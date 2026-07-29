Morawiecki ogłosił nowy klub parlamentarny "Rozwój Plus". Oto lista członków

Nowy klub parlamentarny Rozwój Plus
Europoseł Piotr Müller, rzecznik rządu z czasów, gdy Morawiecki był premierem, zapowiedział, że jeszcze w środę zostaną złożone do marszałka Sejmu, dokumenty dotyczące powołania klubu Rozwój Plus. – Spodziewam się, że na tym posiedzeniu Sejmu to stanie się faktem, choć nie dzisiaj – dodał Müller.
"Partyjne gierki" w PiS
Morawiecki na środowej konferencji prasowej w Sejmie mówił, że „w ostatnim czasie byliśmy świadkami bardzo dziwnych partyjnych gierek” w PiS, które „są zupełnie niepotrzebne”, a „prawdziwi rozłamowcy” chcą doprowadzić do tego, by zajmować się „życiem partyjnym, samymi sobą”, grając na porażkę PiS i przejęcie tej partii.
Stwierdził, że „intryganci i rozłamowcy” z PiS doprowadzili do wypchnięcia go i jego współpracowników z tej partii. Odnosząc się do niedawnych decyzji władz PiS w sprawie polityków związanych z jego stowarzyszeniem, b. premier powiedział, że „trwają jakieś procedury partyjne”, które ich nie interesują. Morawiecki oświadczył, że jego środowisko nie chce się wdawać w „te przepychanki i gierki partyjne”.
- Dlatego wspólnie, 40 posłów i senator, postanowiliśmy założyć klub parlamentarny - poinformował. Dodał, że w ramach stowarzyszenia „Rozwój Plus” prowadzą „dużo działań, inicjatyw o charakterze eksperckim, rozwojowym, think-tankowym”, a w klubie będą „mieli polityczną płaszczyznę do działania”.
Według Morawieckiego, Polaków nie obchodzi to, czy politycy z jego stowarzyszenia są w PiS czy nie. – Polaków obchodzi walka o silną Polskę, portfele Polaków, miejsca pracy, mieszkania, rozwój, tożsamość, kultura, wiara chrześcijańska, obrona krzyża, tego, który wisi tutaj, w Sejmie. To są nasze zasady, to jest nasze credo – powiedział.
„Zwrócić ostrze ataku” na „bardzo zły rząd Donalda Tuska”
Oświadczył, że jego środowisko chce „zwrócić ostrze ataku” na „bardzo zły rząd Donalda Tuska”. - Chcemy zwrócić uwagę Polaków, i będziemy to robić jako klub parlamentarny, jakiego typu błędy, nieprawidłowości, przekręty robi ten rząd, jakie szanse na rozwój traci. Jesteśmy do tego bardzo dobrze przygotowani – zapowiedział Morawiecki.
Brak możliwości współpracy z PSL i Polską 2050
Zapytany o możliwość współpracy z takimi partiami jak PSL czy Polska 2050, Morawiecki powiedział, że nie ma żadnych zamiarów współpracowania z kimkolwiek, kto wspiera Donalda Tuska. Dodał, że „Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz i PSL to są nieodrodne dzieci Donalda Tuska” i „współpracują z nim bardzo intensywnie na wielu polach”. B. premier podkreślił, że obecnie nie prowadzi z nimi żadnych rozmów i nie ma w planach prowadzić ich również w przyszłości.
Morawiecki chce dotrzeć do wyborców niezdecydowanych
Morawiecki powiedział, że on i jego współpracownicy chcą „poszerzać obóz patriotyczny” i „docierać do wyborców niezdecydowanych”. – Do stowarzyszenia „Rozwój Plus” zapisują się setki, a nawet tysiące ludzi – oświadczył. Chwilę później o „tysiącach” mówił też poseł Marcin Horała. – U nas nie trzeba podpisywać żadnych lojalek – dodał.
Współpraca z prawicą
Europoseł zapowiedział „współpracę z prawicą” i mówił, że trwają rozmowy z innymi posłami PiS, którzy według niego „rozważają” przystąpienie do stowarzyszenia „Rozwój Plus”. – Ale nie wiem, jaka będzie ich finalna decyzja – zaznaczył Müller.
Klub parlamentarny "Rozwój Plus" [LISTA CZŁONKÓW]
Według obecnych informacji w nowym klubie parlamentarnych zasiądą, obok Mateusza Morawieckiego, również dotychczasowi posłowie PiS:
- Anna Baluch,
- Ryszard Bartosik
- Zbigniew Chmielowiec
- Anna Cicholska
- Janusz Cieszyński
- Michał Cieślak
- Elżbieta Duda
- Robert Gontarz
- Marcin Gwóźdź
- Marcin Horała
- Paweł Jabłoński
- Fryderyk Kapinos
- Łukasz Kmita
- Maria Koc
- Wiesław Krajewski
- Andrzej Kryj
- Krzysztof Kubów
- Anna Kwiecień
- Krzysztof Lipiec
- Marzena Machałek
- Grzegorz Macko
- Monika Pawłowska
- Grzegorz Puda
- Paweł Rychlik
- Olga Semeniuk-Patkowska
- Łukasz Schreiber
- Sławomir Skwarek
- Mirosława Stachowiak-Różecka
- Krzysztof Szczucki
- Szymon Szynkowski vel Sęk
- Ryszard Terlecki
- Włodzimierz Tomaszewski
- Sylwester Tułajew
- Piotr Uściński
- Wojciech Zubowski
- Ireneusz Zyska.
Posłowie spoza partii PiS, którzy dołączają do nowego klubu to:
- Andrzej Gut-Mostowy
- Marek Jakubiak
- Agnieszka Ścigaj
W klubie parlamentarnym Rozwój Plus będzie też senator:
- Włodzimierz Bernacki
Odcinanie od informacji
Poseł Marcin Horała mówił na środowej konferencji prasowej, że po odcięciu w ubiegły piątek od informacji z klubu PiS, posłowie związani ze stowarzyszeniem nie mieli „elementarnych narzędzi do swojej pracy”, nie dostali porządku obrad, informacji o ustawach, o poprawkach, nie mogli zabierać głosu. - A my (…) chcemy się zajmować sprawami ważnymi dla Polaków. (…) I nie damy sobie tego odebrać – podkreślił Horała.
Poseł Andrzej Kryj takie rzeczy, jak odcinanie od informacji z PiS działy się w całej Polsce. - Moi koleżanki i koledzy są usuwani z lokalnych profili Prawa i Sprawiedliwości i grup na Whatsappie. To dzieje się także w moim przypadku – dodał.
Europoseł Müller dodał, że PiS „zajmuje się szachowaniem swoich byłych kolegów”. Podkreślił, że „nie można uniemożliwiać posłom wybranym w wyborach aktywności w Sejmie” i dlatego będzie funkcjonował w Sejmie nowy klub parlamentarny. – Powstał osobny klub, żebyśmy mogli konstruktywnie być recenzentami tego rządu, który jest mało skuteczny – powiedział europoseł.
Redaktor i wydawca strony głównej, z redakcjami Grupy Infor (Forsal.pl, Dziennik.pl, GazetaPrawna.pl, Infor.pl, ZdrowieGO.pl) związany od 2010 roku. Zajmuje się tematyką stosunków międzynarodowych, polityki gospodarczej i technologicznej, bezpieczeństwa, a także psychologią, zarządzaniem i pracą. Wcześniej zajmował się naukowo teoriami społeczeństwa sieci.