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Jest nowa pełnomocniczka rządu. Ma promować markę Polska

oprac. Kamil Nowakredaktor, wydawca
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dzisiaj, 12:44
Donald Tusk, Barbara Mróz-Gorgoń
Warszawa, 29.07.2026. Premier Donald Tusk (L) i prof. Barbara Mróz-Gorgoń (P) podczas konferencji prasowej w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Warszawie/PAP
Premier Donald Tusk poinformował o powołaniu Barbary Mróz-Gorgoń na pełnomocniczkę rządu do spraw promocji marki Polska. Nowa pełnomocniczka ma odpowiadać za spójną promocję kraju i zwiększenie jego atrakcyjności w oczach turystów.

Mróz-Gorgoń od dłuższego czasu doradza polskiemu rządowi

Dr hab. Barbara Mróz-Gorgoń, jest profesorem Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, prezeską Fundacji Marka Polska Think Tank. - Profesor Mróz-Gorgoń (...) to najwybitniejsza w Polsce specjalistka od kształtowania marki (...), współpracuje z nami od dłuższego czasu - powiedział Tusk podczas konferencji prasowej. Jak dodał, Mróz-Gorgoń od dłuższego czasu doradza polskiemu rządowi.

"Nie będziemy do tego dokładali ani grosza"

Zdaniem premiera kluczowe jest, by skupić starania różnych rządowych instytucji i ministerstw, by lepiej promować Polskę. - Mówimy tutaj o promocji zarówno na rzecz atrakcyjności turystycznej naszego kraju, wizerunku Polski, poszczególnych marek - dodał Tusk. Tłumaczył, że celem będzie skupienie strumienia pieniędzy, który obecnie jest rozproszony, w jeden program, z którego wyniknie spójna promocja marki naszego kraju. - Nie będziemy do tego dokładali ani grosza - zaznaczył.

Szef rządu podkreślił, że zadaniem nie jest jedynie sprawienie, by Polska stała się bardziej atrakcyjnym kierunkiem turystycznym, ale też promocja local content. Szef rządu wyjaśnił, że chodzi o zachęcenie zagranicznych inwestorów do współpracy z polskimi podmiotami.

Gorgoń-Mróz: Marka Polska nie jest własnością rządu, ani poszczególnych inwestycji

Gorgoń-Mróz stwierdziła, że marka Polska nie jest własnością rządu, ani poszczególnych inwestycji, a tworzą ją przedsiębiorcy, artyści, ludzie kultury, sportowcy, naukowcy oraz sami obywatele.

- Silna marka narodowa to realne korzyści. To więcej inwestycji, rozpoznawalność naszych marek, produktów, firm za granicą, ale też wielka siła w relacjach międzynarodowych - oceniła nowa pełnomocniczka.

Przekonywała też, że do zarządzania marką narodową potrzeba ścisłych kompetencji. - Tu wchodzi w grę marketing, tu wchodzi w grę public relations, wchodzi komunikacja i oczywiście badania i koordynacja z instytucjami (...). Zadaniem pełnomocniczki zatem nie będzie polityka, ale właśnie stworzenie trwałego systemu koordynacji tych wszystkich działań, które w tej chwili są nadal bardzo mocno rozproszone - dodała.

Rząd przyjął rozporządzenie

We wtorek rząd przyjął rozporządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw promocji marki Polski. „Będzie on koordynował działania administracji rządowej związane z tworzeniem, wdrażaniem i rozwojem spójnej marki narodowej. Celem nowych rozwiązań jest zapewnienie jednolitego zarządzania marką narodową oraz skuteczniejszego budowania i ochrony wizerunku Polski w kraju i za granicą” - wskazano we wtorkowym komunikacie KPRM.

Pełnomocnik ma się zająć opracowaniem „projektu strategii budowy i promocji marki Polski oraz planu jej wdrożenia”. Do jego zadań będzie również należało opracowanie księgi „Marki Polska”, czyli standardów komunikacyjnych i wizualnych oraz zasad spójnego jej wykorzystywania, a także prowadzenie działań na rzecz zwiększania rozpoznawalności Polski i wzmacniania jej wizerunku w kraju oraz za granicą.

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Źródło: PAP
oprac. Kamil Nowak

Redaktor i wydawca strony głównej, z redakcjami Grupy Infor (Forsal.pl, Dziennik.pl, GazetaPrawna.pl, Infor.pl, ZdrowieGO.pl) związany od 2010 roku. Zajmuje się tematyką stosunków międzynarodowych, polityki gospodarczej i technologicznej, bezpieczeństwa, a także psychologią, zarządzaniem i pracą. Wcześniej zajmował się naukowo teoriami społeczeństwa sieci. 

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Tematy: Dr hab. Barbara Mróz-Gorgońmarka PolskaBarbara Mróz-Gorgoń
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