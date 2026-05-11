Trump leci spotkać się z Xi. USA i Chiny powołają wspólne organizacje

„Na zaproszenie prezydenta Xi Jinpinga prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki Donald J. Trump złoży wizytę państwową w Chinach w dniach 13-15 maja” - napisano w poniedziałkowym komunikacie chińskiego MSZ.

Spotkanie Trump-Xi w Pekinie. USA i Chiny powołają instytucje

Program wizyty przewiduje spotkanie amerykańskiego prezydenta z Xi Jinpingiem. Głównym konkretnym efektem spotkania przywódców mocarstw ma być powołanie dwóch wspólnych instytucji: Chińsko-Amerykańskiej Rady Handlu i Chińsko-Amerykańskiej Rady Inwestycji, które mają stworzyć stały mechanizm szczegółowych konsultacji na temat tych dwóch dziedzin.

Oczekuje się że tematyka rozmów obu przywódców dotyczyć będzie także m.in. Iranu i wojny na Bliskim Wschodzie oraz jej wpływu na gospodarkę światową. Trump ma również poruszyć temat szybko rozrastającego się arsenału jądrowego Chin. Jak przyznał jednak jeden z urzędników, mimo wielokrotnych zapowiedzi prezydenta, że włączy on Chiny do rozmów o kontroli zbrojeń, Pekin dotąd nie zmienił swojej dotychczasowej postawy i nadal konsekwentnie odmawia podjęcia takich negocjacji.

Nastąpi przełom? Eksperci sceptyczni. Napięcia na linii USA-Chiny

Eksperci pozostają sceptyczni co do trwałości ewentualnych porozumień handlowych. Mary Lovely z PIIE ostrzegła, że choć szczyt w Pekinie może sprawiać wrażenie sukcesu, konflikt „przenosi się na nowe, mniej oczywiste fronty”. Poprzednie spotkanie Trumpa i Xi, do którego doszło w październiku ubiegłego roku w Korei Południowej, nie przyniosło przełomu. Mimo deklaracji prezydenta USA, chińskie zakupy amerykańskiej soi, bawełny, wieprzowiny i wołowiny nie wróciły do poziomów sprzed wojny handlowej.

Prezydent USA ma przybyć do Chin w środę wieczorem czasu lokalnego. W czwartek rano weźmie udział w ceremonii powitalnej i spotkaniu dwustronnym z Xi Jimpingiem, po południu zwiedzi z nim Świątynię Nieba, a wieczorem weźmie udział w bankiecie państwowym. W piątek rano prezydent Trump weźmie udział w dwustronnym kameralnym przyjęciu przy herbacie i lunchu roboczym z chińskim przywódcą, po czym wyruszy w podróż powrotną. Plan nie przewiduje konferencji prasowej.

Biały Dom zapowiedział, że Xi zamierza złożyć rewizytę w Stanach Zjednoczonych w drugiej połowie roku.