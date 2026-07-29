Podwojenie kwoty wolnej. Ten pomysł ma rekordowe poparcie wśród Polaków [SONDAŻ]

Podwojenie kwoty wolnej: prawie 90 proc. Polaków jest za

89,4 proc. Polaków popiera podniesienie kwoty wolnej od podatku z 30 do 60 tys. zł jeszcze w tej kadencji Sejmu. W tej grupie aż 62,3 proc. badanych jest zdecydowanymi zwolennikami tego kroku, a 27,1 proc. udzieliło odpowiedzi „raczej tak”.

Wśród ankietowanych podniesienie kwoty wolnej ma jedynie 7,4 proc. przeciwników.

Akceptacja dla tego rozwiązania jest powszechna we wszystkich grupach społecznych – niezależnie od płci, wieku, miejsca zamieszkania czy preferencji politycznych.

Jak czytamy w „Rz”, szczególnie wysokie poparcie deklarują osoby w wieku 30–39 lat, wyborcy Konfederacji oraz rodziny wychowujące co najmniej dwoje dzieci – w tych grupach ponad 80 proc. respondentów odpowiada „zdecydowanie tak”. Nieco mniej entuzjazmu widać natomiast wśród osób po 50. roku życia, mieszkańców największych miast, wyborców Koalicji Obywatelskiej oraz respondentów deklarujących poglądy lewicowe.

Badanie przeprowadzono 24 i 25 lipca br. na grupie tysiąca osób.