaniem jednym z największych ograniczeń transformacji pozostaje jakość danych wewnętrznych firmy, używanych do trenowania modeli AI. Pod koniec ub.r. niespełna 40 proc. firm dysponowało bazą informacyjną, która pozwalała wyjść poza standardowe, gotowe narzędzia AI i budować rozwiązania oparte na własnych, unikalnych zasobach.

Eksperci zauważyli, że problem ten dotyczy wszystkich branż, nawet tych uznawanych za dobrze zdigitalizowane. Z danych wynika, że 42 proc. firm z sektora finansów nie potrafiło jednoznacznie określić gotowości swoich zasobów informacyjnych, co oznacza, że inwestycje w AI realizowane były szybciej niż budowany był fundament niezbędny do wykorzystania sztucznej inteligencji - podali eksperci. W sektorze energetycznym 30 proc. badanych wskazało istotne bariery jakościowe swoich danych, a 38 proc. nie potrafiło ocenić ich stanu.

Z kolei 39 proc. firm zadeklarowało, że największą barierą we wdrażaniu sztucznej inteligencji były kwestie bezpieczeństwa. Największy poziom niepokoju w tych kwestiach wykazywały firmy z sektora energetycznego (46 proc.). W sektorze przemysłu na tę barierę wskazało 40 proc. przedsiębiorstw, w finansach i ubezpieczeniach oraz w handlu – po 39 proc., a w usługach – 37 proc.

Badanie „Jak polskie firmy wdrażają AI” zostało zrealizowano na zlecenie EY przez CubeResearch wśród 499 polskich firm w ostatnim kwartale 2025 roku. 56 proc. respondentów pochodziło z firm średniej wielkości, 44 proc. - z dużych.