Stopy procentowe w dół jeszcze w 2026 roku? Prezes NBP zabrał głos

Będzie obniżka stóp procentowych?

Szef NBP odniósł się do pytania o prawdopodobieństwo, z jego perspektywy, cięcia stóp procentowych przed końcem roku.

- Jeśli o mnie chodzi, to jest prawdopodobne. Ale ja mam tylko jeden głos w Radzie (w RPP - PAP). Jeśli się nic nie zmieni (...), wszystkie te sygnały, parametry będą się tak kształtować, jak w tej chwili, to dla mnie jest prawdopodobne, ale co zdecydują członkowie Rady, trudno mi powiedzieć - odpowiedział Glapiński.

Jego zdaniem do połowy 2027 r. wszyscy członkowie RPP „tej ostrożności się stopniowo będą wyzbywać, jak ta sytuacja będzie się utrwalać”.

- Jeśli sytuacja będzie taka jak teraz (...) nie wykluczam, że złożę wniosek na posiedzeniu po wakacjach o obniżkę (stóp procentowych - PAP) o 25 (punktów bazowych - PAP). Nie wiem, czy ona znajdzie akceptację - powiedział Glapiński.

Na ostatnim posiedzeniu RPP nie było dyskusji o obniższe

Jak dodał, w trakcie dyskusji na obecnym posiedzeniu „nie było to w ogóle testowane”. - Nie mówiliśmy o ewentualnej obniżce w tym roku. Ale nastój był taki gołębi właśnie. Natomiast o dwóch to nie ma mowy raczej - wskazał Glapiński.

Podkreślił, że nie zakłada nadzwyczajnego zwołania Rady Polityki Pieniężnej w lipcu.

Szef NBP był też pytany o nastroje członków Rady Polityki Pieniężnej - czy są one gołębie, bądź jastrzębie. „Gołębie” wolą niższe stopy procentowe, stawiając na pierwszym miejscu rozwój gospodarki. „Jastrzębie” to zwolennicy wyższych stóp procentowych, dla których najważniejsza jest walka z inflacją.

Nastawienie członków RPP

- To są ostrożne gołębie - wskazał Glapiński, mówiąc o członkach RPP. - Jeśli o mnie chodzi, jestem zdecydowanie nastawiony gołębio - dodał. - Zakładam, że na podstawie wszystkich informacji, które mamy, gospodarczych, finansowych, ale także tych dotyczących polityki i tego, co na Bliskim Wschodzie się dzieje i tego, co Stany Zjednoczone w najbliższym czasie mają na swoim wewnętrznym rynku politycznym i czego by chciały na zewnątrz, no to wszystko to razem nastawia mnie gołębio na to, co mogłaby Rada robić po wakacjach - wskazał.

Prezes banku centralnego zaznaczył jednak, że decyzje są podejmowane wspólnie przez całą Radę, a to jest jedynie jego opinia. - Moje doświadczenie, intuicja mówi, że można być mniej ostrożnym gołębiem w tej chwili - dodał.

Rada Polityki Pieniężnej na zakończonym w środę posiedzeniu utrzymała stopy procentowe NBP na dotychczasowym poziomie. Główna stopa procentowa polskiego banku centralnego, stopa referencyjna, nadal wynosi 3,75 proc. RPP w tym roku obniżyła stopy procentowe raz - na początku marca, o 0,25 pkt proc.