Te produkty z kartą Moja Biedronka otrzymasz za darmo. Trzeba się pospieszyć

Diana Bartosiuk
dzisiaj, 08:48
Posiadacze karty Moja Biedronka mają pretekst, by do soboty pojawić się w sklepie tej sieci. Część produktów dostaną zupełnie za darmo: na liście piątkowych i sobotnich gratisów w sklepach Biedronka znalazły się pieluchy, sery, wędliny, makarony, soki, chemia, słodycze. Promocja obowiązuje tylko do soboty 9 maja włącznie.

Sieć sklepów Biedronka regularnie przygotowuje akcje promocyjne obejmujące zarówno produkty spożywcze, jak i chemię gospodarczą czy kosmetyki. Najczęściej pojawiają się oferty typu „1+1 gratis”, „2+1 gratis” albo rabaty dostępne wyłącznie z kartą lub aplikacją Moja Biedronka. Najbliższe dni to dobra okazja do tego, by uzupełnić zapasy.

Darmowe produkty w Biedronce, promocje 1+1 i 2+1

To nie pierwsza tego typu akcja promocyjna, w której za darmo można otrzymać drugi lub trzeci taki sam produkt lub produkt w ramach danej kategorii. Tym razem z promocji skorzystają wyłącznie posiadacze karty Moja Biedronka.

Promocją zostały objęte popularne produkty spożywcze i chemia domowa, także pieluchy i chusteczki nawilżane dla dzieci. Trzeba się jednak spieszyć: gratisowe produkty można odebrać tylko do soboty 9 maja włącznie. Warto pamiętać, że w najbliższą niedzielę sklepy będą zamknięte.

Te produkty Biedronka rozdaje za darmo

Klienci posiadający kartę Moja Biedronka mogą uzupełnić zapasy w kilku kategoriach.

Promocją 1+1 gratis objęto następujące produkty:

  • Ser Światowid (każda z dwóch sztuk za 4,99 zł),
  • wybrane ciastka,
  • wszystkie pieluchomajtki Pampers Pants,
  • płyn do płukania Lenor,
  • kapsułki do prania Persil.

Promocja 2+1 dotyczy produktów:

  • wszystkie twarogi i serki wiejskie Delikate,
  • wędliny w plastrach Kraina Wędlin,
  • wszystkie makarony Pastani,
  • wszystkie produkty Tymbark,
  • wszystkie czekolady Wedel,
  • chusteczki nawilżane Dada.

Wyżej wymienione gratisy odebrać można w sklepach sieci Biedronka do soboty 9 maja, jednak warto się pospieszyć: produkty z pewnością będą cieszyły się sporą popularnością, zatem półki mogą pustoszeć szybciej.

Ważne

Koniecznie trzeba pamiętać o zabraniu karty Moja Biedronka lub telefonu z aplikacją. Promocje działają również po zeskanowaniu aplikacji z przypisaną do niej wirtualną kartą Moja Biedronka.

