Polska zbuduje elektryczny prom dla Estonii

„Potwierdzamy, że otrzymaliśmy oficjalną informację, iż złożyliśmy najkorzystniejszą ofertę w przetargu na prom dla Estonii” – przekazała PAP stocznia CRIST. W informacji podkreślono jednocześnie, że przed ostatecznym podpisaniem umowy musi upłynąć termin na ewentualne odwołania konkurencji. „Z ewentualnym komentarzem wstrzymamy się do oficjalnego zamknięcia przetargu i ogłoszenia wykonawcy promu” – dodano.

Informację o zwycięskiej ofercie gdyńskiej stoczni przekazała w czwartek bałtycka agencja BNS, która podała, że oferta gdyńskiej stoczni pokonała w finałowym etapie przetargu wspólną ofertę estońskiej stoczni Baltic Workboats AS i litewskiej stoczni UAB Vakaru Baltijos Laivu Statykla. Nowa jednostka ma być gotowa pod koniec 2028 roku i zastąpić wysłużony prom „Regula”.

Jaki będzie nowy statek dla Estonii?

Projekt zakłada budowę nowoczesnego, ekologicznego statku, który będzie zasilany energią elektryczną z akumulatorów ładowanych z lądu. Na wypadek sytuacji awaryjnych jednostka zostanie wyposażona w generatory napędzane biodieslem. Prom ma mieścić 380 pasażerów oraz 110 samochodów osobowych (lub 8 ciężarówek). Inwestycja zostanie wsparta kwotą 28 mln euro z Funduszu Modernizacyjnego UE.

Stocznia CRIST specjalizuje się w budowie statków, konstrukcji offshore, inżynierii morskiej, lądowej i cywilnej. Jako jedyna stocznia w Europie zbudowała trzy specjalistyczne jednostki do stawiania i serwisowania morskich farm wiatrowych. Ponadto bierze udział w budowie najdłuższego, podwodnego tunelu, który połączy Danię z Niemcami. Połączenie będzie składać się z autostrady oraz linii kolejowej, obejmując 18-kilometrowy tunel. (PAP)