Morawiecki ogłosił nowy klub parlamentarny "Rozwój Plus". Oto lista członków

Nowy klub parlamentarny Rozwój Plus

Europoseł Piotr Müller, rzecznik rządu z czasów, gdy Morawiecki był premierem, zapowiedział, że jeszcze w środę zostaną złożone do marszałka Sejmu, dokumenty dotyczące powołania klubu Rozwój Plus. – Spodziewam się, że na tym posiedzeniu Sejmu to stanie się faktem, choć nie dzisiaj – dodał Müller.

"Partyjne gierki" w PiS

Morawiecki na środowej konferencji prasowej w Sejmie mówił, że „w ostatnim czasie byliśmy świadkami bardzo dziwnych partyjnych gierek” w PiS, które „są zupełnie niepotrzebne”, a „prawdziwi rozłamowcy” chcą doprowadzić do tego, by zajmować się „życiem partyjnym, samymi sobą”, grając na porażkę PiS i przejęcie tej partii.

Stwierdził, że „intryganci i rozłamowcy” z PiS doprowadzili do wypchnięcia go i jego współpracowników z tej partii. Odnosząc się do niedawnych decyzji władz PiS w sprawie polityków związanych z jego stowarzyszeniem, b. premier powiedział, że „trwają jakieś procedury partyjne”, które ich nie interesują. Morawiecki oświadczył, że jego środowisko nie chce się wdawać w „te przepychanki i gierki partyjne”.

- Dlatego wspólnie, 40 posłów i senator, postanowiliśmy założyć klub parlamentarny - poinformował. Dodał, że w ramach stowarzyszenia „Rozwój Plus” prowadzą „dużo działań, inicjatyw o charakterze eksperckim, rozwojowym, think-tankowym”, a w klubie będą „mieli polityczną płaszczyznę do działania”.

Według Morawieckiego, Polaków nie obchodzi to, czy politycy z jego stowarzyszenia są w PiS czy nie. – Polaków obchodzi walka o silną Polskę, portfele Polaków, miejsca pracy, mieszkania, rozwój, tożsamość, kultura, wiara chrześcijańska, obrona krzyża, tego, który wisi tutaj, w Sejmie. To są nasze zasady, to jest nasze credo – powiedział.

„Zwrócić ostrze ataku” na „bardzo zły rząd Donalda Tuska”

Oświadczył, że jego środowisko chce „zwrócić ostrze ataku” na „bardzo zły rząd Donalda Tuska”. - Chcemy zwrócić uwagę Polaków, i będziemy to robić jako klub parlamentarny, jakiego typu błędy, nieprawidłowości, przekręty robi ten rząd, jakie szanse na rozwój traci. Jesteśmy do tego bardzo dobrze przygotowani – zapowiedział Morawiecki.

Brak możliwości współpracy z PSL i Polską 2050

Zapytany o możliwość współpracy z takimi partiami jak PSL czy Polska 2050, Morawiecki powiedział, że nie ma żadnych zamiarów współpracowania z kimkolwiek, kto wspiera Donalda Tuska. Dodał, że „Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz i PSL to są nieodrodne dzieci Donalda Tuska” i „współpracują z nim bardzo intensywnie na wielu polach”. B. premier podkreślił, że obecnie nie prowadzi z nimi żadnych rozmów i nie ma w planach prowadzić ich również w przyszłości.

Morawiecki chce dotrzeć do wyborców niezdecydowanych

Morawiecki powiedział, że on i jego współpracownicy chcą „poszerzać obóz patriotyczny” i „docierać do wyborców niezdecydowanych”. – Do stowarzyszenia „Rozwój Plus” zapisują się setki, a nawet tysiące ludzi – oświadczył. Chwilę później o „tysiącach” mówił też poseł Marcin Horała. – U nas nie trzeba podpisywać żadnych lojalek – dodał.

Współpraca z prawicą

Europoseł zapowiedział „współpracę z prawicą” i mówił, że trwają rozmowy z innymi posłami PiS, którzy według niego „rozważają” przystąpienie do stowarzyszenia „Rozwój Plus”. – Ale nie wiem, jaka będzie ich finalna decyzja – zaznaczył Müller.

Klub parlamentarny "Rozwój Plus" [LISTA CZŁONKÓW]

Według obecnych informacji w nowym klubie parlamentarnych zasiądą, obok Mateusza Morawieckiego, również dotychczasowi posłowie PiS:

Anna Baluch,

Ryszard Bartosik

Zbigniew Chmielowiec

Anna Cicholska

Janusz Cieszyński

Michał Cieślak

Elżbieta Duda

Robert Gontarz

Marcin Gwóźdź

Marcin Horała

Paweł Jabłoński

Fryderyk Kapinos

Łukasz Kmita

Maria Koc

Wiesław Krajewski

Andrzej Kryj

Krzysztof Kubów

Anna Kwiecień

Krzysztof Lipiec

Marzena Machałek

Grzegorz Macko

Monika Pawłowska

Grzegorz Puda

Paweł Rychlik

Olga Semeniuk-Patkowska

Łukasz Schreiber

Sławomir Skwarek

Mirosława Stachowiak-Różecka

Krzysztof Szczucki

Szymon Szynkowski vel Sęk

Ryszard Terlecki

Włodzimierz Tomaszewski

Sylwester Tułajew

Piotr Uściński

Wojciech Zubowski

Ireneusz Zyska.

Posłowie spoza partii PiS, którzy dołączają do nowego klubu to:

Andrzej Gut-Mostowy

Marek Jakubiak

Agnieszka Ścigaj

W klubie parlamentarnym Rozwój Plus będzie też senator:

Włodzimierz Bernacki

Odcinanie od informacji

Poseł Marcin Horała mówił na środowej konferencji prasowej, że po odcięciu w ubiegły piątek od informacji z klubu PiS, posłowie związani ze stowarzyszeniem nie mieli „elementarnych narzędzi do swojej pracy”, nie dostali porządku obrad, informacji o ustawach, o poprawkach, nie mogli zabierać głosu. - A my (…) chcemy się zajmować sprawami ważnymi dla Polaków. (…) I nie damy sobie tego odebrać – podkreślił Horała.

Poseł Andrzej Kryj takie rzeczy, jak odcinanie od informacji z PiS działy się w całej Polsce. - Moi koleżanki i koledzy są usuwani z lokalnych profili Prawa i Sprawiedliwości i grup na Whatsappie. To dzieje się także w moim przypadku – dodał.

Europoseł Müller dodał, że PiS „zajmuje się szachowaniem swoich byłych kolegów”. Podkreślił, że „nie można uniemożliwiać posłom wybranym w wyborach aktywności w Sejmie” i dlatego będzie funkcjonował w Sejmie nowy klub parlamentarny. – Powstał osobny klub, żebyśmy mogli konstruktywnie być recenzentami tego rządu, który jest mało skuteczny – powiedział europoseł.