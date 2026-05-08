Polska przygotowuje się na najgorsze. 10 krajów szykuje plany masowej ewakuacji

Jakub Laskowski
dzisiaj, 09:05
10 europejskich państw, w tym Polska, podejmą wspólne działania na rzecz przygotowania planów ewakuacji ludności na wypadek wojny lub poważnego kryzysu. Projekt, inspirowany doświadczeniami z Ukrainy, zakłada współpracę w obszarze organizacji transportu, koordynacji kontroli granicznych oraz wyznaczenia korytarzy przemieszczania się ludności.

Polska przygotowuje się na czarny scenariusz. Kraje Europy szykują się do masowej ewakuacji ludności

W projekcie bierze udział dziesięć państw Europy. To Polska, Niemcy, Estonia, Łotwa, Litwa, Szwecja, Norwegia, Finlandia, Islandia oraz Dania. Wszystkie należą do NATO i w ostatnich latach wyraźnie zwiększyły działania obronne w odpowiedzi na rosnące napięcia związane z Rosją. Jak podkreślono w oświadczeniu przywołanym przez Reuters, porozumienie ma służyć lepszej ochronie ludności cywilnej na wypadek poważnych kryzysów lub konfliktu zbrojnego.

Porozumienie zakłada przygotowanie wspólnych rozwiązań dotyczących transportu, procedur granicznych, wyznaczania bezpiecznych tras ewakuacyjnych oraz zasad przyjmowania i rejestracji osób uciekających z zagrożonych obszarów. Szczególną uwagę przewidziano dla najbardziej wrażliwych grup, takich jak dzieci, osoby starsze i osoby z niepełnosprawnościami.

Polska wdraża system ochrony obywateli. Plany masowej ewakuacji równie ważne, co zbrojenia

Państwa bałtyckie – Estonia, Łotwa i Litwa – wcześniej wdrożyły podobne ustalenia, obejmujące scenariusze masowej ewakuacji w razie zagrożenia ze strony Rosji. Z kolei Finlandia, granicząca z Rosją na odcinku ponad 1300 km, zawarła w 2024 roku ze Szwecją osobne porozumienie dotyczące współpracy przy ewakuacji ludności.

Udział Polski w tej inicjatywie stanowi element szerszych działań na rzecz wzmacniania bezpieczeństwa wschodniej flanki NATO. Warszawa systematycznie zwiększa nakłady na obronność, unowocześnia siły zbrojne oraz rozwija mechanizmy reagowania kryzysowego. Wspólne planowanie ewakuacji jest mniej widowiskowe niż zakupy sprzętu wojskowego, ale równie istotne z punktu widzenia ochrony obywateli.

2477 gmin gotowych do masowej ewakuacji. Polska zakłada najgorszy scenariusz

Polski rząd zaprezentował wcześniej krajowy plan masowej ewakuacji ludności na wypadek konfliktu zbrojnego. Zakłada on działania oparte na określonych procedurach, w ramach których wojewódzkie struktury obrony cywilnej mają określić dostępne miejsca zakwaterowania, także w placówkach medycznych i domach pomocy społecznej, oraz zapewnić transport potrzebny do sprawnego przemieszczania mieszkańców.

Z końcem 2025 roku zakończono największe przedsięwzięcie planistyczne w historii polskiej administracji. Wszystkie 2477 gmin w kraju terminowo przekazały do urzędów wojewódzkich plany ewakuacyjne, domykając kluczowy dla bezpieczeństwa państwa proces. W efekcie procedury mogą zostać uruchomione natychmiast, a decyzje w sytuacjach kryzysowych mają zapadać w ciągu 15 minut.

Fundamentem całego systemu pozostaje ustawa z 5 grudnia 2024 roku o ochronie ludności i obronie cywilnej (Dz.U. 2024 poz. 1907), która obowiązuje od 1 stycznia 2025 roku. To ona zobowiązała samorządy do przygotowania szczegółowych wkładów do planów wojewódzkich w ciągu 12 miesięcy, zgodnie z wymogami doprecyzowanymi w rozporządzeniu Rady Ministrów z 30 maja 2025 roku (Dz.U. 2025 poz. 765).

Kto ewakuuje się pierwszy z Polski w razie wojny? Przepisy nie pozostawiają złudzeń

W dokumencie precyzyjnie ustalono kolejność ewakuacji ludności. Najpierw ochroną objęte są dzieci, kobiety w ciąży, pacjenci szpitali oraz osoby wymagające stałej opieki. Dla tych grup przewidziano specjalistyczne środki transportu, w tym transport sanitarny i lotniczy. Pozostali mieszkańcy, o ile pozwala na to ich sytuacja, powinni opuszczać zagrożone obszary samodzielnie.

Podstawowym narzędziem alarmowania pozostaje system Alert RCB, czyli automatyczne komunikaty SMS kierowane do wszystkich telefonów znajdujących się w zasięgu określonych stacji BTS. Uzupełniają go syreny alarmowe oraz komunikaty emitowane przez media publiczne. Jednocześnie samorządy zostały zobowiązane do aktywnego przeciwdziałania dezinformacji oraz bieżącej weryfikacji informacji dotyczących przebiegu ewakuacji.

