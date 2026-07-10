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NBP z nowymi prognozami dla Polski. Są dane o inflacji i PKB

oprac. Kamil Nowakredaktor, wydawca
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37 minut temu
[aktualizacja 33 minut temu]
NBP z nowymi prognozami dla Polski. Są dane o inflacji i PKB
NBP z nowymi prognozami dla Polski. Są dane o inflacji i PKB/Shutterstock
Inflacja w Polsce ma stopniowo wracać do celu Narodowego Banku Polskiego. Z najnowszej projekcji NBP wynika, że na koniec 2026 r. wyniesie 2,9 proc., a w kolejnych latach będzie dalej spadać. Bank centralny prognozuje jednocześnie wzrost gospodarczy na poziomie 3,7 proc. w tym roku.

Inflacja - prognoza na lata 2026-2028

„Po zamknięciu projekcji marcowej Polska doświadczyła kolejnego w ostatnich latach szoku podażowego – wywołanego konfliktem na Bliskim Wschodzie wzrostu cen surowców energetycznych na światowych rynkach. Szok ten przełożył się na wzrost wskaźnika CPI z poziomu 2,1 proc. r/r odnotowanego w styczniu i lutym br. do 3,1 proc. r/r w maju br. W konsekwencji inflacja CPI w latach 2026-2027 będzie utrzymywać się na poziomie wyższym niż zakładano w poprzedniej projekcji” – podał NBP w piątkowym „Raporcie o inflacji”, zawierającym projekcję inflacji.

Bank centralny wskazał, że skala obecnego szoku jest mniejsza, niż po agresji Rosji na Ukrainę. „Ponadto, dzięki większej dywersyfikacji źródeł energii, polska gospodarka jest obecnie lepiej przygotowana do absorpcji jego skutków niż w 2022 r. Z drugiej strony przestrzeń fiskalna na działania osłonowe jest obecnie” - ocenił NBP. Jak dodał, przy przyjętym w projekcji założeniu o stopniowej normalizacji sytuacji na rynkach surowców oraz zakończeniu obowiązywania rządowego programu CPN, inflacja pozostanie podwyższona również w II połowie 2026 r., ale będzie znajdować się w przedziale odchyleń od celu inflacyjnego NBP (2,5 proc. +/- 1 pkt proc.).

W następnych latach, czyli 2027-2028, inflacja ma obniżać się, do czego przyczyni się stopniowe wygasanie presji kosztowej w ślad za dalszą normalizacją sytuacji na światowych rynkach surowców energetycznych oraz malejąca presja popytowa wynikająca ze spowolnienia aktywności gospodarczej. „Inflacja będzie też pod coraz silniejszym wpływem obniżającej się dynamiki wynagrodzeń” - ocenił NBP.

Płace i stopa bezrobocia

Płace - zgodnie z dokumentem - w 2026 r. miałyby wzrosnąć o 6,4 proc., w 2027 r. o 5,8 proc., a w 2028 r. o 5,5 proc. Na rynku pracy bank centralny spodziewa się również nieznacznego wzrostu stopy bezrobocia w ślad za osłabieniem wzrostu gospodarczego.

Wzrost PKB w latach 2026-2028

Projekcja NBP obejmuje również PKB. Zgodnie z centralną ścieżką wzrost PKB wyniesie w tym roku 3,7 proc., w 2027 roku 2,8 proc., a w 2028 r. 3 proc.

Bank centralny zakłada, że tegoroczny wzrost gospodarczy będzie zbliżony do ubiegłorocznego, ale poniżej założeń marcowej projekcji. „Będzie to wynikiem z jednej strony pozytywnego wpływu kulminacji absorbcji funduszy unijnych w tym okresie, z drugiej natomiast negatywnych skutków wzrostu cen surowców energetycznych na globalnych rynkach” - dodano w raporcie. W następnych latach, ze względu na spadek wykorzystania środków unijnych, który przełoży się na spowolnienie akcji inwestycyjnej oraz aktywności ekonomicznej w Polsce, tempo wzrostu PKB będzie spadać.

„Oczekuje się, że w latach 2026-2028 dynamika spożycia prywatnego obniży się względem 2025 r. w ślad za spowolnieniem tempa wzrostu realnych wynagrodzeń i dochodów do dyspozycji ludności” - przekazał NBP. Jak dodał, w nadchodzących kwartałach wydatki konsumentów ograniczać będzie podwyższona inflacja spowodowana szokiem podażowym wywołanym eskalacją konfliktu na Bliskim Wschodzie. Ograniczona skala tego szoku, jak i dążenie gospodarstw domowych do wygładzania ścieżki konsumpcji w czasie, ma spowodować, że dynamika tej kategorii pozostanie istotnym źródłem krajowego wzrostu gospodarczego.

Inwestycje

Z kolei ścieżka inwestycji w horyzoncie projekcji ma być uwarunkowana zmianami wielkości wykorzystania funduszy UE. Bank centralny wskazał, że kulminacja absorpcji środków unijnych w 2026 r. w ramach programu KPO przyczynia się do przyspieszenia dynamiki nakładów brutto na środki trwałe do poziomu wyraźnie przewyższającego tempo wzrostu PKB.

„W latach 2027-2028 w ślad za spadkiem wykorzystania środków unijnych dynamika inwestycji ponownie się obniży. Oczekuje się przy tym, że stopa inwestycji w latach 2026-2028 zwiększy się względem okresu 2024- 2025, na co będzie mieć wpływ realizacja projektów wieloletnich, częściowo finansowanych środkami UE. W szczególności planowany jest wzrost wydatków związanych z transformacją energetyczną polskiej gospodarki, budową nowego lotniska oraz infrastruktury kolejowej” - ocenił NBP. Do wzrostu inwestycji dołożą się również wydatki na zakup sprzętu wojskowego.

Główne ryzyko - Bliski Wschód

Głównym ryzykiem dla projekcji - jak podał NBP - jest dalszy przebieg wojny na Bliskim Wschodzie i jej przełożenie na kształt inflacji w Polsce. „Ponadto w 2028 r. istotne źródło niepewności dla krajowych cen stanowi planowane wejście w życie nowego systemu handlu emisjami CO2 (EU ETS2). Bilans czynników niepewności jest zbliżony do symetrycznego dla dynamiki PKB, przy przewadze ryzyk w górę dla inflacji CPI w 2028 r.” - dodał bank centralny.

„Niskie tempo wzrostu gospodarczego w strefie euro będzie ograniczać krajową aktywność eksportową. W latach 2027-2028, w ślad za spowolnieniem dynamiki popytu krajowego, tempo wzrostu importu obniży się. Poprawią się natomiast – choć w ograniczonym zakresie – perspektywy dla kształtowania się koniunktury w strefie euro, w tym w gospodarce niemieckiej, co będzie wspierać wzrost sprzedaży za granicę towarów i usług” - wskazał NBP.

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Źródło: NBP
oprac. Kamil Nowak

Redaktor i wydawca strony głównej, z redakcjami Grupy Infor (Forsal.pl, Dziennik.pl, GazetaPrawna.pl, Infor.pl, ZdrowieGO.pl) związany od 2010 roku. Zajmuje się tematyką stosunków międzynarodowych, polityki gospodarczej i technologicznej, bezpieczeństwa, a także psychologią, zarządzaniem i pracą. Wcześniej zajmował się naukowo teoriami społeczeństwa sieci. 

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Tematy: inflacjaNBPwzrost gospodarczyPKB
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