Forsal logo

F-35 leci do Polski! Lockheed Martin dla forsal.pl o współpracy z Polską [Wywiad]

Sławomir Biliński
Sławomir Bilińskiprawnik, dziennikarz, prowadzący szkolenia
Ten tekst przeczytasz w 15 minut
dzisiaj, 06:00
Szczecin,poland-september,2022:lockheed,Martin,F-35,Lightning,Ii,Formation,In,Flight,Above
F-35/Shutterstock
Pierwsze myśliwce piątej generacji mają dotrzeć do Polski latem 2026 r. Osiem polskich F-35 znajduje się już w Stanach Zjednoczonych, gdzie szkolą się piloci i personel techniczny. Docelowo Polska otrzyma 32 maszyny. O dostawach, współpracy przemysłowej, możliwym centrum serwisowym i dronach towarzyszących rozmawialiśmy z Jonathonem Linnem, menedżerem ds. rozwoju biznesu Lockheed Martin odpowiedzialnym za Europę Środkową, Wschodnią i Południową.

Trzy dekady obecności Lockheed Martin w Polsce

Z rozmowy wyłania się obraz szerszy niż same dostawy. Lockheed Martin liczy na rozbudowę polskiego łańcucha dostaw dla F-35, nie zamyka tematu współpracy przy produkcji rakiet i amunicji, ale jednocześnie nie potwierdza dziś rozmów o krajowym centrum napraw powłok stealth. Polska może też pytać o drona towarzyszącego nowej generacji — Vectis, opracowanego przez Skunk Works. Rok 2026 jest symboliczny także z innego powodu: Lockheed Martin obchodzi 30-lecie biura w Polsce, a polskie Siły Powietrzne — 20-lecie eksploatacji F-16 produkcji LM.

Rozmowa o F-35 w Polsce

Rozmówca naszego współpracownika Sławomira Bilińskiego to Jonathon Linn odpowiada w Lockheed Martin za rozwój biznesu w Europie Centralnej, Wschodniej i Południowej oraz za relacje przemysłowe wokół programów lotniczo-obronnych firmy.

Prezydent RP z wizytą w fabryce F-35. Na zdjęciu wśród amerykańskich gospodarzy nasz rozmówca.
Prezydent RP z wizytą w fabryce F-35. Na zdjęciu wśród amerykańskich gospodarzy nasz rozmówca./Mikołaj Bujak/KPRP

Forsal: Po raz pierwszy spotkaliśmy się podczas MSPO w Kielcach w 2025 r. Wtedy padły deklaracje Lockheed Martin o rozszerzeniu współpracy z Polską. Czy od tego czasu coś się skonkretyzowało albo zmieniło?

Jonathon Linn: Myślę, że od czasu naszego spotkania na MSPO wciąż angażujemy lokalny polski przemysł. Codziennie znajdujemy nowe projekty i patrzymy na całą korporację. Rozumiemy, że Polska i jej przemysł to rosnące bogactwo możliwości i z pewnością chcemy współpracować i ustalić nie tylko, jak możemy pomóc Polsce, ale jak Polska może pomóc nam.

Forsal: Kiedy pierwsze F-35 przylecą do Polski?

Jonathon Linn: F-35 zaczną przybywać tego lata i to świetny rok, aby tak się stało. To wspaniały czas dla przemysłu lotniczego w Polsce. Lockheed Martin obchodzi w tym roku 30-lecie biura w Polsce. To także 20. rocznica polskich F-16, a teraz nastąpi przybycie F-35. Nasze partnerstwo z Siłami Powietrznymi i przemysłem trwa od dziesięcioleci i jesteśmy tym bardzo podekscytowani.

Forsal: Ile maszyn Polska otrzyma w ramach programu?

Jonathon Linn: Obecnie osiem polskich F-35 znajduje się w Ebbing w USA, gdzie szkolą się wasi piloci i personel techniczny. F-35 zaczną przybywać do Polski, jak wspomniałem, latem tego roku. Całkowite zamówienie wynosi 32 sztuki. Osiem znajduje się obecnie w Ebbing, a 24 ostatecznie trafią do Polski w trakcie realizacji programu.

Forsal: Słyszałem, że tego lata otrzymamy dwa egzemplarze. Czy może pan to potwierdzić?

Jonathon Linn: Nie mogę tego potwierdzić, ponieważ to sprawa między rządem USA a Polską. My je po prostu budujemy i przekazujemy.

Forsal: Jak należy rozumieć status ośmiu polskich F-35 w Stanach Zjednoczonych? Czy są to wyłącznie samoloty szkolne, czy pełnowartościowe maszyny bojowe?

Jonathon Linn: Każdy kraj przeznacza pewną liczbę samolotów ze swojego zakupu do jednej z baz szkoleniowych w USA, aby rozpocząć szkolenie pilotów. To, kiedy zechcą sprowadzić te maszyny do kraju, zależy od nich. Wszystkie F-35 schodzące z linii są takie same. Na naszej linii produkcyjnej powstają warianty A, B i C. Choć każdy z nich ma swoje indywidualne możliwości i cechy, to nie jest tak, że budujemy T-35 i F-35. Wszystko, co schodzi z linii, to F-35.

Pierwszy polski F-35 Husarz
Pierwszy polski F-35 Husarz/Krzysztof Niedziela/CO MON

Forsal: Więc nie służą one tylko do szkolenia?

Jonathon Linn: Nie, to pełnowartościowe F-35.

Forsal: Czy polskie samoloty będą w standardzie Block 4?

Jonathon Linn: Nie mam szczegółowych informacji o dokładnym podziale zdolności w poszczególnych egzemplarzach. Mogę jednak powiedzieć, że dostarczamy zdolności Block 4 już od lat, więc polskie samoloty będą je posiadać.

Komentarz S. Biliński: Block 4 to pakiet kolejnych modernizacji F-35, rozwijany etapami, który zwiększa możliwości bojowe samolotu. Obejmuje m.in. integrację dodatkowego uzbrojenia, poprawę sensorów i rozpoznania celów oraz nowe zdolności walki elektronicznej. W praktyce oznacza to, że F-35 w standardzie Block 4 ma być bardziej elastyczny, lepiej połączony sieciowo i skuteczniejszy w działaniach przeciwko nowoczesnym zagrożeniom. Lockheed Martin nie chciał natomiast komentować szczegółów dotyczących wdrażania nowego systemu obserwacji NGDAS, wskazując na wrażliwość tego obszaru. To pokazuje, że modernizacja sensorów F-35 pozostaje jednym z najbardziej chronionych technologicznie elementów programu.

Forsal: Pewność dostaw jest dla Polski priorytetem. Czy widzi pan dziś ryzyka opóźnień?

Jonathon Linn: Nie, nie, nie. Nasze tempo produkcji w Fort Worth wynosi 156 maszyn rocznie. W ostatnim rekordowym roku dostarczyliśmy 191 sztuk. Jesteśmy na dobrej drodze, aby kontynuować dostawy na poziomie 156 rocznie w dającej się przewidzieć przyszłości.

Forsal: Czyli globalna produkcja wyniesie 156 F-35 rocznie?

Jonathon Linn: Globalnie wyprodukujemy 156 samolotów F-35.

Forsal: W programie pojawiały się informacje o opóźnieniach związanych z TR-3 i Block 4. Czy te problemy zostały już rozwiązane?

Jonathon Linn: Tak, TR-3 i Block 4 to dwie różne rzeczy. Jest to odświeżenie technologiczne (Technology Refresh), które musi zostać wdrożone, a potem są zdolności Block 4, które idą z nim w parze. Mogę powiedzieć, że obecnie dostarczamy TR-3 i Block 4 prosto z naszej linii produkcyjnej, a klienci odbierają te samoloty.

**Forsal:** Czy eksploatacja F-35 w zimnym klimacie wymaga szczególnych zmian? Polska wersja, podobnie jak norweska, ma spadochron hamujący. Czy przewidziano inne dostosowania?

F-35s,Of,The,Norwegian,Air,Force,During,Air-air-refueling,Overhead,Norway
Norweski myśliwiec F-35/Shutterstock

Jonathon Linn: Co ma pan na myśli mówiąc o zmianach?

Forsal: Na przykład uwzględniające to, że będą operować w zimnej pogodzie i być może używać dróg do startów, czyli Drogowych Odcinków Lotniskowych.

Jonathon Linn: Tak jak mówiłem, wszystkie F-35 schodzą z tej samej linii produkcyjnej. Są różne przepisy dotyczące spadochronu hamującego. W kwestii konkretnych problemów u konkretnych operatorów musi pan pytać rządy tych państw. Jednak F-35 jest dziś operowany w krajach nordyckich. Istnieją już precedensy w Europie dotyczące operowania F-35 w mroźnych warunkach.

Forsal: Na MSPO dużo mówił pan o programach Wisła i Narew oraz zdolności F-35 do wspierania obrony powietrznej, także przez integrację z systemami dowodzenia. Jak F-35 może pomóc baterii Patriot?

Jonathon Linn: F-35 to skok jakościowy dla operatorów, którzy go używają. Jest on węzłem w całym łańcuchu działań. Niedawno w Ramstein przeprowadzono ćwiczenie, podczas którego samolot, korzystając z otwartej architektury systemów, połączył się z systemem dowodzenia w innym kraju, który następnie wykorzystał zasób naziemny w innym miejscu do wyeliminowania zagrożenia. F-35 może połączyć się z systemem dowodzenia, który z kolei połączy się z innym zasobem, np. baterią rakiet przeciwlotniczych. Zostało to zweryfikowane i udokumentowane. Myślę, że tak samo będzie w Polsce. F-35 połączy się z systemem C2 w momencie, gdy Polska wybierze ścieżkę integracji.

Wyrzutnia Patriot
Wyrzutnia Patriot

Forsal: I będzie to gotowe od pierwszego dnia?

Jonathon Linn: To zależy od użytkownika końcowego. Lepiej o to zapytać polski rząd.

Forsal: Wspomniał pan o programie Loyal Wingman. Czy Polska może pytać Lockheed Martin o drony towarzyszące F-35, czyli CCA (Collaborative Combat Aircraft)?

Jonathon Linn: Polska od początku uczestniczy w programie Harpi Szpon. Niedawno zaprezentowaliśmy nasz wariant CCA o nazwie Vectis, aby poinformować o projektowaniu tej platformy. Jeśli Polska jest zainteresowana, musiałaby złożyć wniosek, ale Vectis to rozwiązanie CCA od Lockheed Martin, które mamy dzisiaj.

Forsal: Czy może pan powiedzieć więcej o Vectisie?

Jonathon Linn: Niestety nie mogę. Możemy prowadzić rozmowy z użytkownikami końcowymi na prośbę rządu USA, ale to wszystko, co możemy powiedzieć.

Komentarz Forsal.pl: Vectis to projekt odrzutowego bezzałogowca klasy CCA, zaprezentowany przez Skunk Works jako maszyna projektowana do współpracy z F-35. Według publicznych materiałów Lockheed Martin ma to być dron zdolny m.in. do misji uderzeniowych, rozpoznawczych i walki elektronicznej. Firma deklaruje pierwszy lot demonstratora około 2027 r. Znaczenie Vectisa dla Polski będzie zależało od decyzji rządowych, kształtu programu Harpi Szpon i gotowości do integracji takiego systemu z przyszłym ekosystemem F-35.

Lockheed Martin Vectis
Lockheed Martin Vectis/Hand-out

Forsal: Wspominał pan wcześniej o możliwości szerszej współpracy przemysłowej, także przy elementach związanych z F-35 lub amunicją. Czy można powiedzieć coś więcej?

Jonathon Linn: Przy zakupie F-35 otwiera się pole do współpracy we wszystkich naszych obszarach biznesowych. Istnieje wiele możliwości współpracy z polskim przemysłem poza projektami F-35 czy F-16. Już dziś w Polsce istnieje łańcuch dostaw produkujący komponenty do F-35 dla dostawców pierwszego poziomu w USA. Ponadto PZL Mielec produkuje ponad 70% kadłuba do F-16. Współpracujemy też z WZL nr 2 w Bydgoszczy przy serwisowaniu C-130 i F-16 od dziesięcioleci. Lockheed Martin ma w Polsce bardzo duży ślad przemysłowy i szukamy kolejnych partnerstw.

Komentarz Forsal.pl: W dodatkowych odpowiedziach przekazanych redakcji Lockheed Martin doprecyzował jednak, że obecnie nie ma jednego, zdefiniowanego komponentu F-35, którego produkcję koncern chciałby przypisać polskim firmom. Spółka wskazuje raczej na przyszłe postępowania ofertowe i możliwość konkurowania polskich podmiotów o zamówienia w globalnym łańcuchu dostaw. Oznacza to, że polski przemysł jest już obecny w ekosystemie F-35, ale droga do większych, bezpośrednich kontraktów będzie zależała od konkretnych potrzeb producenta, certyfikacji i konkurencyjności krajowych firm.

Forsal: A czy są informacje o produkcji rakiet, np. AMRAAM, w Polsce?

Jonathon Linn: Nie mam komentarza na temat naszego obszaru biznesowego pocisków i kierowania ogniem (Missiles and Fire Control), ale wciąż szukamy możliwości wspólnej produkcji.

Komentarz Forsal.pl: W późniejszym doprecyzowaniu Lockheed Martin potwierdził, że temat współpracy przy produkcji rakiet i amunicji pozostaje otwarty. Firma wskazuje, że z rozmów z polskim rządem wynika, iż ten obszar jest jednym z priorytetów dalszej współpracy przemysłowej. To istotne, bo przesuwa dyskusję z poziomu samego zakupu samolotów na szerszy pakiet zdolności: uzbrojenie, zapasy, serwis i udział polskich zakładów w zabezpieczeniu eksploatacji systemów lotniczych.

Forsal: Polska nie ma jeszcze centrum szkoleniowego ani serwisowego dla F-35. Czy takie centrum mogłoby powstać w Polsce, także z myślą o innych użytkownikach z regionu?

Jonathon Linn: Zawsze jest możliwość stworzenia takiego centrum, jeśli suwerenny naród sobie tego życzy. Chętnie nawiążemy partnerstwo z Polską w tej kwestii.

Forsal: Czyli polski rząd o to nie pytał?

Jonathon Linn: Prowadziliśmy pewne rozmowy na temat konserwacji i serwisu, ale czekamy na decyzję Polski w sprawie zakupu kolejnych 32 samolotów.

Komentarz Forsal.pl: Dodatkowe odpowiedzi Lockheed Martin precyzują, że obecnie nie są prowadzone rozmowy z PGZ i WZL nr 2 dotyczące ustanowienia w Polsce centrum zdolnego do napraw powłok stealth, czyli RAM. To ważne rozróżnienie: koncern nie wyklucza w przyszłości centrum serwisowego lub szkoleniowego, jeżeli Polska będzie tego chciała, ale na dziś nie oznacza to jeszcze zaawansowanych negocjacji w sprawie krajowego ośrodka obsługującego najbardziej wrażliwe elementy technologii F-35.

Forsal: F-35 staje się jednym z podstawowych samolotów NATO. Czy wraz ze wzrostem floty spada koszt godziny lotu?

Jonathon Linn: Do tej pory wyprodukowaliśmy ponad 1300 sztuk F-35. W Europie będzie ich ponad 700. Produkcja może potrwać do lat 50. czy 60. XXI wieku. Jeśli chodzi o koszt godziny lotu, o to najlepiej pytać poszczególne rządy, ponieważ każdy utrzymuje i operuje samolotami w inny sposób.

F-35 w Europie
F-35 w Europie/Lockheed Martin

Forsal: Czy Lockheed Martin może pomóc w obniżeniu tych kosztów?

Jonathon Linn: Absolutnie. Chętnie pomagamy znajdować rozwiązania zwiększające przystępność i efektywność kosztową.

Forsal: Czy są już konkretne przykłady obniżania kosztów utrzymania?

Jonathon Linn: Mamy sukcesy w skracaniu czasu i obniżaniu kosztów serwisu.

Forsal: Co chciałby pan przekazać polskim czytelnikom?

Jonathon Linn: Jesteśmy podekscytowani. Pierwszy F-35, 20-lecie F-16, 30-lecie biura Lockheed Martin — to dekady partnerstwa. Chcemy kontynuować ten wzrost przemysłowy i współpracę. Bardzo na to liczymy. Dziękuję.

Jubileusz na PGE Narodowym

Kulminacją obchodów była uroczystość zorganizowana 6 maja 2026 r. na PGE Narodowym w Warszawie podczas konferencji Defence24 Days. W obecności przedstawicieli rządu, Sił Zbrojnych RP i partnerów przemysłowych upamiętniono trzy dekady działalności Lockheed Martin w Polsce.

Uroczystość otworzył wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk. Przypomniał, że F-16 pozostaje podporą polskiego systemu obrony powietrznej i ma być modernizowany. Podkreślił też, że współpraca z amerykańskim przemysłem wykracza dziś poza zakup gotowych platform i coraz mocniej obejmuje udział polskich firm w kooperacji przemysłowej.

Cezary Tomczyk na uroczystości LM
Cezary Tomczyk na uroczystości LM/Sławomir Biliński

Memorandum z PGZ i pierwsze zamówienie offsetowe

Podczas obchodów podpisano dwa dokumenty. Pierwszy to Memorandum o porozumieniu między Polską Grupą Zbrojeniową a Lockheed Martin, które ma otwierać drogę do szerszego włączania spółek PGZ w globalne łańcuchy dostaw koncernu — od komponentów lotniczych po amunicję i systemy rakietowe. Drugi dokument to pierwsze zamówienie złożone w Wojskowych Zakładach Elektronicznych, spółce PGZ, w ramach programu offsetowego. Obejmuje ono produkcję komponentów dla systemów rakietowych.

Po stronie amerykańskiej gospodarzem wydarzenia był Danny Tenney, Senior Vice President, Global Business Development and Strategy w Lockheed Martin. Przypomniał, że obecność koncernu w Polsce zaczęła się od kontraktu na F-16 z 2003 r., a dziś opiera się m.in. na PZL Mielec, gdzie zatrudnionych jest około 1700 inżynierów i specjalistów technicznych. Wśród ważnych partnerów LM w Polsce wymienił także Nitro-Chem (jednego z głównych dostawców trotylu dla US Army) oraz WZL nr 2 w Bydgoszczy, serwisujące F-16 i C-130 Hercules.

Szczecin,poland-october,2020:lockheed,Martin,F-16,Of,The,Polish,Air,Force,In
USA z nową strategią antyterrorystyczną. Wskazały Europę jako „inkubator terroryzmu”
USA z nową strategią antyterrorystyczną. Wskazały Europę jako „inkubator terroryzmu”

F-35 jako oś rozszerzającej się współpracy gospodarczej

Obchody trzydziestolecia Lockheed Martin w Polsce pokazują, że zakup F-35 przestaje być pojedynczą transakcją, a staje się elementem szerszej współpracy przemysłowej i strategicznej.

W wymiarze operacyjnym najważniejsze jest samo wejście Polski do grona użytkowników myśliwców piątej generacji. Z 32 zamówionych maszyn 8 stacjonuje dziś w bazie Ebbing w USA, gdzie szkolą się polscy piloci i personel techniczny. Pierwsze egzemplarze mają trafić do Łasku latem 2026 r., a docelowo samoloty będą rozmieszczone w Łasku i Świdwinie. Dostawy mają obejmować standard Block 4, czyli pakiet modernizacji dotyczący m.in. uzbrojenia, sensorów i walki elektronicznej.

W wymiarze przemysłowym obraz jest bardziej złożony. Polski łańcuch dostaw dla programu F-35 już istnieje, ale Lockheed Martin nie wskazuje dziś jednego konkretnego komponentu, który miałby zostać przypisany do produkcji w Polsce. Bardziej realne jest stopniowe wchodzenie krajowych firm do kolejnych postępowań ofertowych. Otwartym tematem pozostaje kooperacja przy produkcji rakiet i amunicji, wskazywana jako jeden z priorytetów w rozmowach z polskim rządem. Bardziej odległe wydaje się natomiast centrum serwisowe F-35 dla najbardziej wrażliwych elementów technologii stealth — według dodatkowych odpowiedzi koncernu obecnie nie są prowadzone rozmowy z PGZ i WZL nr 2 w sprawie ośrodka napraw powłok RAM.

W wymiarze strategicznym F-35 ma stać się jednym z filarów europejskiego lotnictwa bojowego NATO. Według danych producenta do 2035 r. w Europie ma latać ponad 700 maszyn tego typu, a Polska — z bazami w Łasku i Świdwinie — wpisuje się w tę architekturę jako istotny operator na wschodniej flance Sojuszu.

O tym, czy trzecia dekada partnerstwa rzeczywiście otworzy nową jakość współpracy gospodarczej, zdecydują przede wszystkim: ewentualny zakup kolejnych 32 maszyn, gotowość polskich firm do certyfikacji w łańcuchach dostaw piątej generacji oraz zdolność PGZ do przełożenia ramowego MoU na konkretne kontrakty produkcyjne.

INFOR Kalkulatory – narzędzia, którym ufa biznesDarmowe kalkulatory - Sprawdź
kal1.png
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: forsal.pl
Sławomir Biliński
Sławomir Biliński
prawnik, dziennikarz, prowadzący szkolenia
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraF-35 leci do Polski! Lockheed Martin dla forsal.pl o współpracy z Polską [Wywiad] »
Tematy: F-35Lockheed MartinPZL MIELEC
Powiązane
Europa szykuje militarny zwrot. Eksperci wskazali rolę Polski
Europa szykuje militarny zwrot. Eksperci wskazali rolę Polski
Donald Trump operacja Project Freedom Arabia Saudyjska iran 2026
Sojusznicy z Zatoki Perskiej mają dość gry Trumpa wokół Iranu. Powiedzieli "nie" i musiał ustąpić
statek, CMA CGM San Antonio, kontenerowiec
Polak kapitanem CMA CGM San Antonio. Statek zaatakowany podczas rejsu przez Ormuz
Zobacz
|
Kto nie złoży oświadczenia w terminie, zapłaci rachunki grozy za prąd
Kto nie złoży oświadczenia w terminie, zapłaci rachunki grozy za prąd. Czasu coraz mniej
To ostateczny koniec tej gigantycznej sieci komórkowej w Polsce. Telefony zostaną odłączone od internetu, od aplikacji i od banku. Zacznie się masowa wymiana smartfonów
To koniec tej gigantycznej sieci komórkowej w Polsce. Telefony zostaną odłączone od internetu, od aplikacji i od banku. Zacznie się masowa wymiana smartfonów
Wojsko wysyła karty mobilizacyjne do Polaków. Te osoby wzywa armia. Jesteś na liście?
Wojsko wysyła karty mobilizacyjne do Polaków. Te osoby wzywa armia. Jesteś na liście?
Najbardziej zagrożone i bezpieczne miasta w Polsce w razie wojny. Podali listę
Najbardziej zagrożone i bezpieczne miasta w Polsce w razie wojny. Podali listę
odpady, zanieczyszczenie powietrza, grzywna, smog, gmina
Gorzka niespodzianka dla korzystających z kominków i centralnego ogrzewania. Można zapłacić wysoką grzywnę
właściciel, nieruchomości, rolnik, ministerstwo rolnictwa, rząd, prezydent
Nowy obowiązek dla właścicieli nieruchomości: trzeba będzie podpisać oświadczenie o zrzeczeniu się części swoich praw
Zapisz się na newsletter
Zapraszamy na newsletter Forsal.pl zawierający najważniejsze i najciekawsze informacje ze świata gospodarki, finansów i bezpieczeństwa.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj