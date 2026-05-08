Forsal logo

F-35 ma oficjalnie mocnego konkurenta. Polska chce go mieć u siebie

oprac. Jakub Laskowski
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
dzisiaj, 10:13
F-35 ma oficjalnie mocnego konkurenta. Polska chce go mieć u siebie
F-35 ma oficjalnie mocnego konkurenta. Polska chce go mieć u siebie/Media
KAI KF-21 Boramae otrzymał ostateczne zatwierdzenie do użycia bojowego - poinformowała Agencja ds. Planowania Zakupów Obronnych (DAPA). Maszyna jest gotowa do wykonywania misji w warunkach konfliktu zbrojnego, co zamyka wieloletni proces testów i certyfikacji. W ostatnich latach myśliwiec ten wzbudzał również zainteresowanie Polski.

„Decyzja ta symbolizuje, że Korea Południowa w pełni zabezpieczyła niezależne zdolności do budowy własnych myśliwców” – oświadczył Ro Dze Man, szef biura projektu KF-21 w DAPA. Zapowiedział, że masowa produkcja i wdrażanie samolotu będą kontynuowane bez zakłóceń, aby docelowo wzmocnić potencjał operacyjny armii.

KF-21 Boramae dostał zielone światło. Nowy myśliwiec gotowy do służby

Program KF-21 oficjalnie wszedł w fazę rozwoju systemów w grudniu 2015 roku. Od pierwszych prób w 2021 roku samolot przeszedł około 1,6 tys. lotów próbnych i 13 tys. testów w locie, w tym skomplikowanego tankowania w powietrzu oraz zrzutu uzbrojenia. Zakończenie projektu przewidziano na przyszły miesiąc.

Prezydent Korei Południowej Li Dze Mjung zapowiedział pod koniec marca, że kraj „nie spocznie na laurach” po wyprodukowaniu pierwszego seryjnego egzemplarza KF-21. Zapowiedział, że Korea Południowa „rozpocznie rozwój zaawansowanych silników lotniczych, materiałów i komponentów, nie szczędząc inwestycji ani wsparcia, aby przemysł nadal się rozwijał”.

Pierwsze seryjne maszyny trafią do krajowych sił powietrznych w drugiej połowie bieżącego roku. Myśliwce generacji 4.5 zastąpią przestarzałe już samoloty F-4 i F-5 – wyjaśnił dziennik „The Korea Herald”. Władze w Seulu planują odebrać 40 myśliwców do 2028 roku, a do 2032 roku zamierzają powiększyć flotę o kolejnych 80 sztuk, osiągając tym samym liczbę 120 nowoczesnych maszyn.

Polska przygotowuje się na najgorsze. 10 krajów szykuje plany masowej ewakuacji
Polska przygotowuje się na najgorsze. 10 krajów szykuje plany masowej ewakuacji

Polak za sterami KF-21 Boramae. To może być nasz nowy myśliwiec

Nie jest tajemnicą, że Polska poszukuje nowych samolotów bojowych. Wśród analizowanych opcji znajduje się również KF-21, obok takich konstrukcji jak F-15EX czy Eurofighter. Co ciekawe, generał Ireneusz Nowak, dowódca Sił Powietrznych RP, odbył już testowy lot w prototypie koreańskiej maszyny i rozmawiał o możliwej współpracy technologicznej. Dodatkowym atutem jest już istniejąca współpraca z Koreą Południową. Polska kupiła m.in. czołgi K2, haubice K9 i lekkie samoloty FA-50.

Koreański KF-21 coraz bliżej służby. Polska wśród zainteresowanych
Koreański KF-21 coraz bliżej służby. Polska wśród zainteresowanych
INFOR Kalkulatory – narzędzia, którym ufa biznesDarmowe kalkulatory - Sprawdź
kal1.png
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: PAP
oprac. Jakub Laskowski
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraF-35 ma oficjalnie mocnego konkurenta. Polska chce go mieć u siebie »
Tematy: PolskaKorea PołudniowamyśliwiecKF-21
Powiązane
Rosja ruszyła z brutalną operacją w Europie. Polska na liście celów
Rosja ruszyła z brutalną operacją w Europie. Polska na liście celów
Polska buduje pancerną potęgę. Posiłki dla Abramsów już są
Polska buduje pancerną potęgę. Posiłki dla Abramsów już są
Hit polskiej zbrojeniówki rośnie w siłę. Nadchodzi nowa era
Hit polskiej zbrojeniówki rośnie w siłę. Nadchodzi nowa era
Zobacz
|
Kto nie złoży oświadczenia w terminie, zapłaci rachunki grozy za prąd
Kto nie złoży oświadczenia w terminie, zapłaci rachunki grozy za prąd. Czasu coraz mniej
odpady, zanieczyszczenie powietrza, grzywna, smog, gmina
Gorzka niespodzianka dla korzystających z kominków i centralnego ogrzewania. Można zapłacić wysoką grzywnę
właściciel, nieruchomości, rolnik, ministerstwo rolnictwa, rząd, prezydent
Nowy obowiązek dla właścicieli nieruchomości: trzeba będzie podpisać oświadczenie o zrzeczeniu się części swoich praw
Szczecin,poland-september,2022:lockheed,Martin,F-35,Lightning,Ii,Formation,In,Flight,Above
F-35 leci do Polski! Lockheed Martin dla forsal.pl o współpracy z Polską [Wywiad]
F-35 ma oficjalnie mocnego konkurenta. Polska chce go mieć u siebie
F-35 ma oficjalnie mocnego konkurenta. Polska chce go mieć u siebie
Zapisz się na newsletter
Zapraszamy na newsletter Forsal.pl zawierający najważniejsze i najciekawsze informacje ze świata gospodarki, finansów i bezpieczeństwa.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj