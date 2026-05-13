Rządowy pakiet „Ceny Paliw Niżej” zostanie przedłużony do końca maja - poinformował w środę minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. Na CPN składają się obniżone stawki VAT i akcyzy na paliwa, a także mechanizm maksymalnej ceny niektórych paliw.

Przynajmniej do końca maja paliwo będzie tańsze

- Do końca maja „CPN” będzie przedłużony na pewno. Co dalej - zobaczymy - powiedział dziennikarzom Domański.

Do 15 maja obowiązuje rozporządzenie obniżające VAT na paliwo z 23 do 8 proc. oraz rozporządzenie obniżające akcyzę. Akcyza jest obniżona o 29 gr za litr benzyny i 28 gr za litr oleju napędowego, czyli do najniższego poziomu dopuszczonego przez Unię Europejską. Uchwalona pod koniec marca nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym umożliwia czasowe, bo do 30 czerwca obniżanie stawek akcyzy na paliwa rozporządzeniem.

Zgodnie z przepisami Minister Energii codziennie w dni robocze publikuje obwieszczenie ws. maksymalnych cen paliw.

„Ceny paliw i diesla w Polsce są jednymi z najniższych w Unii Europejskiej”

W poniedziałek szef resortu energii Miłosz Motyka wskazywał, że utrzymywanie programu CPN jest „wielkim wyzwaniem dla budżetu państwa”, ale rząd ma w zanadrzu rozwiązania, które „możemy stosować i które mamy już wstępnie wypracowane”. Dodał, że chodzi tu m.in. o przepisy dotyczące nadzwyczajnych zysków koncernów. Poinformował również, że w ciągu najbliższych dni lub tygodni resorty energii i finansów będą gotowe, aby zaprezentować takie rozwiązanie.

Podczas środowego briefingu w Sejmie przekonywał także, że program CPN okazał się sukcesem, co powoduje, że ceny paliw i diesla w Polsce są jednymi z najniższych w Unii Europejskiej. Zapewnił jednocześnie, że paliwa w kraju nie zabraknie. Mamy zdywersyfikowane kierunki dostaw i odpowiednie zapasy - podkreślił.

Motyka dodał, że analizy pokazują, że ponad miesięczne obowiązywanie pakietu CPN pozwoliło zostawić w kieszeniach Polaków 3 mld zł. Mechanizm pozwala też trzymać inflację w ryzach.

Ważne Pytany o możliwość przedłużenia pakietu osłonowego na okres wakacji, Motyka odpowiedział, że decyzja w tej sprawie zapadnie prawdopodobnie w czerwcu i wynikać będzie m.in. z sytuacji na Bliskim Wschodzie. Zapowiedział ponadto, że w „niedalekiej przyszłości” do Sejmu ma trafić projekt ustawy dotyczący podatku od nadmiarowych zysków koncernów.

Pod koniec kwietnia minister Andrzej Domański informował, że wpływy z podatku od nadmiarowych zysków powinny przekroczyć 4 mld zł, a jedną z firm, która może zostać objęta takim podatkiem, jest Orlen.

Wojna USA i Izraela przeciwko Iranowi trwa od 28 lutego. W odpowiedzi armia Iranu prowadziła ataki na cele wojskowe i cywilne w regionie, a także zablokowała Ormuz – cieśninę kluczową dla transportu ropy naftowej. Od 8 kwietnia między USA a Iranem obowiązuje rozejm, ale cieśnina Ormuz pozostaje praktycznie zablokowana. W ostatnich dniach informowano o wzajemnych atakach obu stron wokół tego akwenu.