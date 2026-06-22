Jak bardzo zadłużona jest Polska? Nowe dane robią wrażenie

Dług Skarbu Państwa ponownie wzrósł. Według szacunków Ministerstwa Finansów na koniec maja jego wartość przekroczyła 2,13 bln zł, co oznacza miesięczny wzrost o niemal 47 mld zł.
Zadłużenie Skarbu Państwa
Zadłużenie Skarbu Państwa na koniec maja 2026 r. wyniosło ok. 2,1356 bln zł, co oznacza wzrost o 46,8 mld zł (czyli o 2,2 proc.) w stosunku do kwietnia br. – wynika z opublikowanych przez Ministerstwo Finansów w poniedziałek wstępnych danych.
Dług krajowy i dług zagraniczny
MF podało, że dług krajowy wyniósł ok. 1,7153 bln zł, a dług zagraniczny - 420,3 mld zł (czyli 19,7 proc. całego długu Skarbu Państwa).
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Źródło: PAP
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oprac. Kamil Nowak
Redaktor i wydawca strony głównej, z redakcjami Grupy Infor (Forsal.pl, Dziennik.pl, GazetaPrawna.pl, Infor.pl, ZdrowieGO.pl) związany od 2010 roku. Zajmuje się tematyką stosunków międzynarodowych, polityki gospodarczej i technologicznej, bezpieczeństwa, a także psychologią, zarządzaniem i pracą. Wcześniej zajmował się naukowo teoriami społeczeństwa sieci.
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