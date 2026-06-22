Forsal logo

Jak bardzo zadłużona jest Polska? Nowe dane robią wrażenie

oprac. Kamil Nowakredaktor, wydawca
Ten tekst przeczytasz w 0 minut
dzisiaj, 16:09
Jak bardzo zadłużona jest Polska? Nowe dane robią wrażenie
Jak bardzo zadłużona jest Polska? Nowe dane robią wrażenie/Shutterstock
Dług Skarbu Państwa ponownie wzrósł. Według szacunków Ministerstwa Finansów na koniec maja jego wartość przekroczyła 2,13 bln zł, co oznacza miesięczny wzrost o niemal 47 mld zł.

Zadłużenie Skarbu Państwa

Zadłużenie Skarbu Państwa na koniec maja 2026 r. wyniosło ok. 2,1356 bln zł, co oznacza wzrost o 46,8 mld zł (czyli o 2,2 proc.) w stosunku do kwietnia br. – wynika z opublikowanych przez Ministerstwo Finansów w poniedziałek wstępnych danych.

Dług krajowy i dług zagraniczny

MF podało, że dług krajowy wyniósł ok. 1,7153 bln zł, a dług zagraniczny - 420,3 mld zł (czyli 19,7 proc. całego długu Skarbu Państwa).

INFOR Kalkulatory – narzędzia, którym ufa biznesDarmowe kalkulatory - Sprawdź
kal1.png
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: PAP
oprac. Kamil Nowak

Redaktor i wydawca strony głównej, z redakcjami Grupy Infor (Forsal.pl, Dziennik.pl, GazetaPrawna.pl, Infor.pl, ZdrowieGO.pl) związany od 2010 roku. Zajmuje się tematyką stosunków międzynarodowych, polityki gospodarczej i technologicznej, bezpieczeństwa, a także psychologią, zarządzaniem i pracą. Wcześniej zajmował się naukowo teoriami społeczeństwa sieci. 

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraJak bardzo zadłużona jest Polska? Nowe dane robią wrażenie »
Tematy: zadłużenieSkarb Państwadług publiczny
Powiązane
AI napędzi polską gospodarkę, ale są też koszty. Grubo ponad ćwierć miliona osób może stracić pracę
AI napędzi polską gospodarkę, ale są też koszty. Grubo ponad ćwierć miliona osób może stracić pracę
Port Polska, wizualizacja autorstwa Foster+Partners
Port Polska będzie większy niż zakładano. Zapowiedziano start budowy
PPK - Pracownicze Plany Kapitałowe
Czy środki zgromadzone na rachunku PPK można wypłacić po śmierci uczestnika? To zależy
Zobacz
|
Europa ma już w pełni autonomiczny system nawigacji Galileo. Teraz wysyła amerykański GPS na emeryturę.
To już pewne - nowa nawigacja w aucie. Pożegnanie z GPS i rewolucja w nawigacji satelitarnej: co w zamian
gotówka, limit, ograniczenie, wypłata, bankomaty
Koniec z wypłatami gotówki w bankomatach. Weszły w życie nowe ograniczenia. Jakiej kwoty nie będzie już można wypłacić?
ppk
Zmiany w programie PPK w 2026 roku. Pracownik, który nie chce oszczędzać w PPK, będzie musiał częściej składać pisemną rezygnację?
limit, paliwo, rząd, ropa, ceny paliw
Koniec limitu cen na stacjach paliw w całej Polsce. Droższe paliwo od tego momentu
PPK - Pracownicze Plany Kapitałowe
Czy środki zgromadzone na rachunku PPK można wypłacić po śmierci uczestnika? To zależy
MBT Vision 2032
Program MARTE wchodzi w nową fazę. Europejski czołg buduje 11 krajów – bez Polski
Zapisz się na newsletter
Zapraszamy na newsletter Forsal.pl zawierający najważniejsze i najciekawsze informacje ze świata gospodarki, finansów i bezpieczeństwa.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj