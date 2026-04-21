Produkcja przemysłowa w górę. Analitycy zaskoczeni wynikami

GUS: Produkcja przemysłowa w marcu 2026
Analitycy ankietowani przez PAP Biznes spodziewali się wzrostu produkcji o 4,2 proc. rdr i w ujęciu miesiąc do miesiąca wzrostu o 11,3 proc.
Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, w marcu produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 8,8 proc. wyższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 7,0 proc. wyższym niż w lutym br.
Poniżej wyniki produkcji przemysłowej w marcu i lutym.
marzec
marzec
luty
luty
rdr
mdm
rdr
mdm
PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA
9,4
17,2
1,3*
2,5*
górnictwo i wydobywanie
21,1
4,7
19,5*
9,6
przetwórstwo przemysłowe
9,1
19,7
0,0*
3,2*
wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
7,4
-11,0
12,1*
-8,9
dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami, rekultywacja
9,9
13,7
2,6*
0,0*
* - dane skorygowane
Wzrost produkcji przemysłowej w 28 na 34 działy
Produkcja przemysłowa w marcu rosła w 28 spośród 34 działów - podał Główny Urząd Statystyczny.
Według wstępnych danych, w marcu produkcja rosła m.in. w naprawie, konserwacji i instalowaniu maszyn i urządzeń – o 35,3 proc., w produkcji pozostałego sprzętu transportowego – o 19,5 proc., maszyn i urządzeń – o 13,0 proc., napojów – o 12,9 proc., artykułów spożywczych – o 11,2 proc., gumy i tworzyw sztucznych – o 11,1 proc., wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych – o 10,9 proc., w gospodarce odpadami; odzysku surowców – o 10,2 proc., w produkcji chemikaliów i wyrobów chemicznych – o 9,9 proc.
Z kolei spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z marcem 2025 roku, wystąpił w 6 działach, m.in. w produkcji wyrobów tytoniowych – o 10,3 proc., wyrobów tekstylnych – o 6,1 proc., metali – o 2,5 pro.