Koniec 800 plus 1 czerwca 2026. ZUS nie wypłaci już świadczenia 800 plus, jeśli nie spełnisz jednego warunku

Marzena Sarniewicz
dzisiaj, 08:55
Rodzice mają już zaledwie kilka dni, aby dopełnić formalności związanych z wypłatami 800 plus. Ci, którzy nie złożą wniosku do końca maja, mogą stracić ciągłość wypłat, a w niektórych przypadkach nawet część świadczenia. Nowy okres rusza już 1 czerwca, dlatego ZUS przypomina o ważnej formalności.

Koniec 800 plus od 1 czerwca. Nowy okres tylko na wniosek

ZUS przypomina, że obecny okres świadczeniowy 800 plus kończy się 31 maja 2026 roku. Od 1 czerwca zaczyna się nowy 2026/2027 i tylko złożenie wniosku gwarantuje ciągłość wypłat. Jeśli wniosek nie trafi do ZUS na czas, świadczenie zostanie wstrzymane. A to oznacza brak przelewu nawet na kilka miesięcy.

Gdzie i jak złożyć wniosek o 800 plus?

Nie ma papierowych formularzy - wszystko robisz online. Wniosek złożysz:

  • przez PUE ZUS,
  • przez bankowość elektroniczną,
  • przez portal Emp@tia,
  • w darmowej aplikacji mobilnej mZUS.

Wypłaty trafiają wyłącznie na konto bankowe.

ZUS przypomina, że rodzice i opiekunowie, którzy składali już wniosek o 800 plus za okres 2025/2026, mogą szybko przygotować dokument na nowy okres świadczeniowy. W aplikacji mZUS część danych z poprzedniego wniosku uzupełnia się automatycznie, w razie potrzeby można je poprawić lub zaktualizować. Podobnie działa eZUS. Jeśli dzieci są zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego, system sam pobierze ich dane, m.in. numer PESEL i datę urodzenia. Dzięki temu rodzice nie muszą wpisywać wszystkiego od początku ręcznie.

Terminy wypłat 800 plus w nowym okresie - od czerwca 2026

ZUS działa według jasno określonych zasad. Wniosek złożony w określonym terminie, to konkretna data wypłaty:

  • do 30 kwietnia 2026 roku – wypłata do 30 czerwca 2026 roku, bez przerwy,
  • od 1 maja do 30 czerwca 2026 roku – wypłata z opóźnieniem, ale z wyrównaniem od czerwca,
  • po 30 czerwca 2026 roku – wypłata tylko od miesiąca złożenia wniosku (bez wyrównania).

Jeżeli rodzic nie złoży wniosku na czas, nie oznacza to całkowitej utraty prawa do pieniędzy, ale brak wniosku w niektórych przypadkach może oznaczać utratę części świadczenia.

Kto może złożyć wniosek o 800 plus?

  • rodzice biologiczni - jeśli wniosek wpłynie w ciągu 3 miesięcy od narodzin, świadczenie przyznaje się od dnia urodzenia.
  • opiekunowie prawni - wniosek w ciągu 3 miesięcy od objęcia dziecka opieką daje prawo do świadczenia od dnia objęcia opieką.
  • osoby sprawujące pieczę zastępczą - jw.

Przypomnijmy, że od 2026 roku zmieniły się też zasady przyznawania 800 plus dla obywateli Ukrainy przebywających w Polsce. Aby otrzymać świadczenie nie wystarczy już złożenie wniosku i sam legalny pobyt. Rodzice muszą spełnić dodatkowe warunki związane z pracą i edukacją dzieci.

ZUS sprawdza teraz m.in.:

  • czy rodzic pracuje, prowadzi działalność gospodarczą albo jest aktywny zawodowo,
  • czy dziecko uczęszcza w Polsce do szkoły lub przedszkola,
  • czy rodzina faktycznie mieszka w Polsce.

800 plus 2026 – bez względu na dochód, bez podatku

Świadczenie w wysokości 800 zł miesięcznie przysługuje na każde dziecko do ukończenia 18. roku życia - bez względu na dochody. Nie podlega opodatkowaniu, nie może być zajęte przez komornika i nie trzeba się z niego rozliczać.

W przypadku niepełnego miesiąca ZUS przelicza świadczenie proporcjonalnie. Oznacza to, że kwota 800 zł jest dzielona przez liczbę dni w danym miesiącu, a następnie mnożona przez liczbę dni, za które faktycznie przysługuje świadczenie. Jeśli dziecko urodzi się w trakcie miesiąca, 800 plus będzie wypłacane od dnia narodzin. Z kolei w przypadku dziecka, które kończy 18 lat w trakcie miesiąca, świadczenie przysługuje do osiągnięcia pełnoletności. Przy opiece naprzemiennej, gdy rodzice sprawują opiekę nad dzieckiem w powtarzających się okresach, każdy z nich może otrzymać część świadczenia.

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: forsal.pl
