Sprzedaż detaliczna na plusie. Polacy wydawali więcej niż rok temu

Sprzedaż detaliczna
Sprzedaż detaliczna w cenach stałych w maju 2026 r. wzrosła o 3,0 proc. w ujęciu rocznym, a w ujęciu miesięcznym spadła o 1,7 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny. Sprzedaż detaliczna w cenach bieżących w ubiegłym miesiącu wzrosła o 4,4 proc. rdr.
Konsensus przygotowany przez PAP Biznes wskazywał na wzrost sprzedaży detalicznej w cenach stałych rdr o 3,8 proc. i spadek o 1,0 proc. w ujęciu mdm.
W cenach bieżących, ekonomiści ankietowani przez PAP Biznes spodziewali się wzrostu o 5,4 proc. rdr.
Poniżej dane o dynamice sprzedaży detalicznej w cenach stałych w maju i kwietniu:
maj
maj
kwiecień
kwiecień
rdr
mdm
rdr
mdm
ogółem
3,0
-1,7
1,3
-0,8
pojazdy mechaniczne
2,1
-1,0
0,8
-10,9
paliwa
9,9
-9,0
25,6
13,4
żywność, napoje, wyroby tytoniowe
-2,8
-2,8
-5,8
-1,5
pozostała sprzedaż w niewyspecjalizowanych sklepach
-
-
-
-
leki, kosmetyki
9,3
-1,2
9,1
1,4
odzież, obuwie
3,8
9,8
-9,5
-11,7
meble, AGD, RTV
4,5
0,4
1
-2,1
prasa, książki
-0,6
7,9
-5,9
2,7
pozostałe
10,8
2,4
5,5
-1,7
Redaktor i wydawca strony głównej, z redakcjami Grupy Infor (Forsal.pl, Dziennik.pl, GazetaPrawna.pl, Infor.pl, ZdrowieGO.pl) związany od 2010 roku. Zajmuje się tematyką stosunków międzynarodowych, polityki gospodarczej i technologicznej, bezpieczeństwa, a także psychologią, zarządzaniem i pracą. Wcześniej zajmował się naukowo teoriami społeczeństwa sieci.