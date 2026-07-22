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Szkolenia z pierwszej pomocy i obrony cywilnej. Już 275 tys. Polaków zdobyło nowe umiejętności

Aleksandra Kiełczykowska
Aleksandra Kiełczykowskadziennikarka Forsal.pl, specjalizuje się w tematyce bezpieczeństwa i zagadnień społecznych
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dzisiaj, 11:37
Szkolenia z pierwszej pomocy i obrony cywilnej. Już 275 tys. Polaków zdobyło nowe umiejętności
Szkolenia z pierwszej pomocy i obrony cywilnej. Już 275 tys. Polaków zdobyło nowe umiejętności/Shutterstock
Co zrobić podczas alarmu? Jak udzielić pierwszej pomocy i przygotować rodzinę na sytuację kryzysową? Tego uczą szkolenia Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej MSWiA, w których uczestniczyło już 275 tys. osób.

Czego można nauczyć się podczas szkoleń MSWiA?

Akademia OLiOC wraz z partnerami prowadzi powszechne warsztaty ochrony ludności. Szkolenia z ochrony ludności mają przygotować obywateli do samodzielnego działania w pierwszych godzinach kryzysu, zanim pomoc służb dotrze na miejsce.

Podczas praktycznych zajęć można nauczyć się m.in.

  • zasad pierwszej pomocy,
  • przygotowania na pierwsze 72 godziny kryzysu,
  • tworzenia rodzinnego planu awaryjnego,
  • właściwego reagowania na zagrożenia.

Warsztaty są przeznaczone dla wszystkich osób pełnoletnich i odbywają się stacjonarnie na terenie całej Polski. Mogą być realizowane w ramach jednego, 8-godzinnego cyklu, lub dwóch 4-godzinnych dni warsztatowych.

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Akademia Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej to program edukacji powszechnej MSWiA, wdrażany w ramach ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej. Według danych resortu, już 275 tysięcy osób wzięło udział w wydarzeniach organizowanych przez akademię.

To rekordowy wynik programu. W ramach Akademii blisko 166 tys. osób uczestniczyło w piknikach edukacyjnych, a kolejne 100 tys. Polaków ćwiczyło ratowanie życia podczas krajowego treningu pierwszej pomocy – wymienia MSWiA.

W ocenie wiceszefowej MSWiA Magdaleny Roguskiej, liczba uczestników pokazuje, że Polki i Polacy chcą budować swoje kompetencje i pogłębiać wiedzę w tym zakresie. - Ochrona ludności zaczyna się od przygotowanego obywatela. Każda osoba, która potrafi udzielić pierwszej pomocy i wie, jak przygotować się do sytuacji kryzysowej i zachować się podczas jej wystąpienia, wzmacnia bezpieczeństwo siebie i Polski – stwierdziła polityczka.

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Gdzie odbywają się szkolenia z pierwszej pomocy?

Podsumowując, w maju w całym kraju odbyło się niemal 800 pikników, pokazów i szkoleń we współpracy z Państwową Strażą Pożarną i Ochotniczymi Strażami Pożarnymi. W tych wydarzeniach wzięło udział 165 930 osób.

Największym dotychczas wydarzeniem Akademii OLiOC był czerwcowy trening ogólnopolski. W blisko tysiącu punktów szkoleniowych w całym kraju nawet 100 tysięcy osób przećwiczyło m.in. resuscytację krążeniowo-oddechową (RKO), tamowanie masywnych krwotoków, użycie defibrylatora AED oraz prawidłowe wezwanie służb ratunkowych.

Także w wakacje wydarzenia Akademii cały czas są organizowane na terenie całej Polski. W ramach stref OLiOC na wydarzeniach organizowanych wspólnie z Telewizją Polską i Polskim Radiem uczestniczyło już blisko 2 tys. osób. Do końca wakacji zaplanowano łącznie 12 takich wydarzeń.

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Źródło: forsal.pl
Aleksandra Kiełczykowska
Aleksandra Kiełczykowska

Redaktorka Forsal.pl. Absolwentka stosunków międzynarodowych ze specjalizacją bezpieczeństwo i studia strategiczne na Uniwersytecie Warszawskim, a z pasji dziennikarka. W przeszłości związana z Polską Press i Polską Agencją Prasową. 

Specjalizuje się w tematach związanych z bezpieczeństwem krajowym i międzynarodowym oraz tematyką społeczną. Od lat przygląda się przestrzeganiu praw człowieka w Polsce i na świecie. W wolnym czasie ogląda mecze siatkówki i czyta kolejne reportaże. 

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Tematy: bezpieczeństwoMSWiAszkoleniapierwsza pomoc
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