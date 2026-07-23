6000 złotych dla studentów I roku. Wnioski na rok akademicki 2026/2027 można składać do 3 września

Stypendium dla pierwszorocznych studentów na rok 2026/2027

W roku akademickim 2026/2027 osoby rozpoczynające po raz pierwszy stacjonarne studia dzienne na polskich uczelniach akademickich mogą ubiegać się o stypendium w ramach programu Pierwszy Rok, prowadzonego przez Fundację Edukacyjną Jerzego Juzonia. Wsparcie wynosi łącznie 6000 zł i jest przekazywane w 10 miesięcznych transzach.

Program adresowany jest do tegorocznych maturzystów, którzy rozpoczynają naukę na studiach wyższych – zarówno na jednolitych studiach magisterskich, jak i na studiach pierwszego stopnia. Jego głównym celem jest ułatwienie startu w życiu akademickim oraz zwiększenie szans edukacyjnych studentów w pierwszym roku nauki.

Kto może ubiegać się o stypendium dla studentów pierwszego roku?

O wsparcie w ramach programu Pierwszy Rok mogą ubiegać się kandydaci, którzy spełniają kilka jasno określonych warunków. Program został stworzony z myślą o maturzystach z mniejszych miejscowości, rozpoczynających studia i potrzebujących dodatkowego wsparcia finansowego na starcie edukacji akademickiej.

Aby otrzymać stypendium, należy jednocześnie spełnić następujące kryteria:

zdać egzamin maturalny w bieżącym lub poprzednim roku,

rozpocząć po raz pierwszy studia stacjonarne na pierwszym roku w roku akademickim 2026/2027,

zostać przyjętym na studia prowadzone przez polską uczelnię akademicką,

pochodzić z miejscowości liczącej maksymalnie 30 tys. mieszkańców,

wykazać, że średni miesięczny dochód na osobę w rodzinie w 2025 roku nie przekroczył 2000 zł,

posiadać obywatelstwo polskie.

Warunki, które należy spełnić w trakcie studiów, aby móc pobierać stypendium dla studentów pierwszego roku

Samo otrzymanie stypendium w programie Pierwszy Rok nie wystarczy. Aby zachować prawo do wypłat przez cały rok akademicki 2026/2027, studenci muszą wywiązać się z kilku obowiązków już po rozpoczęciu nauki.

Najważniejsze terminy i wymagania to:

od 1 do 15 października 2026 r. – przesłanie do Fundacji skanu dokumentu potwierdzającego rozpoczęcie studiów. Niedostarczenie go w wyznaczonym terminie oznacza skreślenie z listy stypendystów;

– przesłanie do Fundacji skanu dokumentu potwierdzającego rozpoczęcie studiów. Niedostarczenie go w wyznaczonym terminie oznacza skreślenie z listy stypendystów; od 2 do 18 marca 2027 r. – przekazanie potwierdzenia zaliczenia pierwszego semestru bez wpisu warunkowego. Jest to niezbędny warunek dalszego otrzymywania stypendium;

– przekazanie potwierdzenia zaliczenia pierwszego semestru bez wpisu warunkowego. Jest to niezbędny warunek dalszego otrzymywania stypendium; od 7 czerwca do 19 lipca 2027 r. – przesłanie informacji o zaliczeniu drugiego semestru. Brak wymaganych dokumentów w tym terminie skutkuje utratą prawa do lipcowej wypłaty oraz wykreśleniem z programu.

6000 złotych stypendium dla studentów pierwszego roku. Ile miesięcznie?

W ramach programu Pierwszy Rok stypendium o łącznej wartości 6000 zł nie jest przekazywane jednorazowo. Środki trafiają do studentów przez cały rok akademicki 2026/2027 w formie 10 miesięcznych wypłat, których wysokość różni się w zależności od miesiąca. Taki harmonogram ma zapewnić większe wsparcie finansowe na początku studiów, kiedy wydatki są zazwyczaj najwyższe.

Plan wypłat przedstawia się następująco:

październik – 900 zł,

listopad – 800 zł,

grudzień – 800 zł,

styczeń – 500 zł,

luty – 500 zł,

marzec – 500 zł,

kwiecień – 500 zł,

maj – 500 zł,

czerwiec – 500 zł,

lipiec – 500 zł.

Jak złożyć wniosek o stypendium dla studentów pierwszego roku na rok akademicki 2026/2027?

Aby ubiegać się o stypendium, należy przesłać wniosek online za pośrednictwem strony fejj.pl. Termin składania zgłoszeń upływa 3 września 2026 roku o godzinie 12:00. Trzeba jednak mieć na uwadze, że Fundacja zastrzega sobie możliwość wcześniejszego zamknięcia naboru, jeśli liczba prawidłowo wypełnionych wniosków będzie większa niż dostępna liczba miejsc stypendialnych na dany rok akademicki.

Każdy kandydat otrzyma indywidualną informację o wyniku rekrutacji – zarówno w przypadku przyznania wsparcia, jak i odmowy. Wiadomość zostanie przesłana pocztą elektroniczną najpóźniej do 29 września 2026 roku.