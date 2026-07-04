W piątek, 4 lipca do uzgodnień i konsultacji publicznych trafił projekt nowelizacji ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń chorób zakaźnych u ludzi. Projekt zakłada wydłużenie o dwa lata obowiązywania obecnego wykazu szpitali w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń (PSZ).

Rząd chce wydłużyć obowiązywanie sieci szpitali (PSZ)

Ministerstwo Zdrowia pracuje nad projektem nowelizacji zakładającym wydłużenie o dwa lata obowiązywanie obecnego wykazu szpitali w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń (PSZ). Zmiana ma zapewnić placówkom stabilne finansowanie podczas restrukturyzacji i konsolidacji. Obecnie obowiązujący wykaz świadczeniodawców podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń obowiązuje do 30 czerwca 2027 r. Jak wskazano, wydłużenie tego okresu o kolejne dwa lata ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa finansowania do 2029 r. szpitalom działającym w ramach PSZ, które wejdą na ścieżkę restrukturyzacji i konsolidacji. Zaś brak wydłużenia tego okresu o kolejne dwa lata – w ocenie projektodawców - wpłynie negatywnie na gotowość świadczeniodawców do skorzystania z instrumentów pozwalających na uelastycznienie funkcjonowania PSZ. Chodzi między innymi o możliwość rezygnacji z wybranych profili leczenia szpitalnego przy jednoczesnym podpisaniu – bez konkursu – umowy na te same świadczenia, ale w trybie planowym lub jednodniowym. Ustawa pozwala też szpitalom zachować część ryczałtu na zlikwidowane profile jeszcze przez dwa kolejne okresy rozliczeniowe.

W uzasadnieniu wskazano, że część podmiotów w wyniku rezygnacji z profilu systemu zabezpieczenia przestanie spełniać kryteria kwalifikacji do PSZ. Gdyby nowa kwalifikacja odbyła się już w 2027 r., taki szpital nie zdążyłby skorzystać z mechanizmu wsparcia finansowego przewidzianego na lata 2026–2029, albo skorzystałby z niego tylko częściowo. Zmiana ma też znaczenie dla realizacji jednego z kamieni milowych Krajowego Planu Odbudowy (KPO) – kamienia D1G, dotyczącego uelastycznienia struktury PSZ.

87 szpitali może być zainteresowanych zmianą

Z analizy centrali NFZ wynika, że przedłużeniem kwalifikacji do PSZ mogłoby być zainteresowanych 87 świadczeniodawców. Dla tych placówek stabilność finansowania w trakcie restrukturyzacji i konsolidacji ma kluczowe znaczenie. Za projekt odpowiedzialne jest Ministerstwo Zdrowia. Projekt zakłada wejście w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.