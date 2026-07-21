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Szybciej z Kalisza do Poznania i Warszawy. Prace nad linią KDP przez Kalisz nabierają tempa

Artykuł sponsorowany
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dzisiaj, 10:37
kalisz, kolej, modernizacja
Szybciej z Kalisza do Poznania i Warszawy. Prace nad linią KDP przez Kalisz nabierają tempa/Materiały prasowe
Podróż z Kalisza do największych miast w Polsce będzie znacznie szybsza i wygodniejsza. Po zakończeniu inwestycji przejazd do Poznania i Warszawy zajmie godzinę mniej niż obecnie. To efekt realizacji odcinka Sieradz – Kalisz – Pleszew – Poznań, będącego częścią programu inwestycyjnego Port Polska. Kalisz będzie jednym z największych beneficjentów budowy linii Kolei Dużych Prędkości „Y”.

Najważniejsze informacje:

  • podróż z Kalisza do Poznania skróci się do ok. 35 minut, a do Warszawy do około 1 godz. 40 min;
  • Kalisz zyska połączenia Kolei Dużych Prędkości (KDP) kursujące co godzinę oraz ekspresy regionalne;
  • trwają przygotowania do budowy ponad 146 km nowej linii KDP między Sieradzem, Kaliszem, Pleszewem i Poznaniem;
  • spółka prowadzi zaawansowane prace projektowe oraz procedurę uzyskania decyzji środowiskowych;
  • planowane oddanie linii do użytku to koniec 2035 roku;
  • liczba podróżnych jadących z Kalisza wzrośnie z 1 800 obecnie do 8 400 na dobę w 2050 r. - wynika z Pasażerskiego Modelu Transportowego (PMT). 

Spółka konsekwentnie realizuje prace przygotowawcze dla linii kolejowej nr 85 na odcinku Sieradz – Kalisz – Pleszew – Poznań, stanowiącej poznańską odnogę linii „Y”. W 2025 roku inwestor odebrał Koncepcję Programowo-Przestrzenną, co otworzyło drogę do kolejnego etapu inwestycji – projektu budowlanego. Na jego potrzeby prowadzone są już szeroko zakrojone prace geodezyjne, geotechniczne i geologiczne.

Równolegle spółka jest na zaawansowanym etapie uzyskania decyzji środowiskowej dla tego samego odcinka. Wnioski zostały złożone w grudniu 2024 r. i w lutym 2025 r., a ich rozstrzygnięcia spodziewane są do końca bieżącego roku. Ważnym momentem będą konsultacje społeczne, które umożliwią mieszkańcom aktywny udział w procesie inwestycyjnym.

kolej, modernizacja, kalisz
Szybciej z Kalisza do Poznania i Warszawy

Obwodnica kolejowa Kalisza

Integralną częścią projektu będzie także ok. 9-kilometrowa kolejowa obwodnica Kalisza. W 2026 r. złożony został wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla tej inwestycji. Stanowi ona integralną część linii 85 Sieradz – Kalisz – Pleszew – Poznań. Dzięki niej najszybsze pociągi będą mogły korzystać z obwodnicy, natomiast połączenia obsługujące Kalisz będą wjeżdżały na stację zlokalizowaną w centrum miasta.

Uzyskanie decyzji środowiskowej pozwoli ubiegać się o kolejne pozwolenia, takie jak decyzja lokalizacyjna, wodnoprawna i pozwolenie na budowę. Spółka prowadzi intensywny dialog z administracją publiczną, w tym z Urzędem Wojewódzkim oraz Wodami Polskimi, aby zapewnić sprawne i terminowe procedowanie kolejnych etapów projektu.

– Realizacja tej inwestycji znacząco skróci czas przejazdu między Kaliszem a innymi miastami. Dla przykładu - podróż koleją z Kalisza do Poznania potrwa zaledwie 35 minut, podczas gdy obecnie pokonanie tego odcinka pociągiem zajmuje prawie półtorej godziny. O godzinę krócej pojedziemy również z Kalisza do Warszawy - w tym przypadku nasza podróż skróci się z 2 godz. 40 minut do 1 godz. 40 minut. – mówi Piotr Rachwalski, Port Polska, członek zarządu ds. kolei spółki Centralny Port Komunikacyjny.

kolej, kalisz, modernizacja
Szybciej z Kalisza do Poznania i Warszawy

Kalisz zyska zarówno połączenia Kolei Dużych Prędkości kursujące co godzinę, jak też do ekspresów regionalnych, które będą poruszały się w dużej mierze po liniach KDP, ale zatrzymywały się częściej, zapewniając jeszcze lepszą ofertę połączeń.

Linia „Y” jest częścią Transeuropejskiej Sieci Transportowej TEN-T, w skład której wchodzi szereg strategicznych europejskich szlaków komunikacyjnych.

kalisz, kolej, modernizacja
Szybciej z Kalisza do Poznania i Warszawy

W 2024 roku spółka Centralny Port Komunikacyjny ze środków Instrumentu „Łącząc Europę” (CEF2) pozyskała 162 mln zł na opracowanie dokumentacji projektowej dla odcinka Sieradz – Pleszew – Poznań, w ramach projektu pn. „Uzupełnienie brakującego połączenia na CNC North Sea-Baltic: Opracowanie dokumentacji projektowej dla odcinka Sieradz Północny – Pleszew – Poznań".

kalisz, kolej, modernizacja
Szybciej z Kalisza do Poznania i Warszawy

Dla wszystkich odcinków poznańskiej odnogi „Y” między Sieradzem, a Poznaniem opracowywane są projekty budowlane. Planowane oddanie do użytku linii z Sieradza do Poznania to koniec 2035 r.

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Źródło: Artykuł sponsorowany
Tematy: kolejobwodnicainformacjeKDP
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