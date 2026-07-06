Forsal logo

Ministerstwo Zdrowia szykuje zmiany w rehabilitacji. Nowe zasady kwalifikacji i oceny pacjentów od 1 stycznia 2027r. [Projekt]

Iga Leszczyńska
oprac. Iga LeszczyńskaDoktor nauk społecznych (WAT), specjalistka w zakresie polityki rodzinnej, rynku pracy i systemu zabezpieczenia społecznego.
Ten tekst przeczytasz w 4 minuty
dzisiaj, 14:15
fizjoterapia, rehabilitacja, lekarz, fizjoterapeuta
Projekt: nowe zasady rehabilitacji leczniczej/Shutterstock
Pojawił się projekt rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej. Chodzi m.in. o nowe zasady kwalifikacji pacjentów, obowiązkową ocenę efektów terapii oraz inne rozwiązania, które mają skrócić czas oczekiwania na świadczenia.

Do uzgodnień oraz konsultacji publicznych trafił projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej. Dokument ten ma zastąpić obecnie obowiązujące przepisy i uporządkować zasady kwalifikowania pacjentów oraz organizacji świadczeń finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. W ocenie resortu, zaproponowane zmiany powinny przyczynić się do poprawy dostępności do świadczeń gwarantowanych w zakresie rehabilitacji leczniczej.

Zmiany odpowiedzią na problemy zidentyfikowane przez AOTMiT

Resort zdrowia wskazał, że projekt jest odpowiedzią na problemy zidentyfikowane w analizie Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT) dotyczącej funkcjonowania systemu rehabilitacji. AOTMiT wskazała następujące problemy:

  • nadmiarowość wystawianych skierowań, które nie zawsze korelują z rzeczywistymi potrzebami rehabilitacyjnymi;
  • brak kryteriów różnicujących potrzeby zdrowotne (rehabilitacyjne) świadczeniobiorców oraz brak określonych kryteriów włączenia świadczeniobiorców do rehabilitacji leczniczej skutkują udzielaniem świadczeń gwarantowanych nieadekwatnych do potrzeb;
  • brak określonych obiektywnych narzędzi definiujących stan kliniczny i funkcjonalny świadczeniobiorcy co przekłada się na to, że świadczeniodawcy preferują świadczeniobiorców o niższym poziomie dysfunkcji;
  • duża liczba osób oczekujących na świadczenia gwarantowane, w szczególności świadczeniobiorców, którzy nie otrzymują leczenia rehabilitacyjnego w optymalnym czasie, adekwatnym do ich aktualnych potrzeb, przez co ich stan funkcjonalny w trakcie oczekiwania na udzielenie świadczenia gwarantowanego może się pogorszyć;
  • długi czas oczekiwania świadczeniobiorców na udzielenie świadczeń rehabilitacyjnych w szczególności, w odniesieniu do świadczeniobiorców oczekujących na udzielenie świadczenia gwarantowanego po urazach i po leczeniu ostrych incydentów chorobowych;
  • brak wymogu określenia planu rehabilitacji leczniczej, w tym definiowania celu terapeutycznego, stanowiącego kryterium oceny skuteczności leczenia.
Zobacz również

Obowiązkowa ocena stanu pacjenta i efektów leczenia

Projekt zakłada wprowadzenie nowych definicji oraz doprecyzowanie zasad udzielania świadczeń. Jedną z najważniejszych zmian będzie obowiązkowa ocena stanu pacjenta przed rozpoczęciem rehabilitacji, w trakcie leczenia i po jego zakończeniu z wykorzystaniem wystandaryzowanych skal medycznych.

Świadczeniodawcy będą również zobowiązani do określania celów terapeutycznych i monitorowania postępów leczenia. Dane mają pozwolić na ocenę skuteczności terapii oraz porównywanie jakości świadczeń udzielanych przez poszczególne placówki.

Nowe zasady kwalifikacji do rehabilitacji

Projekt przewiduje również doprecyzowanie kryteriów kwalifikacji do świadczeń oraz wskazanie jednostek chorobowych według klasyfikacji ICD, które będą uprawniały do rehabilitacji stacjonarnej. Rozszerzony zostanie również katalog skal i klasyfikacji medycznych wykorzystywanych do oceny stanu klinicznego i funkcjonalnego pacjentów. W ocenie resortu, dzięki temu rehabilitacja będzie lepiej dopasowana do rzeczywistych potrzeb zdrowotnych, a pierwszeństwo uzyskają osoby wymagające szybkiego leczenia.

Alternatywa dla porady lekarskiej: porada fizjoterapeutyczna

Wprowadzona zostanie także możliwość zastąpienia porady lekarskiej poradą fizjoterapeutyczną. Takiej porady będzie mógł udzielić specjalista w dziedzinie fizjoterapii lub magistra fizjoterapii z 5-letnim stażem pracy.

Rehabilitacja pulmonologiczna w trybie dziennym

Projekt zakłada także zmiany związane z rehabilitacją pulmonologiczną w trybie dziennym. Chodzi o zniesienie obowiązku wymogu lokalizacji pomieszczeń zapewniających naturalny mikroklimat dla wykorzystania metod subterraneoterapii.

Co zakłada projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia

Projekt rozporządzenia zakłada

  • dodane nowe definicje;
  • sprecyzowanie personelu medycznego uprawnionego do udzielania świadczeń gwarantowanych;
  • doprecyzowanie kryteriów kwalifikacji do świadczeń gwarantowanych;
  • rozszerzenie wykazu skal medycznych i klasyfikacji medycznych służących do oceny stanu klinicznego lub funkcjonowania świadczeniobiorców oraz wprowadzenie ich wartości progowych dla świadczeń udzielanych w warunkach stacjonarnych i domowych;
  • dookreślenie jednostek chorobowych według klasyfikacji ICD kwalifikujących do świadczeń gwarantowanych udzielanych w warunkach stacjonarnych;
  • wprowadzenie mechanizmów efektywnościowych w organizacji systemu rehabilitacji leczniczej głównie na rzecz świadczeniobiorców po ostrych incydentach chorobowych lub urazach;
  • w celu zwiększenia dostępności do świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji pulmonologicznej w trybie dziennym – zniesiono obowiązek wymogu lokalizacji pomieszczeń zapewniających naturalny mikroklimat dla wykorzystania metod subterraneoterapii;
  • wprowadzono alternatywę dla porady lekarskiej – w postaci porady fizjoterapeutycznej udzielanej przez specjalistę w dziedzinie fizjoterapii lub magistra fizjoterapii z 5-letnim stażem pracy.
  • doprecyzowanie oraz ujednolicenie warunków udzielania świadczeń gwarantowanych;
  • ujednolicenie nomenklatury we wszystkich świadczeniach gwarantowanych w celu wyeliminowania problemów interpretacyjnych względem dotychczasowego rozporządzenia;
  • dostosowanie przepisów do zmian wprowadzonych w innych regulacjach.

Za projekt odpowiedzialny jest resort zdrowia. Projekt zakłada wejście w życie rozporządzenia 1 stycznia 2027 r.

Zobacz również
INFOR Kalkulatory – narzędzia, którym ufa biznesDarmowe kalkulatory - Sprawdź
kal1.png
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: forsal.pl
Iga Leszczyńska
oprac. Iga Leszczyńska

Doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauk o bezpieczeństwie, absolwentka Wojskowej Akademii Technicznej. Stopień doktora uzyskała na podstawie rozprawy pt. "Koncepcja systemu bezpieczeństwa socjalnego Polski z uwzględnieniem zjawiska prekariatu", poświęconej wyzwaniom współczesnej polityki społecznej i rynku pracy. Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących polityki rodzinnej, rynku pracy oraz systemu zabezpieczenia społecznego.

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraMinisterstwo Zdrowia szykuje zmiany w rehabilitacji. Nowe zasady kwalifikacji i oceny pacjentów od 1 stycznia 2027r. [Projekt] »
Tematy: zmianypacjentrehabilitacjaleczenie
Powiązane
Lekarze ze specjalizacją, ochroniarze, sprzedawcy na targowiskach - zawody, gdzie średnia wieku przekracza 50 lat
Lekarze ze specjalizacją, ochroniarze, sprzedawcy na targowiskach - zawody, gdzie średnia wieku przekracza 50 lat
Dodatkowe 9 mld zł dla NFZ. Część pieniędzy sfinansuje tegoroczne podwyżki dla medyków
Dodatkowe 9 mld zł dla NFZ. Część pieniędzy sfinansuje tegoroczne podwyżki dla medyków
szpital, korytarz, pacjenci
Projekt MZ: wydłużenie o dwa lata obowiązywania obecnego wykazu szpitali w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń (PSZ)
Nie przegap
Świadczenie wychowawcze 800 plus
Zła wiadomość dla rodziców. Część z nich nie dostanie wyrównania 800 plus
czternasta emerytura, 14 emerytura
Kiedy wypłaty 14. emerytury? Jest projekt rozporządzenia RM
Rosomak na defiladzie w Międzyrzeczu
Wojsko pokazało Rosomaki z osłonami antydronowymi. Ukraińscy eksperci szybko znaleźli ich wady
Alarmujący raport. Polska gospodarka straciła miliardy przez chińską konkurencję
Alarmujący raport. Polska gospodarka straciła miliardy przez chińską konkurencję
Dwie podwyżki renty wdowiej na horyzoncie. 25 proc. drugiego świadczenia już od stycznia i 50 proc. w 2028 roku. Tak zmienią się wypłaty
Dwie podwyżki renty wdowiej na horyzoncie. 25 proc. drugiego świadczenia już od stycznia i 50 proc. w 2028 roku. Tak zmienią się wypłaty
Będą kolejne zmiany dla firm. Rząd pokazał nowy pakiet deregulacyjny i
Będą kolejne zmiany dla firm. Rząd pokazał nowy pakiet deregulacyjny
zakaz, parkowanie, samochód, działka, właściciel
Zakaz parkowania samochodu na własnej działce. Sąsiad może kazać usunąć auto sprzed domu
Dreamliner lądujący na lotnisko w Radomiu
Nikt nie chciał stąd latać. Teraz to się zmienia. Lotnisko w Radomiu odbija się od dna
Polecamy
Kto odpowiada za kryzys w ochronie zdrowia? Polacy mają jasną odpowiedź
Kto odpowiada za kryzys w ochronie zdrowia? Polacy mają jasną odpowiedź
Magazyn gazu ziemnego
Zapasy gazu w UE wyraźnie poniżej normy. Polska wypada na tym tle dobrze
Jedno zdjęcie i krótki podpis. Trump znów wywołał burzę we Włoszech
Jedno zdjęcie i krótki podpis. Trump znów wywołał burzę we Włoszech
ZUS wypłaca dodatkowe 689 zł do renty. Jeśli nie złożysz tego wniosku, pieniądze przepadną
ZUS wypłaca dodatkowe 689 zł do renty. Jeśli nie złożysz tego wniosku, pieniądze przepadną
drewno prawo
Ceny drewna w lipcu 2026. Lasy Państwowe kontra prywatne składy. Eksperci ostrzegają przed jesiennym skokiem stawek
Regionalny System Ostrzegania: blisko 7 tys. wysłanych powiadomień i ostrzeżeń
Regionalny System Ostrzegania: blisko 7 tys. wysłanych powiadomień i ostrzeżeń od początku roku
Władysław Kosiniak-Kamysz
Wraca rotacja wojsk amerykańskich w Polsce. „Niezwykle pozytywny sygnał”
Ważna trasa kolejowa z Niemiec do Polski. Berlin nie chce przyspieszyć rozbudowy
Ważna trasa kolejowa z Niemiec do Polski. Berlin nie chce przyspieszyć rozbudowy
Kraj
Kto odpowiada za kryzys w ochronie zdrowia? Polacy mają jasną odpowiedź
Kto odpowiada za kryzys w ochronie zdrowia? Polacy mają jasną odpowiedź
zakaz, parkowanie, samochód, działka, właściciel
Zakaz parkowania samochodu na własnej działce. Sąsiad może kazać usunąć auto sprzed domu
Regionalny System Ostrzegania: blisko 7 tys. wysłanych powiadomień i ostrzeżeń
Regionalny System Ostrzegania: blisko 7 tys. wysłanych powiadomień i ostrzeżeń od początku roku
Władysław Kosiniak-Kamysz
Wraca rotacja wojsk amerykańskich w Polsce. „Niezwykle pozytywny sygnał”
Rosomak na defiladzie w Międzyrzeczu
Wojsko pokazało Rosomaki z osłonami antydronowymi. Ukraińscy eksperci szybko znaleźli ich wady
Jak bardzo Polska pomogła Ukrainie? Rząd odtajni dokumenty z ostatnich lat
Jak bardzo Polska pomogła Ukrainie? Rząd odtajni dokumenty z ostatnich lat
Dodatkowe 9 mld zł dla NFZ. Część pieniędzy sfinansuje tegoroczne podwyżki dla medyków
Dodatkowe 9 mld zł dla NFZ. Część pieniędzy sfinansuje tegoroczne podwyżki dla medyków
Będą dodatkowi żołnierze USA w Polsce. Są nowe ustalenia
Będą dodatkowi żołnierze USA w Polsce. Wiadomo, kiedy przylecą
Świat
Jedno zdjęcie i krótki podpis. Trump znów wywołał burzę we Włoszech
Jedno zdjęcie i krótki podpis. Trump znów wywołał burzę we Włoszech
Rosyjskie porty nad Bałtykiem uszkodzone. Powód? Ukraińskie drony
Rosyjskie porty nad Bałtykiem uszkodzone. Powód? Ukraińskie drony
Sztuczna inteligencja dała się oszukać. Ekspert tłumaczy mechanizm
Sztuczna inteligencja dała się oszukać. Ekspert tłumaczy mechanizm
Wizualizacja GCAP
Mają F-35, a już budują myśliwiec VI generacji. GCAP dostał miliardy na rozwój
Astrachański Zakład Przetwórstwa Gazu
Spóźniona reakcja Rosji. Energetyczny gigant tworzy własne siły antydronowe
Aftermath of massive Russian attack on Kyiv
Rosja uderzyła w trzy regiony Ukrainy. Wśród rannych są dzieci
Flag,Of,The,United,States,Of,America,And,The,Flag
Negocjacje USA–Iran zagrożone? Nowe kulisy relacji z Izraelem
Instagram smartfon aplikacja Oxford,,Uk,-,December,5th,2016:,An,Apple,Iphone,Showing
Reklamy na Instagramie pod lupą BBC. Sprawa dotyczy Indii
Zapisz się na newsletter
Zapraszamy na newsletter Forsal.pl zawierający najważniejsze i najciekawsze informacje ze świata gospodarki, finansów i bezpieczeństwa.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj