Zdarzenie z pasażerem na stacji Metro Wilanowska
Z powodu zdarzenia z pasażerem na stacji Metro Wilanowska występują utrudnienia w kursowaniu pociągów metra M1. Linia kursuje w dwóch pętlach: Kabaty-Stokłosy oraz Politechnika-Młociny – przekazała rzeczniczka Metra Warszawskiego Anna Bartoń.
Komunikacja zastępcza
Zarząd Transportu Miejskiego poinformował o uruchomieniu autobusowej linii zastępczej „Za metro” na trasie: Metro Stokłosy, K.E.N., Al. Harcerzy Rzeczypospolitej, Rolna, Al. Wilanowska, Puławska, Woronicza, Al. Niepodległości, Al. Armii Ludowej, Waryńskiego, Metro Politechnika, Waryńskiego, Batorego, Boboli, Madalińskiego, Al. Niepodległości, pętla Metro Wilanowska, Al. Wilanowska, Rolna, Al. Harcerzy Rzeczypospolitej, K.E.N. do Metra Stokłosy.
Trwa uruchamianie tramwajowej linii zastępczej „Za Metro” na trasie: Metro Wilanowska, Puławska, Rakowiecka, Al. Niepodległości, Nowowiejska, Filtrowa, Pl. Narutowicza – dodał ZTM.
W mediach pracuje od ćwierćwiecza. Absolwent Politechniki Warszawskiej. Pierwsze kroki w zawodzie stawiał w Agencji Informacyjnej Boss. Później były dzienniki ekonomiczne, Nowa Europa, Prawo i Gospodarka i Puls Biznesu. Z Inforem związany od 2008 r. Redaktor i wydawca strony głównej redakcji Grupy Infor (Forsal.pl, Dziennik.pl, GazetaPrawna.pl, Infor.pl, ZdrowieGO.pl). Zajmuje się tematyką motoryzacji, transportu, budownictwa, surowców, makroekonomii, a także technologii, demografii, pracy oraz polityki i bezpieczeństwa.