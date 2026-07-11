Forsal logo

AI zmienia rolę finansistów. Eksperci coraz częściej stają się doradcami strategicznymi

Dariusz Gafka
Dariusz Gafkaczłonek światowego zarządu ACCA, i przewodniczący rady nadzorczej Santander Consumer Banku
oprac. Oliwia Zielińska
Ten tekst przeczytasz w 4 minuty
dzisiaj, 14:00
pieniądze, garnitur, praca
Kariera finansisty/Shutterstock
Rola pracowników działów finansowych od lat ewaluuje wraz ze zmieniającym się światem i otoczeniem regulacyjnym. Już lata temu mówiło się zmianie roli z „rejestratora operacji” na „strażnika wartości” firmy. Obecnie chodzi o coś jeszcze coś więcej.

Jak AI zmienia rolę finansistów?

Rolę rejestratora przejmują systemy oparte na uczeniu się i sztucznej inteligencji, natomiast do działu finansów należy już nie tylko raportowanie zestawień z liczbami, ale też wyjaśnianie skąd pod względem biznesowym biorą się takie wyniki. Finansiści również proponują rozwiązania zmieniające firmę tak, aby na przyszłość te rezultaty zmieniały się w żądanym, zaplanowanym kierunku (analityka predykcyjna, analiza odchyleń i wrażliwości z wskazaniem działań korygujących). Ale takie funkcje ekspertów od finansów współcześnie wciąż mogą być niewystarczające.

Obecnie od finansistów również wymaga się bycia na bieżąco z informacjami rynkowymi, geopolitycznymi, zmianami regulacyjnymi. Taka wiedza pozwala na wczesne komunikowanie scenariusze rozwoju sytuacji rynkowej i firmowej, wówczas można sprawniej zaproponować zarządzającym biznesem działania wyprzedzające wydarzenia w bliskiej i dalszej przyszłości.

Zobacz również

Jakie kompetencje będą kluczowe dla ekspertów finansowych?

Takie podejście do swojej roli w firmie wymaga od osób z działów finansowych ciągłego doskonalenia się, możliwości komunikowania się z innymi jednostkami w firmie różnych specjalności, zarządem oraz zdolności przekształcania uzyskanych informacji jakościowych w ilościowe, czyli ubrania wszelkich zmian biznesowych, rynkowych i regulacyjnych w liczby, aby dać podstawę do podjęcia właściwych decyzji przez zarząd.

Dlatego tak ważne jest, by o karierę finansistów dbali oni sami, jaki i ich organizacja. Ze względu na wspomnianą konieczność interakcji i ciągle zmieniające się środowisko ten zawodowy rozwój jest i będzie coraz mniej liniowy, a bardziej spiralny, lepiej dostosowany do osoby i wymagań firmy i zastałych możliwości. Oznacza to także krótsze okresy przebywania na określonych pozycjach w firmie (np. typowa księgowość, rachunkowość zarządcza, business case’y, pricing, skuteczność marketingowa, dział skarbu, itp.). Wszędzie tam wymagane i pożądanie są nieco różne umiejętności nabyte przez szkolenia lub w trakcie pracy. Jedno pozostaje niezmienne - zdolność do adaptacji i pozostawanie otwartym na nowe wyzwania, szukanie możliwości dla siebie. Coraz częściej te wszystkie

Od pewnego czasu te wszystkie powyższe wymagania spełnia coraz więcej polskich menedżerów - dlatego są oni doceniani często zatrudniani w zagranicznych strukturach międzynarodowych korporacji, co też wymaga od finansowych ekspertów mobilności.

Badanie ACCA 2026. AI, ESG i rozwój kariery w finansach

W odnajdywaniu się w całym tym skomplikowanym i szybko zmieniającym się świecie branży finansowej pomocne mogą być badania, których na szczęście nie brakuje. Jednym z największych jest coroczne badanie Global Talent Trends 2026 przeprowadzonego przez ACCA (Association of Chartered Certified Accountants), największego na świecie stowarzyszenia zrzeszającego profesjonalistów z dziedziny rachunkowości. Badanie oparte na ponad 11 tysiącach wyspecjalizowanych w wielu sektorach gospodarki respondentów z 160 krajów. Główne wnioski z najnowszego Global Talent Trends to:

  • rosnąca rola ESG (skrót od Environmental, Social, and Governance, co oznacza odpowiednio: środowiskowe, społeczne i zarządcze aspekty biznesu). Szczególnie wśród młodych finansistów takie uwzględnianie zrównoważonego rozwoju firm i gospodarek coraz częściej staje się motorem kariery; nowe regulacje też wprowadziły już wymogi raportowania nie tylko jakościowego jak wcześniej CSR, ale też ilościowego związanego z ESG.
  • reputacja organizacji, w tym socjalna, zyskuje coraz większe znaczenie dla młodych osób przy wyborze przyszłego pracodawcy
  • możliwość rozwoju i szkoleń również staje się istotna ważna. Na znaczeniu zyskuje również konkurencyjność na rynkach zagranicznych, przez porównywanie możliwości zagranicznej kariery do kosztów życia i dochodów jakie zostają po odliczeniu tych kosztów
  • konkurencyjność talentów w działach finansowych jest wielowymiarowa, nie tylko w ramach organizacji, ale w różnych sektorach oraz na arenie międzynarodowej
  • coraz większa dostępność AI w różnych procesach upraszcza procedury techniczne, ale pojawiają się obawy o używanie AI w procesach, gdzie relacja człowiek-człowiek jest wskazana, np. na ostatnim etapie zatrudniania pracowników
  • nie bez znaczenia pozostaje „work-life” balans połączony ze zdrowiem mentalnym, balansem między pracą zdalną a biurową.

Różnorodność i nowe pokolenia zmieniają rynek pracy w finansach

Dobre i odnoszące sukcesy organizacje oraz sami jej pracownicy zdają sobie też sprawę ze znaczenia różnorodności w miejscu pracy. Takie rozwijające się firmy dostrzegają wartość wynikającą np. z różniących się pokoleniowo od siebie pracowników i starają się zarządzać komunikacją między nimi (np. starsze generacje, a generacja Z lub Alfa).

Zobacz również
INFOR Kalkulatory – narzędzia, którym ufa biznesDarmowe kalkulatory - Sprawdź
kal1.png
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: forsal.pl
Dariusz Gafka
Dariusz Gafka
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraAI zmienia rolę finansistów. Eksperci coraz częściej stają się doradcami strategicznymi »
oprac. Oliwia Zielińska

Specjalizuje się w tematach z pogranicza bezpieczeństwa, finansów i technologii. Publikuje w serwisach Grupy INFOR, m.in. na Dziennik.pl i Forsal.pl.

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraAI zmienia rolę finansistów. Eksperci coraz częściej stają się doradcami strategicznymi »
Tematy: pracaAIfirmakariera
Powiązane
Praca wakacyjna studenta a ZUS. Jakie składki obowiązują w 2026 roku?
Ile zarobku z sezonowej pracy trafi do portfeli studentów?
autor sztuczna inteligencja prawa autorskie
Prawa autorskie do treści AI w pracy: Do kogo należy tekst lub grafika wygenerowana przez pracownika
Koniec „ghostingu rekrutacyjnego”. Pracodawca będzie musiał poinformować kandydatów o wynikach rekrutacji, a w przypadku odrzucenia kandydatury – podać powód
Koniec „ghostingu rekrutacyjnego”. Pracodawca będzie musiał poinformować kandydatów o wynikach rekrutacji, a w przypadku odrzucenia kandydatury – podać powód
Nie przegap
pieniądze, garnitur, praca
AI zmienia rolę finansistów. Eksperci coraz częściej stają się doradcami strategicznymi
rodzice, dzieci, pies, właściciel, grzywna
Pies wskakuje do jeziora obok dzieci. Rodzic może wezwać straż, a właściciel dostać grzywnę
Ponad 100 tysięcy złotych dla małżonków, dla singli 50 tysięcy
Ponad 100 tysięcy złotych dla małżonków, dla singli 50 tysięcy. Trzeba spełnić jeden warunek
Czołg T-72B3A
Rosyjskie T-72B3A wracają do szturmów? Arena-M ma zatrzymać drony
Farma wiatrowa na morzu
Pierwsza energia z morskiej farmy wiatrowej popłynęła do krajowego systemu elektroenergetycznego
Kierowcy odkryli sposób na uniknięcie punktów karnych
Polscy kierowcy stosują cwaną metodę na uniknięcie punktów karnych. Ten prosty patent zgodny z prawem robi furorę
To już naprawdę koniec pieców na gaz. Podali datę obowiązkowej likwidacji kotłów. Pierwsze zakazy wchodzą już wkrótce
Koniec pieców na gaz. Odwrotu już nie ma. Wskazali datę obowiązkowej likwidacji kotłów. Niedługo wchodzą pierwsze zakazy
Nadchodzą rewolucyjne zmiany w pogrzebach i na cmentarzach. Czegoś takiego do tej pory Polsce jeszcze nie było
Nadchodzą rewolucyjne zmiany w pogrzebach i na cmentarzach. Czegoś takiego do tej pory Polsce jeszcze nie było
Polecamy
odwołanie, kary, trawa, zezwolenie, studnia, woda
Zakaz swobodnego korzystania ze studni. Nie użyjesz jej do podlania trawy ani w gospodarstwie domowym, jeśli przekroczysz limit
Banki przykręcają kurek z gotówką. Zaostrzają zasady wypłat. Nowe limity już obowiązują
Banki przykręcają kurek z gotówką. Zaostrzają zasady wypłat. Nowe limity już obowiązują
utrzymanie, pas drogowy, własność działki, nieruchomości
Zakaz przechodzenia przez pas zieleni przylegający do działki, nawet jeśli nie ma chodnika – nie wolno przechodzić przez teren zagospodarowany przez właściciela sąsiedniej nieruchomości?
Już kupować czy jeszcze poczekać. Takie są teraz ceny opału na zimę. Za tyle sprzedają węgiel i pellet
Już kupować czy jeszcze poczekać. Takie są teraz ceny opału na zimę. Za tyle sprzedają węgiel i pellet
zakaz, parkowanie, samochód, działka, właściciel
Zakaz parkowania przed własnym domem. Sąsiad może żądać usunięcia auta nawet z prywatnej działki
kranówka, woda, klient, darmowe, lokal
Koniec odmowy w restauracji. Klient poprosi o wodę z kranu, a lokal ma podać 0,5 litra za darmo
Koniec zakupowego raju na Temu, Shein i Aliexpress
Odcięli nas od zakupowego raju na Temu, Shein i Aliexpress. Już obowiązują cła na tanie chińskie paczki. Ile po tej zmianie wyniesie nowa opłata?
To ostateczny koniec tej gigantycznej sieci komórkowej w Polsce. Telefony zostaną odłączone od internetu, od aplikacji i od banku. Zacznie się masowa wymiana smartfonów
To już koniec tej gigantycznej sieci komórkowej w Polsce. Telefony zostaną odłączone od internetu, od aplikacji i od banku. Zacznie się masowa wymiana smartfonów
Kraj
rodzice, dzieci, pies, właściciel, grzywna
Pies wskakuje do jeziora obok dzieci. Rodzic może wezwać straż, a właściciel dostać grzywnę
Śmigłowiec TOPR
AI skierowała ich w niebezpieczne miejsce w Tatrach. Ratownicy musieli użyć śmigłowca
hulajnoga elektryczna
Rząd bierze się za elektryczne hulajnogi i rowery. Będą nowe zasady
Endokrynologia, chirurgia naczyniowa, medycyna chorób zakaźnych ze zmianami od 1 sierpnia 2026. Rewolucja dla pacjenta?
Endokrynologia, chirurgia naczyniowa, medycyna chorób zakaźnych ze zmianami od 1 sierpnia 2026. Rewolucja dla pacjenta?
Prawo do naprawy wchodzi do Polski. To rewolucja na rynku elektroniki i AGD
Prawo do naprawy wchodzi do Polski. To rewolucja na rynku elektroniki i AGD
parking, opłata, rachunek, pacjent, szpital
Pacjent jedzie do szpitala, a przy wyjeździe czeka rachunek. Szpital nalicza opłatę za każdą godzinę
Będą zmiany w ustawie o działaniach antyterrorystycznych. Chodzi o większe bezpieczeństwo wydarzeń państwowych
Będą zmiany w ustawie o działaniach antyterrorystycznych. Chodzi o większe bezpieczeństwo wydarzeń państwowych
Kto wygrałby wybory do Sejmu? Opublikowano najnowszy sondaż
Kto wygrałby wybory do Sejmu? Opublikowano najnowszy sondaż
Świat
Wojna przenosi się na terytorium Rosji. Potężna broń Ukrainy ma sięgnąć Moskwy
Rosja nasila „terror balistyczny” wobec Ukrainy. BBC analizuje, jak długo Moskwa utrzyma tempo ataków
Donald Trump
Trump grozi Iranowi odwetem „jakiego świat nie widział”. Padły słowa o bombardowaniu
The aftermath of the afternoon Russian attack in Zaporizhzhia
Rosjanie zrzucili bomby na obwód doniecki. Cztery osoby nie żyją
Donald Trump
USA i Iran wracają do rozmów? Trump ostrzega Teheran po zakończeniu rozejmu
Poważny problem Kremla. Po ukraińskich atakach produkcja benzyny pokrywa już tylko 65 proc. potrzeb Rosji
Poważny problem Kremla. Po ukraińskich atakach produkcja benzyny pokrywa już tylko 65 proc. potrzeb Rosji
Czołg T-72B3A
Rosyjskie T-72B3A wracają do szturmów? Arena-M ma zatrzymać drony
Czekali na to prawie... 1000 lat. Francja udostępniła Brytyjczykom bezcenny zabytek
Czekali na to prawie... 1000 lat. Francja udostępniła Brytyjczykom bezcenny zabytek
Boom na zbrojenia w NATO. Jeden kraj może stać się "wielkim wygranym"
Boom zbrojeniowy napędzi szwedzką gospodarkę? Eksport broni może wystrzelić
Zapisz się na newsletter
Zapraszamy na newsletter Forsal.pl zawierający najważniejsze i najciekawsze informacje ze świata gospodarki, finansów i bezpieczeństwa.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj