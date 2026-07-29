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Morawiecki ogłosił nowy klub parlamentarny "Rozwój Plus". Oto lista członków

oprac. Kamil Nowakredaktor, wydawca
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dzisiaj, 15:00
Morawiecki ogłosił nowy klub parlamentarny "Rozwój Plus". Oto lista członków
Morawiecki ogłosił nowy klub parlamentarny "Rozwój Plus". Oto lista członków/PAP
Były premier Mateusz Morawiecki ogłosił w środę utworzenie nowego klubu parlamentarnego przez 40 posłów i senatora. Klub ma być politycznym forum działania stowarzyszenia „Rozwój Plus”. PiS staje się nową, większą Solidarną Polską, my tego nie chcemy – powiedział.

Nowy klub parlamentarny Rozwój Plus

Europoseł Piotr Müller, rzecznik rządu z czasów, gdy Morawiecki był premierem, zapowiedział, że jeszcze w środę zostaną złożone do marszałka Sejmu, dokumenty dotyczące powołania klubu Rozwój Plus. – Spodziewam się, że na tym posiedzeniu Sejmu to stanie się faktem, choć nie dzisiaj – dodał Müller.

"Partyjne gierki" w PiS

Morawiecki na środowej konferencji prasowej w Sejmie mówił, że „w ostatnim czasie byliśmy świadkami bardzo dziwnych partyjnych gierek” w PiS, które „są zupełnie niepotrzebne”, a „prawdziwi rozłamowcy” chcą doprowadzić do tego, by zajmować się „życiem partyjnym, samymi sobą”, grając na porażkę PiS i przejęcie tej partii.

Stwierdził, że „intryganci i rozłamowcy” z PiS doprowadzili do wypchnięcia go i jego współpracowników z tej partii. Odnosząc się do niedawnych decyzji władz PiS w sprawie polityków związanych z jego stowarzyszeniem, b. premier powiedział, że „trwają jakieś procedury partyjne”, które ich nie interesują. Morawiecki oświadczył, że jego środowisko nie chce się wdawać w „te przepychanki i gierki partyjne”.

- Dlatego wspólnie, 40 posłów i senator, postanowiliśmy założyć klub parlamentarny - poinformował. Dodał, że w ramach stowarzyszenia „Rozwój Plus” prowadzą „dużo działań, inicjatyw o charakterze eksperckim, rozwojowym, think-tankowym”, a w klubie będą „mieli polityczną płaszczyznę do działania”.

Według Morawieckiego, Polaków nie obchodzi to, czy politycy z jego stowarzyszenia są w PiS czy nie. – Polaków obchodzi walka o silną Polskę, portfele Polaków, miejsca pracy, mieszkania, rozwój, tożsamość, kultura, wiara chrześcijańska, obrona krzyża, tego, który wisi tutaj, w Sejmie. To są nasze zasady, to jest nasze credo – powiedział.

„Zwrócić ostrze ataku” na „bardzo zły rząd Donalda Tuska”

Oświadczył, że jego środowisko chce „zwrócić ostrze ataku” na „bardzo zły rząd Donalda Tuska”. - Chcemy zwrócić uwagę Polaków, i będziemy to robić jako klub parlamentarny, jakiego typu błędy, nieprawidłowości, przekręty robi ten rząd, jakie szanse na rozwój traci. Jesteśmy do tego bardzo dobrze przygotowani – zapowiedział Morawiecki.

Brak możliwości współpracy z PSL i Polską 2050

Zapytany o możliwość współpracy z takimi partiami jak PSL czy Polska 2050, Morawiecki powiedział, że nie ma żadnych zamiarów współpracowania z kimkolwiek, kto wspiera Donalda Tuska. Dodał, że „Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz i PSL to są nieodrodne dzieci Donalda Tuska” i „współpracują z nim bardzo intensywnie na wielu polach”. B. premier podkreślił, że obecnie nie prowadzi z nimi żadnych rozmów i nie ma w planach prowadzić ich również w przyszłości.

Morawiecki chce dotrzeć do wyborców niezdecydowanych

Morawiecki powiedział, że on i jego współpracownicy chcą „poszerzać obóz patriotyczny” i „docierać do wyborców niezdecydowanych”. – Do stowarzyszenia „Rozwój Plus” zapisują się setki, a nawet tysiące ludzi – oświadczył. Chwilę później o „tysiącach” mówił też poseł Marcin Horała. – U nas nie trzeba podpisywać żadnych lojalek – dodał.

Współpraca z prawicą

Europoseł zapowiedział „współpracę z prawicą” i mówił, że trwają rozmowy z innymi posłami PiS, którzy według niego „rozważają” przystąpienie do stowarzyszenia „Rozwój Plus”. – Ale nie wiem, jaka będzie ich finalna decyzja – zaznaczył Müller.

Klub parlamentarny "Rozwój Plus" [LISTA CZŁONKÓW]

Według obecnych informacji w nowym klubie parlamentarnych zasiądą, obok Mateusza Morawieckiego, również dotychczasowi posłowie PiS:

  • Anna Baluch,
  • Ryszard Bartosik
  • Zbigniew Chmielowiec
  • Anna Cicholska
  • Janusz Cieszyński
  • Michał Cieślak
  • Elżbieta Duda
  • Robert Gontarz
  • Marcin Gwóźdź
  • Marcin Horała
  • Paweł Jabłoński
  • Fryderyk Kapinos
  • Łukasz Kmita
  • Maria Koc
  • Wiesław Krajewski
  • Andrzej Kryj
  • Krzysztof Kubów
  • Anna Kwiecień
  • Krzysztof Lipiec
  • Marzena Machałek
  • Grzegorz Macko
  • Monika Pawłowska
  • Grzegorz Puda
  • Paweł Rychlik
  • Olga Semeniuk-Patkowska
  • Łukasz Schreiber
  • Sławomir Skwarek
  • Mirosława Stachowiak-Różecka
  • Krzysztof Szczucki
  • Szymon Szynkowski vel Sęk
  • Ryszard Terlecki
  • Włodzimierz Tomaszewski
  • Sylwester Tułajew
  • Piotr Uściński
  • Wojciech Zubowski
  • Ireneusz Zyska.

Posłowie spoza partii PiS, którzy dołączają do nowego klubu to:

  • Andrzej Gut-Mostowy
  • Marek Jakubiak
  • Agnieszka Ścigaj

W klubie parlamentarnym Rozwój Plus będzie też senator:

  • Włodzimierz Bernacki

Odcinanie od informacji

Poseł Marcin Horała mówił na środowej konferencji prasowej, że po odcięciu w ubiegły piątek od informacji z klubu PiS, posłowie związani ze stowarzyszeniem nie mieli „elementarnych narzędzi do swojej pracy”, nie dostali porządku obrad, informacji o ustawach, o poprawkach, nie mogli zabierać głosu. - A my (…) chcemy się zajmować sprawami ważnymi dla Polaków. (…) I nie damy sobie tego odebrać – podkreślił Horała.

Poseł Andrzej Kryj takie rzeczy, jak odcinanie od informacji z PiS działy się w całej Polsce. - Moi koleżanki i koledzy są usuwani z lokalnych profili Prawa i Sprawiedliwości i grup na Whatsappie. To dzieje się także w moim przypadku – dodał.

Europoseł Müller dodał, że PiS „zajmuje się szachowaniem swoich byłych kolegów”. Podkreślił, że „nie można uniemożliwiać posłom wybranym w wyborach aktywności w Sejmie” i dlatego będzie funkcjonował w Sejmie nowy klub parlamentarny. – Powstał osobny klub, żebyśmy mogli konstruktywnie być recenzentami tego rządu, który jest mało skuteczny – powiedział europoseł.

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Źródło: PAP
oprac. Kamil Nowak

Redaktor i wydawca strony głównej, z redakcjami Grupy Infor (Forsal.pl, Dziennik.pl, GazetaPrawna.pl, Infor.pl, ZdrowieGO.pl) związany od 2010 roku. Zajmuje się tematyką stosunków międzynarodowych, polityki gospodarczej i technologicznej, bezpieczeństwa, a także psychologią, zarządzaniem i pracą. Wcześniej zajmował się naukowo teoriami społeczeństwa sieci. 

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Tematy: PiSMateusz MorawieckiRozwój plus
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