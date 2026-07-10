ZUS ma niespodziankę dla rodziców dzieci do 18. roku życia: w lipcu podwójna wypłata 800 plus

Kiedy ZUS wypłaca rodzicom pieniądze w ramach świadczenia 800 plus?

Świadczenie wychowawcze 800 plus jest przyznawane na podstawie ustawy z 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Zgodnie z obowiązującymi przepisami wypłaty realizowane są raz w miesiącu. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekazuje środki w jednym z dziesięciu stałych terminów przypadających na: 2., 4., 7., 9., 12., 14., 16., 18., 20. lub 22. dzień miesiąca.

Kiedy ZUS wypłaci 800 plus, jeśli termin wypłaty świadczenia wypada w dzień wolny?

Jeżeli dzień wypłaty świadczenia przypada na sobotę, niedzielę lub inny dzień ustawowo wolny od pracy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekazuje środki wcześniej. W praktyce przelew jest realizowany najpóźniej w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym ustalony termin wypłaty.

800 plus - nowe terminy wypłat w lipcu 2026

W lipcu 2026 roku część osób korzystających z programu 800 plus otrzyma wypłaty wcześniej niż standardowo. Wynika to z układu dni wolnych i roboczych w kalendarzu, który wpływa na terminy realizacji przelewów przez ZUS. W związku z tym na ten miesiąc przygotowano zmieniony harmonogram wypłat:

2 lipca (czwartek),

3 lipca (piątek) - tego dnia zostaną zrealizowane także wypłaty przypadające na 4 lipca (sobota),

7 lipca (wtorek),

9 lipca (czwartek),

10 lipca (piątek) - tego dnia zostaną zrealizowane także wypłaty przypadające na 12 lipca (niedziela),

14 lipca (wtorek),

16 lipca (czwartek),

17 lipca (piątek) - tego dnia zostaną zrealizowane także wypłaty przypadające na 18 lipca (sobota)

20 lipca (poniedziałek),

22 lipca (środa).

W praktyce oznacza to, że osoby, które zazwyczaj otrzymują świadczenie 4., 12. i 18. dnia miesiąca, w lipcu 2026 roku dostaną 800 plus wcześniej niż zwykle. To jednak nie koniec niespodzianek.

Niektórzy świadczeniobiorcy otrzymają w lipcu 800 plus dwukrotnie

Na harmonogram wypłat dla rodziców otrzymujących świadczenie 800 plus w lipcu 2026 roku wpływa również fakt, że 2 sierpnia przypada w niedzielę. Z tego powodu osoby, które standardowo otrzymują przelew drugiego dnia miesiąca, dostaną sierpniowe świadczenie wcześniej – najpóźniej 31 lipca. W rezultacie w lipcu 2026 roku na ich konta mogą wpłynąć dwa przelewy z ZUS.

Ci rodzice w lipcu 2026 bez 800 plus

W lipcu 2026 roku niektórzy rodzice mogą nie otrzymać wypłaty świadczenia 800 plus w ogóle. Sytuacja ta dotyczy osób, które nie złożyły wniosku o przyznanie świadczenia na nowy okres rozliczeniowy do 31 maja 2026 roku, co skutkuje przerwaniem ciągłości wypłat. Nie oznacza to jednak utraty uprawnienia do świadczenia. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez ZUS należne środki za czerwiec i lipiec zostaną wypłacone z wyrównaniem, a termin przelewu będzie zależał od dnia złożenia dokumentów.

Terminy składania wniosków o świadczenie 800 plus w 2026 roku

Data złożenia wniosku ma bezpośredni wpływ na termin przyznania oraz wypłaty świadczenia. Zasady dotyczące realizacji przelewów przedstawiają się następująco:

od 1 lutego do 30 kwietnia 2026 r. – ZUS rozpatrzy złożony wniosek, a wypłata świadczenia zostanie zrealizowana najpóźniej do 30 czerwca 2026 r.,

– ZUS rozpatrzy złożony wniosek, a wypłata świadczenia zostanie zrealizowana najpóźniej do 30 czerwca 2026 r., od 1 do 31 maja 2026 r. – świadczenie zostanie wypłacone wraz z wyrównaniem za czerwiec, a przelew powinien trafić do rodziców najpóźniej do 31 lipca 2026 r.,

– świadczenie zostanie wypłacone wraz z wyrównaniem za czerwiec, a przelew powinien trafić do rodziców najpóźniej do 31 lipca 2026 r., od 1 do 30 czerwca 2026 r. – wypłata obejmująca wyrównanie za czerwiec zostanie dokonana maksymalnie do 31 sierpnia 2026 r.,

– wypłata obejmująca wyrównanie za czerwiec zostanie dokonana maksymalnie do 31 sierpnia 2026 r., od 1 do 31 lipca 2026 r. – świadczenie będzie przysługiwać od lipca, a środki zostaną przekazane najpóźniej do 30 września 2026 r.,

– świadczenie będzie przysługiwać od lipca, a środki zostaną przekazane najpóźniej do 30 września 2026 r., od 1 do 31 sierpnia 2026 r. – świadczenie zostanie przyznane od sierpnia, natomiast wypłata nastąpi maksymalnie do 31 października 2026 r.

Jak złożyć wniosek o 800 plus?

Tak jak w ubiegłych latach, procedura ubiegania się o świadczenie odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną. Wnioski można przekazywać przez internet, korzystając z dostępnych kanałów, takich jak Platforma Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS), portal Emp@tia, bankowość elektroniczna lub aplikacja mobilna mZUS.

800 plus - komu nie przysługuje świadczenie?

Co do zasady świadczenie 800 plus przysługuje na każde dziecko do momentu ukończenia przez nie 18 lat. Istnieją jednak sytuacje, w których wypłata świadczenia zostaje wyłączona. Świadczenie nie przysługuje, jeżeli: