Biją rekordy na eksporcie broni. Polska jest ich drugim klientem

Rok 2025 był czwartym z rzędu rekordowym rokiem dla norweskiej zbrojeniówki. Całkowite wpływy wzrosły - w porównaniu do poprzedniego najlepszego wyniku - o ponad 2 mld koron norweskich (około 740 mln zł), sięgając poziomu 10,2 mld koron (około 3,8 mld zł). Głównym czynnikiem wzrostu była sprzedaż amunicji, która skoczyła o 60 proc. - do poziomu 6,3 mld koron (około 2,3 mld zł).

Norwegia bije rekordy na eksporcie broni. Czwarty rok z rzędu

Według statystyk SSB, wysoka dynamika utrzymała się także w marcu 2026 roku, dzięki otwarciu bezpośredniej sprzedaży komercyjnej do Ukrainy oraz intensywnym zamówieniom z państw wschodniej flanki NATO, wśród których wyróżniają się Litwa, modernizująca systemy NASAMS, oraz Rumunia, przejmująca flotę samolotów wielozadaniowych F-16.

Stany Zjednoczone pozostają największym rynkiem zbytu (2,8 mld koron norweskich, około 1 mld zł), jednak to Polska odnotowała najbardziej spektakularny wzrost w zestawieniach statystycznych. Wartość polskiego importu norweskiej broni i amunicji zwiększyła się w skali roku z poziomu około 300 mln koron (około 110 mln zł) do 1,7 mld koron (około 630 mln zł).

Norwegia z rekordowym eksportem broni. Polska drugim klientem

Wśród ujawnionych obszarów współpracy obronnej Polski z Norwegią znajdują się systemy obrony powietrznej NASAMS (National Advanced Surface-to-Air Missile System) oraz pociski przeciwokrętowe NSM (Naval Strike Missile), co uczyniło Polskę w 2025 roku drugim najważniejszym partnerem handlowym Norwegii w tym sektorze.

Gwałtowny wzrost eksportu to efekt strategicznych inwestycji norweskiego rządu w linie produkcyjne koncernów Nammo oraz Kongsberg Gruppen. Pełne moce wytwórcze, pozwalające na realizację zwiększonych zamówień, norweska zbrojeniówka ma osiągnąć do końca przyszłego roku. Oznacza to m.in. zwiększenie produkcji pocisków artyleryjskich kalibru 155 mm o ponad 170 proc. – do poziomu około 40 tys. sztuk miesięcznie.

Rozbudowa zaplecza idzie w parze z obecnością norweskich koncernów w Ukrainie, gdzie Nammo umożliwiło licencjonowaną produkcję amunicji, a Kongsberg Gruppen otworzył centrum serwisowe dla systemów NASAMS.