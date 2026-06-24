GUS podał nowe dane o bezrobociu. Liczba osób bez pracy wyraźnie spadła

Liczba bezrobotnych zmniejszyła się o ponad 18 tys.

Stopa bezrobocia w maju wyniosła 5,9 proc., wobec 6,0 proc. miesiąc wcześniej - podał Główny Urząd Statystyczny.

Z danych GUS wynika, że na koniec maja w urzędach pracy zarejestrowanych było 915,9 tys. osób bezrobotnych. Miesiąc wcześniej liczba ta wynosiła 934,3 tys., co oznacza spadek o 18,4 tys. osób.

Zmniejszenie liczby osób pozostających bez pracy jest zgodne z obserwowanym od kilku miesięcy trendem sezonowym. Wiosną i latem firmy częściej zwiększają zatrudnienie, zwłaszcza w branżach zależnych od warunków pogodowych oraz wzmożonego ruchu turystycznego.

Mniej nowych rejestracji w urzędach pracy

W maju spadła również liczba osób, które po raz pierwszy lub ponownie zgłosiły się do urzędów pracy. Zarejestrowano 81,6 tys. nowych bezrobotnych, podczas gdy w kwietniu było ich 89,3 tys. Oznacza to, że do rejestrów trafiło o 7,7 tys. osób mniej niż miesiąc wcześniej.