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Nagłe utrudnienia w warszawskim metrze. Sprawdź, jak teraz kursuje linia M1

oprac. Tomasz Lipczyńskiredaktor, wydawca
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dzisiaj, 15:39
Nagłe utrudnienia w warszawskim metrze. Sprawdź, jak teraz kursuje linia M1
Nagłe utrudnienia w warszawskim metrze. Sprawdź, jak teraz kursuje linia M1/ShutterStock
Pasażerowie warszawskiego metra muszą liczyć się z poważnymi utrudnieniami. Po zdarzeniu z udziałem pasażera na stacji Metro Wilanowska ruch na linii M1 został ograniczony. Pociągi kursują obecnie tylko na dwóch odcinkach, a Zarząd Transportu Miejskiego uruchamia zastępczą komunikację autobusową i tramwajową.

Zdarzenie z pasażerem na stacji Metro Wilanowska

Z powodu zdarzenia z pasażerem na stacji Metro Wilanowska występują utrudnienia w kursowaniu pociągów metra M1. Linia kursuje w dwóch pętlach: Kabaty-Stokłosy oraz Politechnika-Młociny – przekazała rzeczniczka Metra Warszawskiego Anna Bartoń.

Komunikacja zastępcza

Zarząd Transportu Miejskiego poinformował o uruchomieniu autobusowej linii zastępczej „Za metro” na trasie: Metro Stokłosy, K.E.N., Al. Harcerzy Rzeczypospolitej, Rolna, Al. Wilanowska, Puławska, Woronicza, Al. Niepodległości, Al. Armii Ludowej, Waryńskiego, Metro Politechnika, Waryńskiego, Batorego, Boboli, Madalińskiego, Al. Niepodległości, pętla Metro Wilanowska, Al. Wilanowska, Rolna, Al. Harcerzy Rzeczypospolitej, K.E.N. do Metra Stokłosy.

Trwa uruchamianie tramwajowej linii zastępczej „Za Metro” na trasie: Metro Wilanowska, Puławska, Rakowiecka, Al. Niepodległości, Nowowiejska, Filtrowa, Pl. Narutowicza – dodał ZTM.

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Źródło: PAP
oprac. Tomasz Lipczyński

W mediach pracuje od ćwierćwiecza. Absolwent Politechniki Warszawskiej. Pierwsze kroki w zawodzie stawiał w Agencji Informacyjnej Boss. Później były dzienniki ekonomiczne, Nowa Europa, Prawo i Gospodarka i Puls Biznesu. Z Inforem związany od 2008 r. Redaktor i wydawca strony głównej redakcji Grupy Infor (Forsal.pl, Dziennik.pl, GazetaPrawna.pl, Infor.pl, ZdrowieGO.pl). Zajmuje się tematyką motoryzacji, transportu, budownictwa, surowców, makroekonomii, a także technologii, demografii, pracy oraz polityki i bezpieczeństwa.

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Tematy: Warszawametrotransport publiczny
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