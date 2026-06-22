Kiedy początek budowy lotniska?

W połowie września ruszy budowa Portu Polska. Wtedy, na terenie gminy Baranów, rozpoczną się ciężkie prace w miejscu, gdzie w 2032 roku otwarte ma zostać nowe lotnisko. Wykonawcą tego etapu - nazywanego palowaniem - jest Budimex, który otrzyma za to 145,9 mln zł. W poniedziałek 22 czerwca firma podpisała umowę ze spółką CPK.

Prace polegać mają na wykonaniu 8 194 pali oraz kolumn o długości 9-30 metrów. Mają one wzmocnić grunt, na którym stanie terminal lotniczy oraz dworzec kolejowy. Wykonawca ma czas do początku 2028 roku. Wtedy pałeczkę przejmie firma budująca obiekty naziemne.

Wykonawca zapewnia, że już w lipcu rozpocznie budowę próbnych pali. Wtedy też przejmie teren budowy. We wrześniu planowany jest start prac. Prezes Budimeksu zapewnia, że całość uda się skończyć nawet przed ostatecznym terminem kontraktowym wyznaczonym na początek 2028 roku.

„To symboliczny moment”

- Przechodzimy od etapu prac przygotowawczych, projektowania do prac wykonawczych. Wjechanie koparki to symboliczny moment, który otwiera daną realizację - powiedział Dariusz Klimczak, minister infrastruktury.

Zapewnił, że kluczowe dla „ruszenia” z tym projektem było przeniesienie biura pełnomocnika rzecznika ds. CPK do Ministerstwa Infrastruktury. Na spotkaniu był zarówno Maciej Lasek – do piątku piastujący tę funkcję, jak i Piotr Malepszak – obecny pełnomocnik.

- Gdy zaczynaliśmy prace, w tym zespole, staraliśmy się zsynchronizować działania. Jednocześnie zacząć budowę, jaki i zakupić samoloty dla LOT-u, podpisać umowę na pociągi high-speed czy uzgodnić kwestię budowę Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej – dodał Klimczak.

Port Polska będzie większy

- To jest rzeczywiste rozpoczęcie prac konstrukcyjnych. Projekt jest realizowany zgodnie z harmonogramem - powiedział Maciej Lasek. Następnie podsumował swoją dotychczasową pracę, podziękował za ostatnie dwa lata pracy w resorcie i ogłosił swoje odejście także ze stanowiska wiceministra ds. lotnictwa.

- Niedługo spółka ogłosi powiększenie lotniska. Na dzień otwarcia będzie więcej niż 34 mln pasażerów. Pracowaliśmy nad tym wspólnie, żeby stworzyć najbardziej optymalną przepustowość – dodał Lasek.

Spółka wzięła pod uwagę analizy ruchu lotniczego. Według obecnych prognoz w Polsce coraz więcej osób będzie korzystać z podróży samolotem. Poza tym kluczowe okazało się powiększenie floty samolotów przez LOT – co ma pozwolić na zwiększenie ruchu w Porcie Polska.

Na czym polecać ma rozbudowa Portu Polska? Powiększony zostanie pirs „E”, który pierwotnie był planowany do realizacji w drugim etapie. - Umownie pracujemy nad wersją nazywaną Pal1, która obejmuje przepustowość na etapie 44 mln pasażerów - powiedział Dariusz Kuś, wiceprezes CPK.

To nie jedyna nowość. Piotr Malepszak, nowy rządowy pełnomocnik ds. CPK zapowiedział, że wkrótce zleci budowę łącznika miedzy nową stacja kolejową w Porcie Polska a CMK (Centralna Magistrala Kolejowa). To brakujący element, który pozwoli na przyspieszenie czasu przejazdu pociągów z lotniska w stronę Krakowa i Katowic.

Kiedy budowa terminala?

W czasie konferencji wielokrotnie podkreślano, że nie jest to największa umowa, ale kluczowa – z racji harmonogramu prac. Bez fundamentów nie może ruszyć ani budowa terminala, ani dworca kolejowego.

Pięć konsorcjów startuje w dialogu konkurencyjnym dotyczącym budowy samego terminala. – Niebawem zaprosimy je do złożenia ofert – powiedział Filip Czernicki, prezes CPK. Spółka chciałaby rozstrzygnąć przetarg jeszcze w tym roku.