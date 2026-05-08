Sieć sklepów Biedronka regularnie przygotowuje akcje promocyjne obejmujące zarówno produkty spożywcze, jak i chemię gospodarczą czy kosmetyki. Najczęściej pojawiają się oferty typu „1+1 gratis”, „2+1 gratis” albo rabaty dostępne wyłącznie z kartą lub aplikacją Moja Biedronka. Najbliższe dni to dobra okazja do tego, by uzupełnić zapasy.

Darmowe produkty w Biedronce, promocje 1+1 i 2+1

To nie pierwsza tego typu akcja promocyjna, w której za darmo można otrzymać drugi lub trzeci taki sam produkt lub produkt w ramach danej kategorii. Tym razem z promocji skorzystają wyłącznie posiadacze karty Moja Biedronka.

Promocją zostały objęte popularne produkty spożywcze i chemia domowa, także pieluchy i chusteczki nawilżane dla dzieci. Trzeba się jednak spieszyć: gratisowe produkty można odebrać tylko do soboty 9 maja włącznie. Warto pamiętać, że w najbliższą niedzielę sklepy będą zamknięte.

Te produkty Biedronka rozdaje za darmo

Klienci posiadający kartę Moja Biedronka mogą uzupełnić zapasy w kilku kategoriach.

Promocją 1+1 gratis objęto następujące produkty:

Ser Światowid (każda z dwóch sztuk za 4,99 zł),

wybrane ciastka,

wszystkie pieluchomajtki Pampers Pants,

płyn do płukania Lenor,

kapsułki do prania Persil.

Promocja 2+1 dotyczy produktów:

wszystkie twarogi i serki wiejskie Delikate,

wędliny w plastrach Kraina Wędlin,

wszystkie makarony Pastani,

wszystkie produkty Tymbark,

wszystkie czekolady Wedel,

chusteczki nawilżane Dada.

Wyżej wymienione gratisy odebrać można w sklepach sieci Biedronka do soboty 9 maja, jednak warto się pospieszyć: produkty z pewnością będą cieszyły się sporą popularnością, zatem półki mogą pustoszeć szybciej.