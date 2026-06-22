Sprzedaż detaliczna na plusie. Polacy wydawali więcej niż rok temu

Sprzedaż detaliczna

Sprzedaż detaliczna w cenach stałych w maju 2026 r. wzrosła o 3,0 proc. w ujęciu rocznym, a w ujęciu miesięcznym spadła o 1,7 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny. Sprzedaż detaliczna w cenach bieżących w ubiegłym miesiącu wzrosła o 4,4 proc. rdr.

Konsensus przygotowany przez PAP Biznes wskazywał na wzrost sprzedaży detalicznej w cenach stałych rdr o 3,8 proc. i spadek o 1,0 proc. w ujęciu mdm.

W cenach bieżących, ekonomiści ankietowani przez PAP Biznes spodziewali się wzrostu o 5,4 proc. rdr.

Poniżej dane o dynamice sprzedaży detalicznej w cenach stałych w maju i kwietniu: