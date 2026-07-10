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GUS: Rynek pośrednictwa kredytowego wzrósł o 24 proc. do 124,9 mld zł. Tempo wzrostu wyhamowało

Oliwia Zielińska
oprac. Oliwia Zielińska
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dzisiaj, 13:42
kredyt, pieniądze, złotówki, kredyt hipoteczny
kredyt/Shutterstock
Przedsiębiorstwa pośrednictwa kredytowego udzieliły w 2025 r. kredytów i pożyczek o wartości 124,9 mld zł, czyli o 24,3 proc. więcej niż rok wcześniej – wynika z danych GUS. Rynek rośnie trzeci rok z rzędu, jednak dynamika wzrostu wyraźnie osłabła po ponad 50. proc. wzroście odnotowanym w 2024 r.

Z danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) wynika, że w ciągu dwóch lat wartość kredytów i pożyczek udzielonych przez przedsiębiorstwa pośrednictwa kredytowego wzrosła z 66,6 mld zł w 2023 r. do 124,9 mld zł w 2025 r. O ile jednak w 2024 r. rynek urósł o ponad połowę, to w ubiegłym roku tempo wzrostu spadło do 24,3 proc.

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Kredyty hipoteczne nadal napędzają rynek

Największy udział w wartości zawartych umów miały kredyty hipoteczne, które odpowiadały za 48,5 proc. całego rynku. Na drugim miejscu znalazły się pożyczki udzielane ze środków własnych (44,7 proc.), a na trzecim kredyty i pożyczki gotówkowe z udziałem 5,7 proc.

GUS: Ponad 112 mld zł trafiło do klientów indywidualnych

W 2025 r. przedsiębiorstwa pośrednictwa kredytowego i udzielające pożyczek ze środków własnych zawarły umowy o łącznej wartości 124,9 mld zł. Z tej kwoty 112,3 mld zł przypadło na osoby fizyczne, natomiast 12,6 mld zł na przedsiębiorców. Badanie objęło 174 przedsiębiorstwa prowadzące działalność w tym sektorze.

Sprzedaż internetowa odpowiada już za jedną trzecią rynku

Kanał internetowy odpowiadał za 42,3 mld zł wartości zawartych umów, co stanowiło 33,9 proc. całego rynku. Nadal największy udział miała jednak sprzedaż prowadzona bezpośrednio w placówkach 37,1 proc. wartości wszystkich kredytów i pożyczek.

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Źródło: GUS
Oliwia Zielińska
oprac. Oliwia Zielińska

Specjalizuje się w tematach z pogranicza bezpieczeństwa, finansów i technologii. Publikuje w serwisach Grupy INFOR, m.in. na Dziennik.pl i Forsal.pl.

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Tematy: kredytykredyty hipotecznedane GUSpożyczki
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