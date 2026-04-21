Produkcja przemysłowa w górę. Analitycy zaskoczeni wynikami

oprac. Kamil Nowak
dzisiaj, 10:09
Produkcja przemysłowa w marcu 2026 r. wzrosła o 9,4 proc. rdr, a w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosła o 17,2 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny.

GUS: Produkcja przemysłowa w marcu 2026

Analitycy ankietowani przez PAP Biznes spodziewali się wzrostu produkcji o 4,2 proc. rdr i w ujęciu miesiąc do miesiąca wzrostu o 11,3 proc.

Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, w marcu produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 8,8 proc. wyższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 7,0 proc. wyższym niż w lutym br.

Poniżej wyniki produkcji przemysłowej w marcu i lutym.

marzec

luty

rdr

mdm

rdr

mdm

PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA

9,4

17,2

1,3*

2,5*

górnictwo i wydobywanie

21,1

4,7

19,5*

9,6

przetwórstwo przemysłowe

9,1

19,7

0,0*

3,2*

wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

7,4

-11,0

12,1*

-8,9

dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami, rekultywacja

9,9

13,7

2,6*

0,0*

* - dane skorygowane

Wzrost produkcji przemysłowej w 28 na 34 działy

Produkcja przemysłowa w marcu rosła w 28 spośród 34 działów - podał Główny Urząd Statystyczny.

Według wstępnych danych, w marcu produkcja rosła m.in. w naprawie, konserwacji i instalowaniu maszyn i urządzeń – o 35,3 proc., w produkcji pozostałego sprzętu transportowego – o 19,5 proc., maszyn i urządzeń – o 13,0 proc., napojów – o 12,9 proc., artykułów spożywczych – o 11,2 proc., gumy i tworzyw sztucznych – o 11,1 proc., wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych – o 10,9 proc., w gospodarce odpadami; odzysku surowców – o 10,2 proc., w produkcji chemikaliów i wyrobów chemicznych – o 9,9 proc.

Z kolei spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z marcem 2025 roku, wystąpił w 6 działach, m.in. w produkcji wyrobów tytoniowych – o 10,3 proc., wyrobów tekstylnych – o 6,1 proc., metali – o 2,5 pro.

Źródło: PAP
