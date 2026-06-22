AI napędzi polską gospodarkę, ale są też koszty. Grubo ponad ćwierć miliona osób może stracić pracę

Wpływ AI na polską gospodarkę

W poniedziałek w Ministerstwie Finansów odbyła się prezentacja raportu Banku Światowego pod tytułem „Navigating the Age of AI”, który jest poświęcony wpływowi sztucznej inteligencji na polską gospodarkę w najbliższych latach.

Wzrost PKB w górę nawet o 12 proc.

Z opracowania wynika, że implementacja AI przez polskie firmy może przyspieszyć wzrost PKB w Polsce o nawet 12 proc. do 2035 r. Przy czym skala tego przyspieszenia wzrostu zależy m.in. od mobilności siły roboczej czy od tego, jakie będą źródła finansowania implementacji AI (krajowe czy zagraniczne), a także od tempa, w jakim polskie firmy nauczą się korzystać ze sztucznej inteligencji – im szybciej to się stanie, tym większe będzie przyspieszenie wzrostu PKB.

W analizie wskazano, że sztuczna inteligencja może przyspieszyć rozwój usług programistycznych czy informatycznych, ale także może pomóc budownictwu, które dzięki AI może urosnąć o dodatkowe ponad 23 proc. w stosunku do sytuacji, kiedy nie następują żadne zmiany (w raporcie określono to jak bussines as usual).

Spadek zatrudnienia

Według autorów, AI może także pozytywnie wpłynąć na rozwój usług finansowych, jednakże już nie na zatrudnienie w tym sektorze. To bowiem może spaść o prawie 24 proc. (w usługach finansowych i w ubezpieczeniach). Bank Światowy spodziewa się spadku zatrudnienia także wśród programistów i w usługach informatycznych, ale za to oczekuje, że więcej osób będzie pracować w budownictwie (wzrost o prawie 19 proc.). Generalnie Bank Światowy oczekuje spadku liczby miejsc pracy wskutek zwiększonego wykorzystania AI przez Polskę, ale w wersji, w której założona jest wysoka mobilność siły roboczej, ten spadek wynosi tylko 3 tys. etatów, zaś w sytuacji niskiej mobilności – aż 341 tys.

Z raportu Banku Światowego wynika również, że rewolucja AI odbije się na budżecie państwa. Z szacunków wynika, że będzie ona obniżać wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz ze składek na ubezpieczenia społeczne, a skala tego spadku w 2026 r. wyniesie 0,2 proc. PKB w przypadku PIT oraz 0,6 proc. PKB w przypadku składek. Wzrosną za to wpływy z podatku od firm (o 0,1 proc. PKB) oraz z VAT (o 0,3 proc.).