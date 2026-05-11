Forsal logo

Trump leci spotkać się z Xi. USA i Chiny powołają wspólne organizacje

oprac. Jakub Laskowski
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
dzisiaj, 07:56
Trump leci spotkać się z Xi. USA i Chiny powołają wspólne organizacje
Trump leci spotkać się z Xi. USA i Chiny powołają wspólne organizacje/PAP/EPA
Prezydent USA Donald Trump w dniach 13-15 maja uda się do Chin na spotkanie z Xi Jinpingiem - podało chińskie MSZ. Wśród oficjalnych punktów wizyty są rozmowy na temat powołania dwóch wspólnych organizacji. Nieoficjalnie tematyka rozmów obu przywódców dotyczyć będzie także Iranu i wojny na Bliskim Wschodzie.

„Na zaproszenie prezydenta Xi Jinpinga prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki Donald J. Trump złoży wizytę państwową w Chinach w dniach 13-15 maja” - napisano w poniedziałkowym komunikacie chińskiego MSZ.

Spotkanie Trump-Xi w Pekinie. USA i Chiny powołają instytucje

Program wizyty przewiduje spotkanie amerykańskiego prezydenta z Xi Jinpingiem. Głównym konkretnym efektem spotkania przywódców mocarstw ma być powołanie dwóch wspólnych instytucji: Chińsko-Amerykańskiej Rady Handlu i Chińsko-Amerykańskiej Rady Inwestycji, które mają stworzyć stały mechanizm szczegółowych konsultacji na temat tych dwóch dziedzin.

Oczekuje się że tematyka rozmów obu przywódców dotyczyć będzie także m.in. Iranu i wojny na Bliskim Wschodzie oraz jej wpływu na gospodarkę światową. Trump ma również poruszyć temat szybko rozrastającego się arsenału jądrowego Chin. Jak przyznał jednak jeden z urzędników, mimo wielokrotnych zapowiedzi prezydenta, że włączy on Chiny do rozmów o kontroli zbrojeń, Pekin dotąd nie zmienił swojej dotychczasowej postawy i nadal konsekwentnie odmawia podjęcia takich negocjacji.

Nastąpi przełom? Eksperci sceptyczni. Napięcia na linii USA-Chiny

Eksperci pozostają sceptyczni co do trwałości ewentualnych porozumień handlowych. Mary Lovely z PIIE ostrzegła, że choć szczyt w Pekinie może sprawiać wrażenie sukcesu, konflikt „przenosi się na nowe, mniej oczywiste fronty”. Poprzednie spotkanie Trumpa i Xi, do którego doszło w październiku ubiegłego roku w Korei Południowej, nie przyniosło przełomu. Mimo deklaracji prezydenta USA, chińskie zakupy amerykańskiej soi, bawełny, wieprzowiny i wołowiny nie wróciły do poziomów sprzed wojny handlowej.

Prezydent USA ma przybyć do Chin w środę wieczorem czasu lokalnego. W czwartek rano weźmie udział w ceremonii powitalnej i spotkaniu dwustronnym z Xi Jimpingiem, po południu zwiedzi z nim Świątynię Nieba, a wieczorem weźmie udział w bankiecie państwowym. W piątek rano prezydent Trump weźmie udział w dwustronnym kameralnym przyjęciu przy herbacie i lunchu roboczym z chińskim przywódcą, po czym wyruszy w podróż powrotną. Plan nie przewiduje konferencji prasowej.

Biały Dom zapowiedział, że Xi zamierza złożyć rewizytę w Stanach Zjednoczonych w drugiej połowie roku.

INFOR Kalkulatory – narzędzia, którym ufa biznesDarmowe kalkulatory - Sprawdź
kal1.png
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: PAP
oprac. Jakub Laskowski
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraTrump leci spotkać się z Xi. USA i Chiny powołają wspólne organizacje »
Tematy: USADonald TrumpChinyXi Jinping
Powiązane
dron MQ-9 drony bojowe
Wysokie koszty i zero odstraszania. Ekspert gromi Polskę za zakup dronów z USA
dron płonąca rafineria
Rosja chciała uzbroić Iran w groźne drony przeciw USA. Ujawniono tajny dokument
Pocisk nuklearny, Iran, flaga Iranu
Tyle czasu potrzebuje Iran, by zbudować bombę atomową. Wywiad USA ocenia możliwości reżimu
Zobacz
|
Dworzec Chongqing East
To największy dworzec kolejowy świata. Stacja-miasto o powierzchni dwóch Watykanów
podatek, podatek od zysków kapitałowych, podatek Belki, zwolnienie, rząd
Zapadła decyzja w rządzie. Polacy będą mogli uniknąć płacenia znienawidzonego podatku
Skarbówka zgarnie z konta 100 zł. Nowa opłata ma trafiać do urzędu razem z podatkiem
Skarbówka zgarnie z konta 100 zł. Nowa opłata ma trafiać do urzędu razem z podatkiem. Zmiany dotkną nas wszystkich
4 niedziele handlowe w roku zamiast 8 i sklepy otwarte w każdą sobotę do godziny 21. Sejm pracuje nad petycją, która zmieni zasady handlu w Polsce
4 niedziele handlowe w roku zamiast 8 i sklepy otwarte w każdą sobotę do godziny 21. Sejm pracuje nad petycją, która zmieni zasady handlu w Polsce
Wieżyczka AI wyeliminuje drony na światłowodowym kablu ale to człowiek ostatecznie wciśnie guzik
Ukraina wdraża wieżyczkę AI do zestrzeliwania dronów na włóknie optycznym. To kolejny przełom technologiczny w wojnie
Nadchodzą rewolucyjne zmiany w pogrzebach i na cmentarzach. Czegoś takiego do tej pory Polsce jeszcze nie było
Nadchodzą rewolucyjne zmiany w pogrzebach i na cmentarzach. Czegoś takiego do tej pory Polsce jeszcze nie było
Zapisz się na newsletter
Zapraszamy na newsletter Forsal.pl zawierający najważniejsze i najciekawsze informacje ze świata gospodarki, finansów i bezpieczeństwa.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj