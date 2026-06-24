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GUS podał nowe dane o bezrobociu. Liczba osób bez pracy wyraźnie spadła

oprac. Tomasz Lipczyńskiredaktor, wydawca
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dzisiaj, 10:45
GUS podał nowe dane o bezrobociu. Liczba osób bez pracy wyraźnie spadła
GUS podał nowe dane o bezrobociu. Liczba osób bez pracy wyraźnie spadła/Shutterstock
Stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce w maju 2026 r. wyniosła 5,9 proc. wobec 6,0 proc. w kwietniu – poinformował Główny Urząd Statystyczny. Dane potwierdziły wcześniejsze szacunki Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Liczba bezrobotnych zmniejszyła się o ponad 18 tys.

Stopa bezrobocia w maju wyniosła 5,9 proc., wobec 6,0 proc. miesiąc wcześniej - podał Główny Urząd Statystyczny.

Z danych GUS wynika, że na koniec maja w urzędach pracy zarejestrowanych było 915,9 tys. osób bezrobotnych. Miesiąc wcześniej liczba ta wynosiła 934,3 tys., co oznacza spadek o 18,4 tys. osób.

Zmniejszenie liczby osób pozostających bez pracy jest zgodne z obserwowanym od kilku miesięcy trendem sezonowym. Wiosną i latem firmy częściej zwiększają zatrudnienie, zwłaszcza w branżach zależnych od warunków pogodowych oraz wzmożonego ruchu turystycznego.

Mniej nowych rejestracji w urzędach pracy

W maju spadła również liczba osób, które po raz pierwszy lub ponownie zgłosiły się do urzędów pracy. Zarejestrowano 81,6 tys. nowych bezrobotnych, podczas gdy w kwietniu było ich 89,3 tys. Oznacza to, że do rejestrów trafiło o 7,7 tys. osób mniej niż miesiąc wcześniej.

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Źródło: PAP
oprac. Tomasz Lipczyński

W mediach pracuje od ćwierćwiecza. Absolwent Politechniki Warszawskiej. Pierwsze kroki w zawodzie stawiał w Agencji Informacyjnej Boss. Później były dzienniki ekonomiczne, Nowa Europa, Prawo i Gospodarka i Puls Biznesu. Z Inforem związany od 2008 r. Redaktor i wydawca strony głównej redakcji Grupy Infor (Forsal.pl, Dziennik.pl, GazetaPrawna.pl, Infor.pl, ZdrowieGO.pl). Zajmuje się tematyką motoryzacji, transportu, budownictwa, surowców, makroekonomii, a także technologii, demografii, pracy oraz polityki i bezpieczeństwa.

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Tematy: pracabezrobociegospodarkazatrudnienie
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