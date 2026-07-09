Zdarzenie z pasażerem na stacji Metro Wilanowska

Z powodu zdarzenia z pasażerem na stacji Metro Wilanowska występują utrudnienia w kursowaniu pociągów metra M1. Linia kursuje w dwóch pętlach: Kabaty-Stokłosy oraz Politechnika-Młociny – przekazała rzeczniczka Metra Warszawskiego Anna Bartoń.

Komunikacja zastępcza

Zarząd Transportu Miejskiego poinformował o uruchomieniu autobusowej linii zastępczej „Za metro” na trasie: Metro Stokłosy, K.E.N., Al. Harcerzy Rzeczypospolitej, Rolna, Al. Wilanowska, Puławska, Woronicza, Al. Niepodległości, Al. Armii Ludowej, Waryńskiego, Metro Politechnika, Waryńskiego, Batorego, Boboli, Madalińskiego, Al. Niepodległości, pętla Metro Wilanowska, Al. Wilanowska, Rolna, Al. Harcerzy Rzeczypospolitej, K.E.N. do Metra Stokłosy.

Trwa uruchamianie tramwajowej linii zastępczej „Za Metro” na trasie: Metro Wilanowska, Puławska, Rakowiecka, Al. Niepodległości, Nowowiejska, Filtrowa, Pl. Narutowicza – dodał ZTM.