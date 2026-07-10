Taka temperatura oznacza, że szef musi dać wolne. Jeden szczegół rozczaruje pracowników

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Rozporządzenie o upałach w pracy podpisane, oto dopuszczalna temperatura. Kiedy nowe przepisy wejdą w życie?

Beata Jasina-Wojtalak
Beata Jasina-WojtalakRedaktorka Forsal.pl zajmująca się zagadnieniami społecznymi
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51 minut temu
Upał w pracy
Rozporządzenie o upałach w pracy podpisane. Przepisy wejdą w życie dopiero w 2027 roku/Shutterstock
Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podpisała rozporządzenie o pracy w upałach. Gdy temperatura w pomieszczeniu przekroczy 35 stopni, praca będzie musiała zostać wstrzymana, w przypadku ciężkich prac wykonywanych na zewnątrz jest to temperatura 32 stopni. Kiedy nowe przepisy wejdą w życie?

Szumnie zapowiadany koniec pracy w ekstremalnych warunkach pogodowych (dokładniej: w upale) faktycznie nadejdzie, jednak nie w 2026, a dopiero w 2027 roku. Rozporządzenie zostało podpisane, jednak przepisy wejdą w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Koniec pracy w upale. Oto maksymalna dopuszczalna temperatura

Obecne przepisy wymagają jedynie, by pracodawca w czasie wysokich temperatur zapewnił pracownikom wodę. Rozporządzenie to zmienia, wprowadzając sztywne progi temperaturowe, po przekroczeniu określonych pułapów praca będzie musiała zostać wstrzymana. Chodzi o:

  • 35 °C w pomieszczeniach pracy – dla każdego rodzaju prac,
  • 32 °C na otwartej przestrzeni – wyłącznie dla prac ciężkich.

Ważne

Wstrzymanie prac ma obowiązywać tylko w czasie faktycznego przekroczenia tych progów, a nie w oparciu o prognozy.

Dodatkowo rozporządzenie wprowadza progi temperatur, po osiągnięciu których pracodawcy będą zobowiązani do podjęcia konkretnych działań ograniczających wzrost temperatury albo – jeśli to niemożliwe – zastosowania odpowiednich rozwiązań organizacyjnych.

Oznacza to, że w zależności od warunków, specyfiki pracy, tego czy jest wykonywana wewnątrz czy na zewnątrz, pracodawca może:

  • zdecydować się na montaż klimatyzacji,
  • wprowadzić dodatkowe przerwy,
  • skrócić czas pracy,
  • zmienić jej organizację w taki sposób, żeby uniknąć pracy w najgorętszych godzinach dnia.
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Kiedy pracodawca musi zadbać o obniżenie temperatury w miejscu pracy?

W pomieszczeniach pracy – rozwiązania techniczne i organizacyjne, gdy temperatura osiągnęła:

  • 28 °C dla prac w pomieszczeniu,
  • 25 °C dla prac ciężkich w pomieszczeniu.
  • na otwartej przestrzeni - wyłącznie rozwiązania organizacyjne - 25 °C dla każdego rodzaju prac.

Pracodawcy będą zobowiązani do podjęcia konsultacji stosowanych rozwiązań organizacyjnych z pracownikami w ramach komisji BHP. Rozporządzenie wprowadza katalog wyjątków od obowiązku czasowego wstrzymania prac. Katalog ten wynika z konieczności zapewnienia niezakłóconego dostępu do podstawowych usług publicznych. Wyłączenia są również konieczne z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa i obywateli oraz zapewnienia ciągłości opieki nad pacjentami.

35 stopni w pracy i wolne? Tak, ale nie w 2026 roku

Ostatnia fala upałów, podczas której w wielu regionach Polski temperatury dochodziły do niemal 40 st. C, ponownie wywołała dyskusję o bezpieczeństwie pracowników wykonujących obowiązki zarówno w biurach, halach produkcyjnych, jak i na otwartej przestrzeni.

Właśnie ekstremalne temperatury oraz prognozy wskazujące, że takie zjawiska będą występować coraz częściej, skłoniły Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej do nadania projektowi wysokiego priorytetu. Ministra Agnieszka Dziemianowicz-Bąk zwróciła się o możliwie szybkie procedowanie rozporządzenia, podkreślając, że zmiany klimatu wymagają szybkiego dostosowania przepisów chroniących zdrowie i życie pracowników.

Niestety - wbrew oczekiwaniom - przepisy nie wejdą w życie w 2026 roku, ale dopiero w styczniu 2027 roku. Jeśli tego lata ponownie temperatury znacząco wzrosną, pracownicy nie mogą więc liczyć na przerwanie pracy.

Podstawa prawa

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 lipca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy

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Źródło: forsal.pl
Beata Jasina-Wojtalak
Beata Jasina-Wojtalak

Absolwentka filologii polskiej i studiów z zakresu samorządu terytorialnego i polityki regionalnej na Uniwersytecie Warszawskim. Zajmuje się tematyką społeczną, zdrowotną oraz zagadnieniami związanymi z zabezpieczeniem społecznym i świadczeniami dla rodzin, seniorów oraz osób bezrobotnych. W przeszłości związana z wydawnictwami Edipresse Polska i ZPR Media. W swojej pracy koncentruje się na wyjaśnianiu przepisów w przystępny sposób. Zainteresowana reportażem społecznym i tematyką feministyczną.

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Tematy: MRPiPSpraca w upalebezpieczne i higieniczne warunki pracy
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