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Projekt MZ: wydłużenie o dwa lata obowiązywania obecnego wykazu szpitali w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń (PSZ)

Iga Leszczyńska
Iga LeszczyńskaDoktor nauk społecznych (WAT), specjalistka w zakresie polityki rodzinnej, rynku pracy i systemu zabezpieczenia społecznego.
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28 minut temu
szpital, korytarz, pacjenci
Szpitale dostaną więcej czasu/Shutterstock
W piątek na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt nowelizacji ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Chodzi o zapewnienie stabilnego finansowania podczas restrukturyzacji i konsolidacji szpitali.

W piątek, 4 lipca do uzgodnień i konsultacji publicznych trafił projekt nowelizacji ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń chorób zakaźnych u ludzi. Projekt zakłada wydłużenie o dwa lata obowiązywania obecnego wykazu szpitali w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń (PSZ).

Rząd chce wydłużyć obowiązywanie sieci szpitali (PSZ)

Ministerstwo Zdrowia pracuje nad projektem nowelizacji zakładającym wydłużenie o dwa lata obowiązywanie obecnego wykazu szpitali w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń (PSZ). Zmiana ma zapewnić placówkom stabilne finansowanie podczas restrukturyzacji i konsolidacji. Obecnie obowiązujący wykaz świadczeniodawców podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń obowiązuje do 30 czerwca 2027 r. Jak wskazano, wydłużenie tego okresu o kolejne dwa lata ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa finansowania do 2029 r. szpitalom działającym w ramach PSZ, które wejdą na ścieżkę restrukturyzacji i konsolidacji. Zaś brak wydłużenia tego okresu o kolejne dwa lata – w ocenie projektodawców - wpłynie negatywnie na gotowość świadczeniodawców do skorzystania z instrumentów pozwalających na uelastycznienie funkcjonowania PSZ. Chodzi między innymi o możliwość rezygnacji z wybranych profili leczenia szpitalnego przy jednoczesnym podpisaniu – bez konkursu – umowy na te same świadczenia, ale w trybie planowym lub jednodniowym. Ustawa pozwala też szpitalom zachować część ryczałtu na zlikwidowane profile jeszcze przez dwa kolejne okresy rozliczeniowe.

W uzasadnieniu wskazano, że część podmiotów w wyniku rezygnacji z profilu systemu zabezpieczenia przestanie spełniać kryteria kwalifikacji do PSZ. Gdyby nowa kwalifikacja odbyła się już w 2027 r., taki szpital nie zdążyłby skorzystać z mechanizmu wsparcia finansowego przewidzianego na lata 2026–2029, albo skorzystałby z niego tylko częściowo. Zmiana ma też znaczenie dla realizacji jednego z kamieni milowych Krajowego Planu Odbudowy (KPO) – kamienia D1G, dotyczącego uelastycznienia struktury PSZ.

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87 szpitali może być zainteresowanych zmianą

Z analizy centrali NFZ wynika, że przedłużeniem kwalifikacji do PSZ mogłoby być zainteresowanych 87 świadczeniodawców. Dla tych placówek stabilność finansowania w trakcie restrukturyzacji i konsolidacji ma kluczowe znaczenie. Za projekt odpowiedzialne jest Ministerstwo Zdrowia. Projekt zakłada wejście w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Podstawa prawa

Projekt ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (UD421)

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Źródło: forsal.pl
Iga Leszczyńska
Iga Leszczyńska

Doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauk o bezpieczeństwie, absolwentka Wojskowej Akademii Technicznej. Stopień doktora uzyskała na podstawie rozprawy pt. "Koncepcja systemu bezpieczeństwa socjalnego Polski z uwzględnieniem zjawiska prekariatu", poświęconej wyzwaniom współczesnej polityki społecznej i rynku pracy. Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących polityki rodzinnej, rynku pracy oraz systemu zabezpieczenia społecznego.

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Tematy: bezpieczeństworestrukturyzacjaNFZszpitale
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