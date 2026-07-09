Przełom ws. pocisków Tomahawk dla Niemiec. "Zamykamy krytyczną lukę"

"Zamykamy krytyczną lukę"

- W ten sposób zamykamy krytyczną lukę w naszej obronie, jednocześnie pracując nad rozwojem własnych europejskich systemów i rozmieszczeniem ich w Europie — powiedział Merz w Bundestagu.

Kanclerz oświadczył, że do kluczowego spotkania z delegacją USA, finalizującego porozumienie, doszło w kuluarach szczytu NATO w Ankarze.

Wcześniej USA wycofały się z rozmieszczenia Tomahawków w Niemczech

USA pod rządami prezydenta Donalda Trumpa wycofały się z uzgodnionego w 2024 roku rozmieszczenia Tomahawków w Niemczech. Rząd w Berlinie od tego czasu starał się w USA o zakup tych pocisków manewrujących. Minister obrony RFN Boris Pistorius poruszał kwestię ewentualnego kontraktu w trakcie swojej wizyty w Waszyngtonie w czerwcu.

W zamyśle Niemiec Tomahawki mają służyć jako rozwiązanie tymczasowe do momentu opracowania i produkcji konkurencyjnego pocisku tego typu w Europie.

Europejski pocisk manewrujący

Kilku europejskich sojuszników w NATO zamierza w ramach wspólnej inicjatywy opracować własny pocisk manewrujący o zasięgu ponad 2 tys. km. W 2025 roku niemieckie ministerstwo obrony informowało, że rozpoczęto pracę nad tym projektem. Resort tłumaczył swoje działania m.in. tym, że Rosja rozmieściła w obwodzie królewieckim zdolne do przenoszenia głowic jądrowych rakiety Iskander.

Przed szczytem NATO w Ankarze w Niemczech dominowały obawy, że do zawarcia kontraktu ostatecznie może nie dojść. Relacje między Merzem a Trumpem pogorszyły się po wybuchu wojny USA i Izraela z Iranem. Prezydent USA miał za złe kanclerzowi, że publicznie skrytykował sposób prowadzenia wojny.

Z Berlina Mateusz Obremski