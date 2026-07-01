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Dobre wieści dla pacjentów. 25 nowych terapii na liście refundacyjnej

oprac. Łucja Orzeł
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dzisiaj, 11:01
Dobre wieści dla pacjentów. 25 nowych terapii na liście refundacyjnej
Dobre wieści dla pacjentów. 25 nowych terapii na liście refundacyjnej/Shutterstock
Od 1 lipca zaczyna obowiązywać zaktualizowana lista leków refundowanych. Do wykazu dodano 25 nowych terapii, w tym 10 onkologicznych i 15 nieonkologicznych. Zmiany dotyczą m.in. chorób gastroenterologicznych, neurologicznych (choroba Parkinsona i miastenia), a także rzadkich schorzeń genetycznych.

Wykaz leków refundowanych aktualizowany jest przez Ministerstwo Zdrowia co kwartał. Ostatnie obwieszczenie opublikowano 17 czerwca, a nowa lista leków refundowanych zaczęła obowiązywać w środę.

Zmiany w terapii onkologicznej – nowe leki dla pacjentów

W terapiach onkologicznych refundacja objęła, m.in.: Opdivo + Yervoy - dla pacjentów z zaawansowanym rakiem jelita grubego (z potwierdzoną niestabilnością mikrosatelitarną MSI-H lub zaburzeniami dMMR), Imfinzi + Imjudo - dla pacjentów z rakiem wątrobowokomórkowym (rak wątroby), Opdivo - dla pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem płuca, Imfinzi - dla pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem płuca, Imfinzi (durwalumab) - dla pacjentów z ograniczoną postacią drobnokomórkowego raka płuca (leczenie konsolidujące po chemioradioterapii), Krazati - dla pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem płuca (z obecną mutacją G12C w genie KRAS), Loqtorzi (toripalimab) - dla pacjentów z płaskonabłonkowym rakiem narządów głowy i szyi oraz z nowotworem złośliwym części nosowej gardła, Blenrep (belantamab mafodotin) - dla pacjentów z opornym lub nawrotowym szpiczakiem plazmocytowym (nowotwór krwi/szpiku kostnego), Nubeqa (darolutamid) - dla pacjentów z przerzutowym, wrażliwym na kastrację rakiem gruczołu krokowego (rak prostaty), Jemperli (dostarlimab) - dla pacjentek z pierwotnie zaawansowanym lub nawrotowym rakiem endometrium (rak trzonu macicy).

Leki na chorobę Parkinsona, miastenię i choroby zapalne jelit

W terapiach nieonkologicznych refundacją objęto leki: Tremfya (guselkumab) - dla pacjentów z ciężką lub umiarkowaną, czynną postacią choroby Leśniowskiego-Crohna, Spevigo (spesolimab) - dla pacjentów z uogólnioną łuszczycą krostkową (GPP) (leczenie i zapobieganie zaostrzeniom), Tremfya (guselkumab) - dla pacjentów z ciężką lub umiarkowaną postacią wrzodziejącego zapalenia jelita grubego (WZJG), Lecigon (lewodopa + karbidopa + entakapon)- dla pacjentów z zaburzeniami motorycznymi w przebiegu zaawansowanej choroby Parkinsona, Crysvita (burosumabum) - dla dorosłych pacjentów z hipofosfatemią sprzężoną z chromosomem X (XLH), Rystiggo (rozanolixizumabum) - dla pacjentów z ciężką, uogólnioną postacią miastenii, Beyonttra (acoramidis) - dla pacjentów z kardiomiopatią w przebiegu amyloidozy transtyretynowej (ATTR-CM), Kayfanda (odewiksybat) - dla pacjentów z zespołem Alagille’a (do leczenia trudnego w opanowaniu świądu w przebiegu cholestazy).

Ile nowych produktów trafiło na listę refundacyjną?

W związku z wydaniem pozytywnych decyzji o objęciu refundacją ogółem do wykazu zostało dodanych 177 produktów bądź nowych wskazań - podało MZ.

W refundacji aptecznej zabezpieczono kontynuację finansowania kluczowych leków, na które czekali pacjenci, w tym nowoczesnych leków wieloskładnikowych na nadciśnienie tętnicze i przewlekłą niewydolność serca, takich jak Ramizek Plus i Ladinorm, oraz preparatu Hygroton.

Do wykazu dopisano również Flutixon Nasal – spray do nosa stosowany w leczeniu ciężkich objawów alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa, a także lek Bupropion Neuraxpharm dla osób z nawracającymi zaburzeniami depresyjnymi.

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Źródło: PAP
oprac. Łucja Orzeł

Redaktorka z doświadczeniem i pasją, z mediami związana od kilkunastu lat, na co dzień relacjonuje najważniejsze wydarzenia społeczne, gospodarcze i polityczne, a także tematy lifestyle’owe. Łączy sprawdzone informacje z agencji prasowych z własnymi ustaleniami, tworząc treści rzetelne, precyzyjne i przystępne dla czytelników. Z łatwością porusza zarówno poważne, jak i lżejsze tematy, przyciągając uwagę i budując pełny obraz rzeczywistości.

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Tematy: Ministerstwo ZdrowiaLeki refundowane
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