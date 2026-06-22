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Sprzedaż detaliczna na plusie. Polacy wydawali więcej niż rok temu

oprac. Kamil Nowakredaktor, wydawca
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dzisiaj, 10:08
Sprzedaż detaliczna na plusie. Polacy wydawali więcej niż rok temu
Sprzedaż detaliczna na plusie. Polacy wydawali więcej niż rok temu/shutterstock
Maj przyniósł dalszy wzrost sprzedaży detalicznej, choć jego tempo pozostało umiarkowane. Według danych GUS sprzedaż w cenach stałych była o 3,0 proc. wyższa niż rok wcześniej, podczas gdy miesiąc do miesiąca odnotowano spadek o 1,7 proc.

Sprzedaż detaliczna

Sprzedaż detaliczna w cenach stałych w maju 2026 r. wzrosła o 3,0 proc. w ujęciu rocznym, a w ujęciu miesięcznym spadła o 1,7 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny. Sprzedaż detaliczna w cenach bieżących w ubiegłym miesiącu wzrosła o 4,4 proc. rdr.

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Konsensus przygotowany przez PAP Biznes wskazywał na wzrost sprzedaży detalicznej w cenach stałych rdr o 3,8 proc. i spadek o 1,0 proc. w ujęciu mdm.

W cenach bieżących, ekonomiści ankietowani przez PAP Biznes spodziewali się wzrostu o 5,4 proc. rdr.

Poniżej dane o dynamice sprzedaży detalicznej w cenach stałych w maju i kwietniu:

maj

maj

kwiecień

kwiecień

rdr

mdm

rdr

mdm

ogółem

3,0

-1,7

1,3

-0,8

pojazdy mechaniczne

2,1

-1,0

0,8

-10,9

paliwa

9,9

-9,0

25,6

13,4

żywność, napoje, wyroby tytoniowe

-2,8

-2,8

-5,8

-1,5

pozostała sprzedaż w niewyspecjalizowanych sklepach

-

-

-

-

leki, kosmetyki

9,3

-1,2

9,1

1,4

odzież, obuwie

3,8

9,8

-9,5

-11,7

meble, AGD, RTV

4,5

0,4

1

-2,1

prasa, książki

-0,6

7,9

-5,9

2,7

pozostałe

10,8

2,4

5,5

-1,7

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Źródło: PAP
oprac. Kamil Nowak

Redaktor i wydawca strony głównej, z redakcjami Grupy Infor (Forsal.pl, Dziennik.pl, GazetaPrawna.pl, Infor.pl, ZdrowieGO.pl) związany od 2010 roku. Zajmuje się tematyką stosunków międzynarodowych, polityki gospodarczej i technologicznej, bezpieczeństwa, a także psychologią, zarządzaniem i pracą. Wcześniej zajmował się naukowo teoriami społeczeństwa sieci. 

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Tematy: GUShandelsprzedaż detaliczna
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