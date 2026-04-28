Nastroje Polaków w kwietniu 2026. Poprawa w każdym z badanych wymiarów

Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS) zbadało nastroje społeczne Polaków w kwietniu. „Nastroje społeczne mniej lub bardziej wyraźnie poprawiły się w każdym z badanych przez nas wymiarów” – podkreślili autorzy badania.

Wzrósł odsetek pozytywnych ocen sytuacji w kraju

W porównaniu z marcem wzrósł odsetek pozytywnych ocen ogólnej sytuacji w kraju – z 28 proc. do 34 proc., a negatywnych spadł z 49 proc. do 44 proc. Bez sprecyzowanego zdania w tej sprawie było 22 proc. respondentów.

„Sytuację w kraju negatywnie oceniają ponadprzeciętnie często osoby w wieku 35–44 lata (53 proc.), gorzej wykształcone (59 proc. w grupie z wykształceniem podstawowym lub gimnazjalnym wobec 37 proc. wśród tych z wykształceniem wyższym), źle oceniające swoje warunki materialne (73 proc. wobec 39 proc. wśród oceniających je jako dobre) oraz wyznające poglądy prawicowe (60 proc. wobec 30 proc. wśród zwolenników lewicy)” – wyjaśnili autorzy badania.

Nastroje poprawiły się w każdym z badanych wymiarów

Respondenci zapytani zostali również o to, czy ich zdaniem w ciągu najbliższego roku sytuacja w Polsce poprawi się, pogorszy, czy też się nie zmieni. 19 proc. odpowiedziało, że sytuacja się poprawi, 46 proc., że się nie zmieni, a 26 proc. było zdania, że się pogorszy. Odpowiedź „trudno powiedzieć” wybrało 9 proc. ankietowanych. Udział optymistycznych prognoz w porównaniu z ubiegłym miesiącem zwiększył się o 6 punktów procentowych, a pesymistycznych spadł o 9 punktów.

CBOS zapytało też o ogólną ocenę obecnej sytuacji politycznej w Polsce. W porównaniu z marcowym badaniem wzrósł odsetek pozytywnych ocen z 11 proc. do 13 proc. Spadł natomiast udział ocen krytycznych z 46 proc. do 42 proc. Zwiększył się również odsetek odpowiedzi sugerujących, że sytuacja polityczna nie jest ani dobra, ani zła – z 35 proc. do 40 proc.

Z badania wynika, że sytuację polityczną za złą uznają częściej mężczyźni (48 proc. wobec 36 proc. wśród kobiet). Takie zdanie mają również częściej badani źle oceniający swoją sytuację materialną (78 proc. wobec 38 proc. wśród oceniających ją jako dobrą).

Negatywne oceny przeważają również wśród respondentów o prawicowych poglądach politycznych (59 proc. wobec 34 proc. wśród respondentów o poglądach lewicowych).

W kwietniowym badaniu wzrósł również udział optymistycznych prognoz odnoszących się do sytuacji politycznej w ciągu najbliższego roku w Polsce (z 10 proc. w marcu do 13 proc.), choć wciąż wśród respondentów dominuje opinia, że sytuacja pozostanie bez zmian (56 proc. w kwietniu). Spadł natomiast z 28 proc. do 21 proc. odsetek osób, które uważają, że sytuacja polityczna pogorszy się.

Jak Polacy oceniają sytuację gospodarczą?

Poprawiły się także oceny respondentów w sprawie sytuacji gospodarczej. Z 35 proc. do 36 proc. wzrósł odsetek ocen pozytywnych, z 29 proc. do 24 proc. spadł udział głosów krytycznych, a z 32 proc. do 35 proc. wzrósł odsetek odpowiedzi, że sytuacja nie jest „ani dobra, ani zła”. Wzrósł też odsetek odpowiedzi, że sytuacja w perspektywie najbliższego roku poprawi się – z 16 proc. do 19 proc. Spadł z kolei z 31 proc. do 24 proc. udział głosów pesymistycznych. Większość nadal uważa jednak, że sytuacja nie ulegnie zmianie (47 proc. wobec 42 proc. w marcu).

CBOS zapytało również respondentów o obecny poziom życia ich rodzin. W porównaniu z marcem z 63 proc. do 66 proc. wzrósł odsetek odpowiedzi pozytywnych, a z 6 proc. do 5 proc. zmalał odsetek negatywnych. Spadł także z 31 proc. do 28 proc. udział odpowiedzi „ani dobrze, ani źle”. Poprawiły się także oceny warunków materialnych gospodarstw domowych ankietowanych. Udział pozytywnych ocen wzrósł z 63 proc. do 70 proc., a negatywnych utrzymał się na poziomie 4 proc. Bez sprecyzowanego zdania w tej kwestii było 26 proc. osób wobec 33 proc. w marcu.

Badanie zrealizowano 9-19 kwietnia 2026 r. na próbie 944 osób (w tym: 58,9 proc. metodą CAPI, 22,5 proc. – CATI i 18,6 proc. – CAWI).