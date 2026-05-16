„Wczasy pod gruszą” a świadczenie urlopowe. To nie jest to samo

Największe nieporozumienie dotyczy samej nazwy. Wielu pracowników oświaty uważa, że „wczasy pod gruszą” to po prostu wakacyjny dodatek dla nauczycieli. Tymczasem świadczenie urlopowe wynikające z Karty Nauczyciela jest obowiązkowe i przysługuje nauczycielom zatrudnionym w szkołach publicznych niezależnie od sytuacji materialnej.

W 2026 roku pełnoetatowy nauczyciel zatrudniony przez cały rok szkolny może otrzymać około 2943 zł brutto świadczenia urlopowego. Pieniądze wypłacane są zwykle do końca sierpnia i nauczyciel nie musi składać specjalnego wniosku.

„Wczasy pod gruszą” działają zupełnie inaczej. To świadczenie socjalne finansowane z ZFŚS, czyli Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Nie jest ono obowiązkowe i zależy od regulaminu obowiązującego w konkretnej szkole lub placówce.

Od czego zależy wysokość „gruszy”?

W przypadku świadczeń socjalnych obowiązuje tzw. kryterium socjalne. Oznacza to, że szkoła nie powinna wypłacać wszystkim identycznych kwot. Pod uwagę bierze się przede wszystkim:

dochód na osobę w rodzinie,

sytuację życiową,

sytuację zdrowotną,

liczbę dzieci,

zczególne okoliczności rodzinne.

W praktyce oznacza to, że jeden nauczyciel może dostać np. 700 zł, a inny 1800 zł lub więcej. Wszystko zależy od zasad zapisanych w regulaminie funduszu socjalnego.

W wielu szkołach funkcjonują konkretne progi dochodowe. Im niższy dochód na członka rodziny, tym wyższe dofinansowanie wypoczynku.

Czy trzeba wyjechać na wakacje?

Nazwa „wczasy pod gruszą” sugeruje wyjazd, hotel albo przynajmniej urlop poza domem. W rzeczywistości często nie trzeba nigdzie wyjeżdżać. To po prostu forma dofinansowania wypoczynku pracownika.

W większości szkół nie wymaga się:

przedstawiania faktur,

paragonów,

rezerwacji hotelowych,

biletów lotniczych.

Najczęściej wystarczy wykorzystanie odpowiedniej liczby dni wolnych i złożenie wniosku.

14 dni wypoczynku to częsty warunek

Choć przepisy nie tworzą jednego ogólnopolskiego modelu „gruszy”, w wielu regulaminach ZFŚS pojawia się warunek co najmniej 14 kolejnych dni wypoczynku. Chodzi o realną możliwość regeneracji pracownika.

W szkołach wygląda to jednak różnie. Niektóre placówki wymagają pełnych dwóch tygodni nieprzerwanego urlopu, inne podchodzą do tego bardziej elastycznie. Dlatego nauczyciele powinni przede wszystkim sprawdzić regulamin obowiązujący w swojej szkole.

Dlaczego temat budzi tyle emocji?

Problem polega na tym, że nauczyciele często porównują kwoty między szkołami i widzą ogromne różnice. W jednej placówce „grusza” wynosi kilkaset złotych, w innej kilka razy więcej, a bywają też szkoły, które w ogóle nie przewidują takiego świadczenia.

To efekt konstrukcji samego funduszu socjalnego. ZFŚS nie działa identycznie w każdej placówce. Dużo zależy od:

liczby pracowników,

sytuacji finansowej szkoły,

regulaminu funduszu,

decyzji pracodawcy i komisji socjalnej.

W praktyce oznacza to, że nauczyciel zatrudniony w jednej szkole może otrzymać zarówno świadczenie urlopowe z Karty Nauczyciela, jak i dodatkowe „wczasy pod gruszą”, podczas gdy pracownik innej placówki dostanie wyłącznie ustawowe świadczenie urlopowe.

Emerytowani nauczyciele też mogą dostać świadczenie

Mało kto wie, że z funduszu socjalnego często korzystają również emeryci i renciści, byli pracownicy szkoły. Jeśli regulamin ZFŚS to przewiduje, mogą oni ubiegać się także o dofinansowanie wypoczynku.

To dlatego w wielu szkołach przed wakacjami pojawiają się dodatkowe formularze i oświadczenia dochodowe nie tylko dla aktywnych nauczycieli, ale również dla emerytowanych pracowników oświaty.

W szkołach nadal panuje chaos informacyjny

Temat „wczasów pod gruszą” wraca co roku, bo przepisy są dla wielu osób nieczytelne. Nauczyciele często nie wiedzą:

czy muszą składać wniosek,

jakie dokumenty przygotować,

czy świadczenie jest obowiązkowe,

dlaczego koleżanka z pokoju nauczycielskiego dostała inną kwotę.

Dodatkowe zamieszanie powoduje fakt, że potocznie niemal każde wakacyjne świadczenie nazywa się „gruszą”, choć formalnie może chodzić o zupełnie inne źródło pieniędzy.

Nauczyciele coraz częściej patrzą na dodatki socjalne

Rosnące koszty życia sprawiają, że świadczenia socjalne zaczynają mieć dla części nauczycieli coraz większe znaczenie. W sytuacji, gdy środowisko od miesięcy dyskutuje o wynagrodzeniach w oświacie i niewielkich podwyżkach, nawet dodatkowe kilkaset złotych przed wakacjami staje się ważnym wsparciem domowego budżetu.

Dlatego temat „wczasów pod gruszą” regularnie wywołuje emocje w pokojach nauczycielskich i grupach internetowych. Dla jednych to symboliczny dodatek, dla innych realna pomoc przed wakacjami. Jedno jest pewne, warto sprawdzić regulamin swojej szkoły, bo wiele osób nadal nie wie, że oprócz świadczenia urlopowego może mieć prawo także do dodatkowego socjalnego dofinansowania wypoczynku.