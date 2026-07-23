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Bezrobocie w Polsce spadło. GUS podał najnowsze dane za czerwiec

oprac. Tomasz Lipczyńskiredaktor, wydawca
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dzisiaj, 10:16
Bezrobocie w Polsce spadło. GUS podał najnowsze dane za czerwiec
Bezrobocie w Polsce spadło. GUS podał najnowsze dane za czerwiec/ShutterStock
Stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce wyniosła w czerwcu 5,8 proc. – poinformował Główny Urząd Statystyczny. To spadek o 0,1 pkt proc. w porównaniu z majem, kiedy wskaźnik wynosił 5,9 proc. Liczba osób pozostających bez pracy zmniejszyła się o ponad 14 tys. osób.

Stopa bezrobocia niższa niż miesiąc wcześniej

Według danych GUS stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec czerwca wyniosła 5,8 proc. Resort rodziny, pracy i polityki społecznej wcześniej szacował taki sam poziom wskaźnika, co oznacza, że oficjalne dane potwierdziły wcześniejsze prognozy.

W maju stopa bezrobocia wynosiła 5,9 proc., co oznacza, że w ciągu miesiąca nastąpiła niewielka poprawa sytuacji na rynku pracy. Spadek bezrobocia w miesiącach wiosennych i letnich jest zjawiskiem typowym – sprzyja mu m.in. większa liczba prac sezonowych oraz wzrost aktywności w części sektorów gospodarki.

Liczba bezrobotnych spadła poniżej 902 tys.

GUS podał, że w czerwcu w urzędach pracy zarejestrowanych było 901,5 tys. osób bezrobotnych. To o 14,4 tys. mniej niż miesiąc wcześniej, gdy liczba zarejestrowanych bezrobotnych wynosiła 915,9 tys.

Więcej nowych rejestracji bezrobotnych

Jednocześnie dane GUS pokazują, że w czerwcu wzrosła liczba osób, które po raz pierwszy lub ponownie zarejestrowały się jako bezrobotne. W ciągu miesiąca takich przypadków było 83,8 tys., wobec 81,6 tys. w maju.

Wzrost liczby nowych rejestracji nie zmienił jednak ogólnego trendu – liczba bezrobotnych pozostających w urzędach pracy spadła. Oznacza to, że odpływ osób z bezrobocia był większy niż napływ nowych rejestracji.

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Źródło: PAP
oprac. Tomasz Lipczyński

W mediach pracuje od ćwierćwiecza. Absolwent Politechniki Warszawskiej. Pierwsze kroki w zawodzie stawiał w Agencji Informacyjnej Boss. Później były dzienniki ekonomiczne, Nowa Europa, Prawo i Gospodarka i Puls Biznesu. Z Inforem związany od 2008 r. Redaktor i wydawca strony głównej redakcji Grupy Infor (Forsal.pl, Dziennik.pl, GazetaPrawna.pl, Infor.pl, ZdrowieGO.pl). Zajmuje się tematyką motoryzacji, transportu, budownictwa, surowców, makroekonomii, a także technologii, demografii, pracy oraz polityki i bezpieczeństwa.

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Tematy: bezrobocierynek pracystopa bezrobocia
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