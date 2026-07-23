Kierowcy mają 2 tygodnie na złożenie deklaracji. 96 120 zł kary od skarbówki

Zakup używanego samochodu wiąże się z kilkoma obowiązkami, o których łatwo zapomnieć w emocjach towarzyszących odbiorowi auta. Większość kierowców pamięta o przerejestrowaniu pojazdu i sprawdzeniu polisy OC, ale nie każdy pilnuje formalności podatkowych.

Podatek od czynności cywilnoprawnych, w skrócie PCC, dotyczy przede wszystkim samochodów kupowanych od osób prywatnych na podstawie umowy sprzedaży. Obowiązek podatkowy powstaje w chwili zawarcia umowy i zgodnie z przepisami ciąży na kupującym. Strony mogą wprawdzie uzgodnić między sobą, że koszt podatku pokryje sprzedający, ale takie postanowienie nie zmienia sytuacji wobec urzędu skarbowego. To nabywca pozostaje podatnikiem i odpowiada za złożenie deklaracji oraz terminową zapłatę należności.

Stawka podatku PCC przy zakupie samochodu wynosi 2 proc. jego wartości rynkowej. Na przykład jeśli używane auto jest warte 30 000 zł, kupujący powinien zapłacić 600 zł podatku.

Tablice rejestracyjne, rejestracja samochodu / Maciej Lubczyński

Podstawą obliczenia należności nie zawsze jest jednak kwota wpisana w umowie. Urząd skarbowy bierze pod uwagę wartość rynkową pojazdu z dnia zawarcia transakcji, uwzględniając m.in. markę, model, rocznik, wyposażenie, przebieg, stan techniczny i stopień zużycia. Uważać muszą ci, którzy zaniżają wartość auta na umowie - samo wpisanie w odpowiednie pole niższej ceny nie pozwala legalnie zmniejszyć podatku. Jeżeli urząd uzna, że zadeklarowana wartość odbiega od cen rynkowych, może wezwać podatnika do jej skorygowania. W takiej sytuacji trzeba będzie dopłacić podatek wraz z należnymi odsetkami.

Urząd może również skorzystać z opinii biegłego. Jeżeli ustalona przez niego wartość różni się o więcej niż 33 proc. od kwoty podanej przez podatnika, koszt wyceny poniesie kupujący. Niższą wartość samochodu można oczywiście uzasadnić jego faktycznym stanem, np. poważnymi uszkodzeniami. Warto jednak zachować zdjęcia, ogłoszenie, kosztorys naprawy lub inne dokumenty potwierdzające cenę.

Tablice rejestracyjne, rejestracja samochodu / Maciej Lubczyński

Kara za brak PCC w 2026 roku - do zapłaty nawet 96 120 zł

Na złożenie deklaracji PCC-3 oraz zapłatę podatku nabywca ma 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego, czyli w większości przypadków po prostu od zawarcia umowy sprzedaży. Obie czynności trzeba wykonać bez wezwania ze strony urzędu.

Niezłożenie deklaracji w terminie lub nieuregulowanie należności może prowadzić do odpowiedzialności na podstawie Kodeksu karnego skarbowego. Wysokość grzywny jest powiązana z płacą minimalną, która od 1 stycznia 2026 roku wynosi 4806 zł brutto. Maksymalna wysokość grzywny za wykroczenie skarbowe to 96 120 zł, czyli dwudziestokrotność płacy minimalnej.

Ubezpieczenie, dowód rejestracyjny / Maciej Lubczyński

Warto pamiętać, że najwyższa kwota nie jest nakładana automatycznie za każde spóźnienie. O ile spóźnienie z deklaracją może sprawić, że urząd zainteresuje się sprawą, grzywnę do pełnej ustawowej wysokości może wymierzyć sąd.

Na wysokość sankcji wpływają m.in. okoliczności sprawy, długość opóźnienia, wysokość niezapłaconego podatku, stopień winy oraz sytuacja osobista i finansowa sprawcy. Niezależnie od ewentualnej grzywny trzeba uregulować zaległy podatek wraz z odsetkami.

Kto nie musi płacić podatku PCC?

Nie każdy zakup używanego samochodu oznacza konieczność zapłaty dodatkowych 2 proc. - właśnie dlatego w ogłoszeniach sprzedaży popularną frazą bywa "bez PCC" czy "kupujący nie płaci podatku PCC". Popularny wyjątek dotyczy bowiem aut kupowanych od przedsiębiorcy, gdy transakcja podlega przepisom o VAT. W praktyce chodzi przede wszystkim o samochody sprzedawane przez komisy, dealerów oraz firmy i dokumentowane fakturą VAT lub fakturą VAT marża. Obowiązek podatkowy powstaje bowiem przy zawarciu umowy kupna-sprzedaży, którą przedsiębiorcy wystawiający faktury nie posługują się podczas sprzedaży aut.

PCC nie trzeba również płacić, jeżeli wartość rynkowa kupowanej rzeczy nie przekracza 1000 zł. Liczy się przy tym rzeczywista wartość pojazdu, a nie dowolnie ustalona kwota wpisana do umowy. Ze zwolnienia mogą korzystać także osoby nabywające samochód osobowy na własne potrzeby, które mają znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności. W przypadku lekkiego stopnia niepełnosprawności zwolnienie przysługuje osobom ze schorzeniami narządów ruchu.

Dowód rejestracyjny, polisa OC, kluczyki / Maciej Lubczyński

Osobną kategorią są samochody kupowane za granicą. Jeżeli w chwili zawarcia umowy pojazd znajduje się poza Polską, a sama umowa również zostaje podpisana za granicą, polski PCC co do zasady nie wystąpi. Sytuacja może wyglądać inaczej, gdy samochód znajduje się za granicą, ale nabywca mieszka w Polsce i tutaj zawiera umowę.

Jeżeli czynność została dokonana w formie aktu notarialnego, podatek, o ile jest należny, pobiera notariusz. Kupujący nie składa wówczas samodzielnie deklaracji PCC-3.

Jak złożyć deklarację PCC-3?

Dobra wiadomość jest taka, że formalności nie wymagają osobistej wizyty w urzędzie skarbowym. Deklarację PCC-3 można przesłać elektronicznie za pośrednictwem serwisu podatki.gov.pl. Trzeba w niej podać dane kupującego, informacje dotyczące przedmiotu transakcji, datę zawarcia umowy oraz przyjętą wartość rynkową samochodu. Wyliczony podatek należy przelać na rachunek bankowy właściwego urzędu skarbowego. W przypadku zakupu auta przez kilku współwłaścicieli do deklaracji PCC-3 należy dołączyć informacje o pozostałych podatnikach na formularzu PCC-3/A.

Deklarację można również dostarczyć w wersji papierowej - osobiście albo pocztą. Niezależnie od wybranego sposobu obowiązuje ten sam 14-dniowy termin.

pieniądze podatek rozliczenie / Adam Kuchta

Co zrobić po przekroczeniu terminu?

Jeżeli termin już minął, nie warto czekać na kontakt ze strony urzędu. Należy jak najszybciej złożyć zaległą deklarację, zapłacić podatek wraz z odsetkami oraz rozważyć złożenie tzw. czynnego żalu.

Czynny żal to zawiadomienie, w którym podatnik informuje urząd o popełnieniu czynu zabronionego i opisuje jego okoliczności. Można złożyć go elektronicznie przez e-Urząd Skarbowy. Nie ma obowiązku powoływania się na szczególny powód, taki jak choroba, ale warto rzeczowo wyjaśnić, dlaczego nie dotrzymano terminu. Takie zawiadomienie może uchronić przed karą tylko wtedy, gdy zostanie złożone odpowiednio wcześnie, czyli zanim urząd udokumentuje naruszenie lub rozpocznie czynności zmierzające do jego wykrycia. Samo przesłanie pisma bez złożenia deklaracji i uregulowania zaległości nie wystarczy.

Obowiązki kierowcy po zakupie używanego auta

Uiszczenie PCC i złożenie deklaracji to tylko jedna z formalności. Nabywca używanego samochodu powinien również w ciągu 30 dni złożyć wniosek o jego rejestrację. Trzeba też sprawdzić ważność ubezpieczenia OC.

Polisa poprzedniego właściciela przechodzi na kupującego i może obowiązywać do końca okresu wskazanego w umowie, ale nie odnowi się automatycznie na kolejny rok. Przeoczenie daty jej wygaśnięcia może więc doprowadzić do przerwy w ochronie i kolejnej, niezależnej sankcji finansowej.