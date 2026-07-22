Czego można nauczyć się podczas szkoleń MSWiA?

Akademia OLiOC wraz z partnerami prowadzi powszechne warsztaty ochrony ludności. Szkolenia z ochrony ludności mają przygotować obywateli do samodzielnego działania w pierwszych godzinach kryzysu, zanim pomoc służb dotrze na miejsce.

Podczas praktycznych zajęć można nauczyć się m.in.

zasad pierwszej pomocy ,

, przygotowania na pierwsze 72 godziny kryzysu,

tworzenia rodzinnego planu awaryjnego,

właściwego reagowania na zagrożenia.

Warsztaty są przeznaczone dla wszystkich osób pełnoletnich i odbywają się stacjonarnie na terenie całej Polski. Mogą być realizowane w ramach jednego, 8-godzinnego cyklu, lub dwóch 4-godzinnych dni warsztatowych.

Akademia OLiOC szkoli Polaków z reagowania w sytuacjach kryzysowych. 275 tys. osób wzięło udział w szkoleniach MSWiA

Akademia Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej to program edukacji powszechnej MSWiA, wdrażany w ramach ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej. Według danych resortu, już 275 tysięcy osób wzięło udział w wydarzeniach organizowanych przez akademię.

To rekordowy wynik programu. W ramach Akademii blisko 166 tys. osób uczestniczyło w piknikach edukacyjnych, a kolejne 100 tys. Polaków ćwiczyło ratowanie życia podczas krajowego treningu pierwszej pomocy – wymienia MSWiA.

W ocenie wiceszefowej MSWiA Magdaleny Roguskiej, liczba uczestników pokazuje, że Polki i Polacy chcą budować swoje kompetencje i pogłębiać wiedzę w tym zakresie. - Ochrona ludności zaczyna się od przygotowanego obywatela. Każda osoba, która potrafi udzielić pierwszej pomocy i wie, jak przygotować się do sytuacji kryzysowej i zachować się podczas jej wystąpienia, wzmacnia bezpieczeństwo siebie i Polski – stwierdziła polityczka.

Gdzie odbywają się szkolenia z pierwszej pomocy?

Podsumowując, w maju w całym kraju odbyło się niemal 800 pikników, pokazów i szkoleń we współpracy z Państwową Strażą Pożarną i Ochotniczymi Strażami Pożarnymi. W tych wydarzeniach wzięło udział 165 930 osób.

Największym dotychczas wydarzeniem Akademii OLiOC był czerwcowy trening ogólnopolski. W blisko tysiącu punktów szkoleniowych w całym kraju nawet 100 tysięcy osób przećwiczyło m.in. resuscytację krążeniowo-oddechową (RKO), tamowanie masywnych krwotoków, użycie defibrylatora AED oraz prawidłowe wezwanie służb ratunkowych.

Także w wakacje wydarzenia Akademii cały czas są organizowane na terenie całej Polski. W ramach stref OLiOC na wydarzeniach organizowanych wspólnie z Telewizją Polską i Polskim Radiem uczestniczyło już blisko 2 tys. osób. Do końca wakacji zaplanowano łącznie 12 takich wydarzeń.