Stopa bezrobocia niższa niż miesiąc wcześniej

Według danych GUS stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec czerwca wyniosła 5,8 proc. Resort rodziny, pracy i polityki społecznej wcześniej szacował taki sam poziom wskaźnika, co oznacza, że oficjalne dane potwierdziły wcześniejsze prognozy.

W maju stopa bezrobocia wynosiła 5,9 proc., co oznacza, że w ciągu miesiąca nastąpiła niewielka poprawa sytuacji na rynku pracy. Spadek bezrobocia w miesiącach wiosennych i letnich jest zjawiskiem typowym – sprzyja mu m.in. większa liczba prac sezonowych oraz wzrost aktywności w części sektorów gospodarki.

Liczba bezrobotnych spadła poniżej 902 tys.

GUS podał, że w czerwcu w urzędach pracy zarejestrowanych było 901,5 tys. osób bezrobotnych. To o 14,4 tys. mniej niż miesiąc wcześniej, gdy liczba zarejestrowanych bezrobotnych wynosiła 915,9 tys.

Więcej nowych rejestracji bezrobotnych

Jednocześnie dane GUS pokazują, że w czerwcu wzrosła liczba osób, które po raz pierwszy lub ponownie zarejestrowały się jako bezrobotne. W ciągu miesiąca takich przypadków było 83,8 tys., wobec 81,6 tys. w maju.

Wzrost liczby nowych rejestracji nie zmienił jednak ogólnego trendu – liczba bezrobotnych pozostających w urzędach pracy spadła. Oznacza to, że odpływ osób z bezrobocia był większy niż napływ nowych rejestracji.