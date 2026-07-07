Koniec „ghostingu rekrutacyjnego”. Pracodawca będzie musiał poinformować kandydatów o wynikach rekrutacji, a w przypadku odrzucenia kandydatury – podać powód

Informowanie kandydatów o wynikach rekrutacji nie jest oczywistością

Paulina jest marketingowcem z ponad 10-letnim doświadczeniem. Pracy w zawodzie szuka od ponad dwóch lat. W tym czasie wysłała kilkaset CV. Liczbę zaproszeń na rozmowę kwalifikacyjną może policzyć na palcach. – W odpowiedzi na większość aplikacji otrzymuję wiadomość od zespołu rekrutacyjnego, która wysyłana jest do wszystkich odrzuconych kandydatów, bez konkretów - mówi Paulina.

Jak się okazuje, wiele firm (i to także tych największych) nie sili się nawet na tyle. – Myślałam, że w korporacjach to już standard, żeby nie trzymać kandydata w niepewności i poinformować go chociaż o tym, że nie jest brany pod uwagę w dalszym procesie rekrutacyjnym. Niestety, ale tak nie jest. Gdy ubiegałam się o pracę w firmie określanej jako polski gigant modowy, wiadomość otrzymałam dopiero wtedy, gdy zapytałam kolegę, który tam pracował, o to, na jakim etapie jest proces rekrutacji – wyjaśnia Paulina. – Dodam, że są też firmy, które pozostawiają kandydatów bez odpowiedzi także po przeprowadzonej rozmowie – dodaje.

Milczenie po rozmowie o pracę ma swoją nazwę

Milczenie po rozmowie kwalifikacyjnej ma swoją nazwę – to ghosting rekrutacyjny. Zjawisko to polega na nagłym zerwaniu kontaktu z kandydatem przez pracodawcę lub rekrutera, bez przekazania informacji o wyniku rekrutacji czy powodach zakończenia procesu. Dla osób poszukujących pracy oznacza to często wielotygodniowe oczekiwanie w niepewności i brak możliwości wyciągnięcia wniosków na przyszłość. O zaprzestanie tego procederu apeluje autor złożonej w Sejmie petycji.

Sejm rozpatrzy propozycję wprowadzenia obowiązku informowania kandydatów o wynikach rekrutacji

Do Sejmu trafiła petycja, której autor domaga się nałożenia na pracodawców obowiązku informowania kandydatów o wynikach rekrutacji w terminie 14 dni od przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej. W przypadku odrzucenia kandydatury konieczne byłoby także podanie krótkiego powodu odmowy.

Autor petycji przekonuje, że podobne rozwiązania z powodzeniem funkcjonują już w wielu państwach europejskich, a proponowane przepisy nie nakładają na pracodawców nadmiernych obowiązków, natomiast mogą wyraźnie poprawić sytuację osób poszukujących zatrudnienia oraz przyczynić się do podniesienia standardów i jakości procesów rekrutacyjnych w Polsce.

Brak informacji zwrotnej po rozmowie kwalifikacyjnej jako druga najważniejsza bariera rekrutacyjna

Brak informacji zwrotnej po rozmowie kwalifikacyjnej to druga (po pieniądzach) najważniejsza bariera rekrutacyjna – wynika z 61. Monitora Rynku Pracy agencji zatrudnienia Randstadt. Jak wskazuje raport, brak informacji zwrotnej po rozmowie kwalifikacyjnej jest dla 62 proc. kandydatów jedną z największych przeszkód w procesie rekrutacji. Równie niepokojąco wyglądają dane dotyczące przekazywania uzasadnienia decyzji rekrutacyjnych. Jedynie 11 proc. osób, których kandydatury zostały odrzucone, otrzymało wyjaśnienie bez konieczności samodzielnego dopominania się o nie. Nawet aktywna postawa kandydatów nie zawsze przynosi efekty – aż co czwarta osoba, która zwróciła się do rekrutera z pytaniem o przyczyny odrzucenia, nie otrzymała żadnej odpowiedzi.

Jak brak informacji zwrotnej po rozmowie kwalifikacyjnej wpływa na kandydatów?

Autor wyżej wspomnianej petycji zauważa, że brak informacji zwrotnej po rozmowie kwalifikacyjnej może mieć dla kandydatów wiele negatywnych konsekwencji. Przede wszystkim utrudnia planowanie dalszych kroków zawodowych, ponieważ osoba ubiegająca się o pracę nie wie, czy nadal bierze udział w rekrutacji, czy powinna skupić się na innych ofertach. Przedłużające się oczekiwanie wiąże się również ze stresem i poczuciem niepewności. Dodatkowo brak uzasadnienia decyzji uniemożliwia wyciągnięcie wniosków i poprawę ewentualnych błędów podczas kolejnych procesów rekrutacyjnych. W efekcie wielu kandydatów odbiera milczenie pracodawcy jako przejaw braku szacunku dla czasu i zaangażowania, jakie poświęcili na udział w rekrutacji.

Pracodawca będzie musiał poinformować kandydatów o wynikach rekrutacji, a w przypadku odrzucenia kandydatury – podać powód? Zdecyduje Sejm

Petycja w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej nałożenia na pracodawcę obowiązku informowania kandydatów o wynikać rekrutacji trafiła do Sejmu maja 2026 roku. 13 maja skierowano ją do Komisji do Spraw Petycji. Do tej pory nie ustalono jednak terminu posiedzenia, podczas którego komisja miałaby się nią zająć.