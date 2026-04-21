Produkcja przemysłowa w górę. Analitycy zaskoczeni wynikami

GUS: Produkcja przemysłowa w marcu 2026

Analitycy ankietowani przez PAP Biznes spodziewali się wzrostu produkcji o 4,2 proc. rdr i w ujęciu miesiąc do miesiąca wzrostu o 11,3 proc.

Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, w marcu produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 8,8 proc. wyższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 7,0 proc. wyższym niż w lutym br.

Poniżej wyniki produkcji przemysłowej w marcu i lutym.

marzec marzec luty luty rdr mdm rdr mdm PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA 9,4 17,2 1,3* 2,5* górnictwo i wydobywanie 21,1 4,7 19,5* 9,6 przetwórstwo przemysłowe 9,1 19,7 0,0* 3,2* wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 7,4 -11,0 12,1* -8,9 dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami, rekultywacja 9,9 13,7 2,6* 0,0*

* - dane skorygowane

Wzrost produkcji przemysłowej w 28 na 34 działy

Produkcja przemysłowa w marcu rosła w 28 spośród 34 działów - podał Główny Urząd Statystyczny.

Według wstępnych danych, w marcu produkcja rosła m.in. w naprawie, konserwacji i instalowaniu maszyn i urządzeń – o 35,3 proc., w produkcji pozostałego sprzętu transportowego – o 19,5 proc., maszyn i urządzeń – o 13,0 proc., napojów – o 12,9 proc., artykułów spożywczych – o 11,2 proc., gumy i tworzyw sztucznych – o 11,1 proc., wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych – o 10,9 proc., w gospodarce odpadami; odzysku surowców – o 10,2 proc., w produkcji chemikaliów i wyrobów chemicznych – o 9,9 proc.

Z kolei spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z marcem 2025 roku, wystąpił w 6 działach, m.in. w produkcji wyrobów tytoniowych – o 10,3 proc., wyrobów tekstylnych – o 6,1 proc., metali – o 2,5 pro.